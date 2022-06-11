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Пентагон: Війна РФ в Україні - застереження для Індо-Тихоокеанського регіону
Російське вторгнення до України - вікно у хаос, який може запанувати у світі, якщо впливові країни ігноруватимуть міжнародні норми. Таке послання очільник Пентагону Ллойд Остін озвучив у своїй промові в Сінгапурі під час регіональної безпекової конференції "Діалог Шангрі-ла".
"Давайте чітко скажемо, - заявив Остін, - вторгнення Росії до України - це те, що відбувається, коли опресори зневажають правила, які нас захищають. Це трапляється, коли потужні сили вирішують, що їхні імперські амбіції означають більше, ніж права мирних сусідів. Це вікно у можливий світ хаосу та збурень, в якому жоден із нас не хоче жити".
Посадовець відзначив допомогу Україні від країн регіону, таких як Корея, Японія, Австралія, Нова Зеландія, а також вказав, що "країни регіону поспішили на допомогу стражденному українському народові, включаючи життєво важливу допомогу від Сінгапуру, Таїланду, Індії та В'єтнаму".
Остін підкреслив актуальність війни в Україні для Індо-Тихоокеанського регіону і заявив: "Я тут, бо заснований на правилах міжнародний порядок має таке ж значення в Індо-Тихоокеанському регіоні, як і в Європі".
Україна сьогодні - це Східна Азія завтраПрем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда
Подібну думку висловив і японський прем'єр-міністр Фуміо Кішіда. В своїй промові на безпековій конференції "Діалог Шангрі-ла" Кішіда вказав: "Україна сьогодні - це Східна Азія завтра", повідомляють ЗМІ.
Перед учасниками конференції виступив і президент України Володимир Зеленський. В промові, що відбулась в режимі онлайн, він запевнив учасників форуму, що "Україна точно переможе у війні, яку розпочала Росія".
Напередодні Остін провів зустріч з китайським міністром оборони Веєм Фенге.
Зустріч в основному стосувалась питання Таїланду, повідомили в Пентагоні, однак піднімалось і питання України. Остін "рішуче застеріг Китай від надання оборонної підтримки Росії для її війни з Україною", повідомили в американському оборонному відомстві.
В китайському міністерстві назвали зустріч "відвертою і конструктивною".
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- Голос Америки
В Херсоні почали видавати паспорти РФ. США заявляють про спроби Кремля "знищити українську ідентичність"
11 червня на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей України почали видавати російські паспорти. За інформацією телеканалу «Настоящее время», про це повідомили призначені Кремлем «нові голови» місцевих окупаційних адміністрацій.
«Настоящее время» посилається на російське державне інформаційне агентство «РИА Новости», яке повідомляє про 23 жителів Херсона, що отримали російське громадянство. Серед них – «голова» окупаційної «військово-цивільної адміністрації» області Володимир Сальдо, який раніше потрапив під санкції Євросоюзу.
Всюди, де українська ідентичність сприймається як загроза для російської тиранії – вона безжально знищуєтьсяМайкл Карпентер
Посол США в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Майкл Карпентер заявив, що Росія щодня посилює гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованих територіях, які вона контролює. «Президент Росії Володимир Путін нещодавно опублікував указ про пришвидшений процес для херсонців на подання заявки і отримання громадянства Росії. Всюди, де українська ідентичність сприймається як загроза для російської тиранії – вона безжально знищується», - говорить посол США в ОБСЄ. Про це він заявив у зверненні до Постійної раді ОБСЄ у Відні 9 червня.
За підрахунками української місії в ОБСЄ та ООН, число тих хто отримав російське громадянство у процентному співвідношенні складає 0,0085% населення Херсона. «Навіть проста математика демонструє спротив Херсона окупації», - йдеться у дописі української місії в ОБСЄ та ООН у Відні.
Посол США в ОБСЄ Майк Карпентер також назвав контроль Росії над Херсоном загрозою, яка перешкоджає експорту українського зерна та погіршує світову продовольчу кризу. «Це (контроль Росії над Херсоном - ГА) означає, що не тільки більше людей в Україні скоріш за все загинуть, а й те що більше людей будуть голодними та помруть із голоду у всьому світі», - йдеться в заяві Майкла Карпентера.
Нагадаємо, що раніше посол США в ОБСЄ засудив «чисте варварство, садистську жорстокість і беззаконня» російської війни в Україні та закликав країни ОБСЕ негайно надати Україні усю підтримку, яка їй необхідна.
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- Голос Америки
США співпрацюють з Україною, щоб вивезти зерно для Африки
НАЙРОБІ, КЕНІЯ — Посадовці США заявляють, що вони співпрацюють з Україною, щоб забезпечити експорт щонайменше трьох мільйонів тонн зерна для подолання кризи голоду, що наростає у світі, особливо в Африці. До вторгнення Росії Україна експортувала шість мільйонів тонн зерна на місяць, але російська морська блокада Чорного моря означає, що зерно, яке могло б прогодувати 400 мільйонів людей, застрягло в Україні.
Україна не може вивезти мільйони тонн зерна до решти світу, який стикається з нестачею продовольства та високими цінами на продукти через вторгнення Росії в країну. Джим О'Браєн, голова Управління з координації санкцій Державного департаменту США стверджує, що їжі достатньо, щоб прогодувати мільйони, але вторгнення Росії ускладнює її вивезення з країни.
"Отже, зараз в Україні 20 мільйонів тонн зерна очікує на вивезення. І знову ж таки, в звичайний рік все це вже було б на ринку, але це не так і для цього є одна причина. Звичайно, є багато причин глобальної тенденції зменшення продовольчої безпеки. Але це 20 мільйонів тонн, які можуть прогодувати від 200 до 400 мільйонів людей, які лише чекають рішення Росії", - додає О'Браєн.
На Росію та Україну припадає чверть світового експорту зерна. Експерти кажуть, що дефіцит зерна в інших залежних від поставок з України країнах призводить до зростання цін на продукти харчування . У четвер президент Сенегалу і голова Африканського союзу Макі Салл закликав Україну розмінувати Одеський порт, щоб допомогти з експортом зерна.
У розмові з французькими ЗМІ France 24 і RFI Салл сказав, що якщо Африка не отримає пшеницю з України, на континент очікує голод і можлива нестабільність.
В Україні висловили розчарування закликами Салла до Києва, коли причиною кризи є дії Москви. "Ми закликаємо президента Маккі Салла та Африканський Союз використати свої важелі впливу на Росію, щоб переконати її припинити безглузді бойові дії. Закінчення війни дозволить розблокувати 22 мільйони тонн зерна, що застрягло в морських портах, і запобігти продовольчій кризі в Африці та за її межами", – заявив речник українського МЗС, повідомляє Радіо Свобода.
З нашими європейськими партнерами ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб отримати якомога більше зерна, але в кращому випадку це, ймовірно, буде приблизно вдвічі менше, ніж було раніше, і це тому, що Росія окупувала або знищила більше 30 відсотків зернових потужностей УкраїниДжим О'Браєн, голова Управління з координації санкцій Державного департаменту
О'Браєн зазначає, що Росія зменшує можливості України виробляти власну їжу та їжу для світу.
"Колись Україна експортувала близько 6 мільйонів тонн зерна на місяць, переважно до підвенних країн ... З нашими європейськими партнерами ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб отримати якомога більше зерна, але в кращому випадку це, ймовірно, буде приблизно вдвічі менше, ніж було раніше, і це тому, що Росія окупувала або знищила більше 30 відсотків зернових потужностей України. Вона атакує елеватори та об’єкти з переробки".
Зростання цін на продукти харчування та паливо, а також посуха, найбільша у Східній Африці за 40 років, наразили на голод близько 20 мільйонів людей. Західна Африка та регіон Сахель також постраждають, оскільки країни залежать від імпорту пшениці з цих країн.
Спеціальний представник з питань глобальної продовольчої безпеки США д-р Кері Фаулер каже, що його країна допомагає африканським країнам зменшити голод.
"Отже, ми доклали великих зусиль, щоб спробувати в надзвичайній ситуації надати більше гуманітарної допомоги, але ми також оголосили про більш довгострокові заходи. Раніше я згадував, що одна з наших провідних програм в Агентстві США з міжнародного розвитку є програма Feed the Future, яка охоплює чимало країн по всьому світу, але насправді зосереджена на – дуже інтенсивно – приблизно на дюжині країн, приблизно вісім з яких знаходяться в Африці. цю програму потрібно розширити."
Я не думаю, що є якась африканська країна, яка бажає купувати вкрадене з України зерно, продане РосієюСамуель Ньяндемо, Університет Найробі
США звинувачують Росію в крадіжці української їжі та продажу її країнам, які їх підтримують. Самуель Ньяндемо викладає економіку в Університеті Найробі. Він каже, що Африка відмовиться купувати вкрадене зерно в Росії, але буде шукати інші ринки, щоб задовольнити попит на продовольство.
"Я не думаю, що є якась африканська країна, яка бажає купувати вкрадене з України зерно, продане Росією. Вони будуть шукати кращі альтернативи, зокрема в Аргентині та інших країнах Латинської Америки, які також виробляють це зерно. Найкраще Рішення тут полягає в тому, що Росія має підійти на перемовини з Україною, і вони вирішать цю справу дипломатичним шляхом".
Посадовці США кажуть, що працюють із сусідами України та Європейським Союзом, щоб вивезти з країни якомога більше зерна та підтримують ініціативу зняття блокади Одеського порту.
США, Канада, Мексика солідарні в підтримці України - заява
США, Канада та Мексика закликали Росію негайно вивести всіх військових та обладнання з України і повернутись до діалогу та дипломатії. Про це йдеться в спільній заяві міністрів закордонних справ трьох сусідніх країн, виданій в п'ятницю.
Міністри підкреслили важливість північноамериканської солідарності у відповідь на російську агресію проти України.
"Ми підтверджуємо непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України і засуджуємо неспровоковане вторгнення Росії до суверенного та демократичного сусіда, що є порушенням міжнародного права", - йдеться в заяві.
Країни засудили те, що "російське незаконне вторгнення" призвело до смертей цивільних осіб, наголосили на важливості безперебійних поставок гуманітарної допомоги цивільним а також підтримали роботу прокурора Міжнародного кримінального суду та Незалежної слідчої комісії Ради з прав людини з метою притягнення злочинців до відповідальності.
10 червня в Лос-Анджелесі пройшла зустріч міністрів закордонних справ країн Північної Америки в рамках Саміту Америк, що відбулось під головуванням президента США Джо Байдена. На саміті помітною була відсутність лідера Мексики, який, як і лідери Гондураса, Гватемали та Сальвадора, бойкотував зібрання, через те, що США не запросили на cаміт представників недемократичних країн Америки, включаючи Венесуелу, Нікарагуа та Кубу.
Байден: Зеленський не хотів чути інформацію США
ЛОС-АНДЖЕЛЕС — Президент США Джо Байден, під час події для збору коштів для Демократичної партії, сказав, що президент України Володимир Зеленський «не хотів цього чути», коли йшлося про інформацію розвідки США щодо того, що Росія готується до вторгнення.
Ці зауваження прозвучали, коли Байден розповідав про свою роботу з консолідації та зміцнення підтримки України, де війна триває вже четвертий місяць.
"Нічого подібного не відбувалося з часів Другої світової війни. Я знаю, що багато людей думали, що я, можливо, перебільшую. Але я знав, що у нас є дані, щоб обґрунтувати, що він — президент Росії Володимир Путін — хотів увійти, від кордону".
"Не було жодних сумнівів, - сказав Байден. - А Зеленський не хотів цього чути”.
Хоча Зеленський надихає людей своїм лідерством під час війни, його підготовка до вторгнення — або його відсутність — залишається суперечливою темою.
За тижні до початку війни, 24 лютого, Зеленський виступав з різкими публічними заявами в той час, як посадовці адміністрації Байдена неодноразово попереджали про велику ймовірність російського вторгнення.
На той час Зеленського непокоїло і те, що "барабани війни" дестабілізують українську економіку.
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