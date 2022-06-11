Єврокомісія підготує оцінку щодо надання Україні статусу кандидата наступного тижня – фон дер Ляєн

Гуманітарні організації "Лікарі без кордонів", "Міжнародний комітет порятунку", Save the Children, а також всесвітньо відомий іспанський шеф-кухар і засновник World Central Kitchen Хосе Андрес під час слухань підкомітету Конгресу США з національної безпеки закликали до постійної підтримки України. В Конгресі США обговорювались питання надання гуманітарної допомоги народові України, що страждає через повномасштабну агресії Росії.

Оскільки Росія зміщує свої військові цілі на Східну Україну, міжнародне гуманітарне співтовариство, можливо, лише починає розуміти повний масштаб руйнувань і страждань, які залишили російські військові після себе

"Завдяки надзвичайній роботі міжнародних гуманітарних організацій таких як World Central Kitchen, "Лікарі без кордонів", "Міжнародний комітет порятунку", Save the Children та "Гаманець самарянина", гуманітарна допомога, на щастя, вже знаходиться по дорозі в Україну", - заявив голова підкомітету член Палати представників США від Демократичної партії Стівен Лінч. "Завдання цих організацій ускладняється та стає небезпечнішим через нерозбірливе насильство та обстріли цивільних районів та ключових об’єктів інфраструктури. Оскільки Росія зміщує свої військові цілі на східну Україну, міжнародне гуманітарне співтовариство, можливо, лише починає розуміти повний масштаб руйнувань і страждань, які залишили російські військові після себе", - додає Стівен Лінч.

Віце-президент з операцій благодійної організації "Гаманець самарянина" Едвард Грем наголосив, що міжнародні громадські організації можуть бути спритнішими на місцях у наданні гуманітарної допомоги українцям, ніж ООН. "Намагаючись дотримуватись нейтралітету вони не можуть працювати або наймати напряму людей на місцях в Україні. Я не працюю в ООН, тому не знаю які виклики перед ними стоять. Але я знаю, що громадські організації спритніші та можуть працювати безпосередньо із партнерами на місцях, як от ми працюємо із місцевою церквою. І це саме церква годує людей. А українці в подальшому звертаються до цієї церкви", - заявив Едвард Грем. Також він наголосив на оперативності міжнародних гуманітарних організацій: "Це дуже оперативна робота, ми були там на другий день війни. Чесно кажучи, я бачив дуже мало автомобілів ООН, поки був там. Я повернуся наступного тижня і відзвітую. Але моя команда майже не бачить там ООН".

Конгресвумен від Республіканської партії Вірджинія Фокс висловила вдячність організації "Гаманець самарянина" за їхню роботу в Україні а також відзначила роль цієї організації в допомозі постраждалим від терористичного нападу на США 11 вересня 2001 року. Законодавиця поділилась занепокоєнням через критику ООН в "забюрократизованості", що прозвучала від представників громадських організацій під час слухань.

Я вважаю, що нам потрібно знову запустити заводи та ринки всередині України. Це буде в інтересах національної безпеки України.

Виконуюча обов'язки віце-президента з глобальної політики та захисту Міжнародного комітету порятунку Аманда Катанцано також наголосила на тому, що «відповіді та підготовка до довготривалих наслідків цієї війни потребуватиме швидкого, гнучкого та довготривалого фінансування, особливо зі сторони неурядових та місцевих організацій, в яких є розуміння потреб, які постійно змінюються».

У слуханнях підкомітету Конгресу брав участь і всесвітньо відомий іспанський шеф-кухар і засновник World Central Kitchen Хосе Андрес. "Я вважаю, що нам потрібно знову запустити заводи та ринки всередині України. Це буде в інтересах національної безпеки України. Роблячи таку гуманітарну допомогу ми могли б примножити кожен долар, який дає Америка, тому що ми створили би робочі місця, допомогли би українцям прогодувати самих себе", - заявив Хосе Андрес.

Нагадаємо, що посадовці США заявляють, що вони співпрацюють з Україною, щоб забезпечити експорт щонайменше трьох мільйонів тон зерна для подолання кризи голоду, що наростає у світі, особливо в Африці. До вторгнення Росії Україна експортувала шість мільйонів тон зерна на місяць, але російська морська блокада Чорного моря означає, що зерно, яке могло б прогодувати 400 мільйонів людей, застрягло в Україні.

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