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Bild: канцлер Шольц поїде до Києва з Макроном і Драгі перед самітом G7
Канцлер Німеччини Олаф Шольц разом із президентом Франції Емманюелем Макроном і прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі поїде до Києва перед самітом «Групи семи» наприкінці червня, повідомило німецьке видання Bild am Sonntag із посиланням на джерела в уряді Франції й України.
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Агентство Reuters пише, що речник німецького уряду на прохання прокоментувати можливий візит заявив: «Ми не можемо підтвердити це». У Єлисейському палаці відмовилися підтвердити інформацію, а італійський уряд не відповів на запити про коментар.
Жоден із трьох лідерів не був у Києві після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому.
На початку червня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, запросив його в Україну і закликав надати важку зброю.
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Тисячі людей вийшли на вулиці США з вимогою посилити контроль над обігом зброї
ВАШИНГТОН (AP) — Тисячі людей вийшли на мітинг в столиці і по всіх Сполучених Штатах у суботу, щоб поновити заклики щодо контролю над зброєю після нещодавніх масових стрілянини з Увальді, штат Техас, Баффало, штат Нью-Йорк.
"Вже досить, – сказала мер округу Колумбія Мюріель Боузер на мітингу «Марш за наше життя» у Вашингтоні. - Я виступаю як мер, мама і виступаю від імені мільйонів американців і американських мерів, які вимагають від Конгресу виконувати свою роботу. І його робота полягає в тому, щоб захистити нас, захистити наших дітей від збройного насильства".
Промовці у Вашингтоні закликали сенаторів, які вважаються серйозною перешкодою для законодавчих актів, діяти або зіткнутися із загрозою звільнення.
"Якщо наш уряд не може зробити нічого, щоб зупинити 19 дітей від вбивства, обезголовлення у їхній власній школі, настав час змінити, хто є в уряді", - сказав Девід Хогг, який пережив стрілянину 2018 року, в якій було вбито 17 учнів та співробітників середньої школи Марджорі Стоунман Дуглас у Паркленді, штат Флорида. Він також є співзасновником організації “Марш за наші життя”, яка була створена після стрілянини та провела свій перший мітинг у Вашингтоні незабаром після цього.
Сотні людей зібралися в Паркленді, де Дебра Хіксон, чий чоловік, спортивний директор середньої школи Кріс Хіксон, загинув під час стрілянини, сказала, що молодим чоловікам "занадто легко" заходити в магазини і купувати зброю.
"Повертатись додому, до порожнього ліжка і порожнього місця за столом - це постійне нагадування про те, що він пішов, - сказав Хіксон, який зараз є членом шкільної ради. - Ми не закінчили створювати спогади, ділитися мріями та жити разом. Збройне насильство забрало це від моєї родини".
Президент Джо Байден, який перебував у Каліфорнії, коли розпочався мітинг у Вашингтоні, сказав, що його послання демонстрантам -«продовжуйте марширувати», додавши, що він «помірно оптимістично» налаштований щодо законодавчих переговорів з боротьби з вогнепальним насильством. Нещодавно Байден виступив із зверненням до нації, в якому закликав до кількох кроків, включаючи підвищення вікового обмеження для покупки штурмової зброї.
У Нью-Йорку мер міста Ерік Адамс, який проводив кампанію за стримування насильства в найбільшому місті країни, разом з генеральним прокурором штату Летицією Джеймс, яка судиться з Національною стрілецькою асоціацією, очолив колону на марші через Бруклінський міст.
"У цій країні нічого не відбувається, поки молоді люди, а не політики, не повстануть", - сказав Джеймс.
Незважаючи на дощ у столиці країни, тисячі людей прибули в центр задовго до початку мітингу, тримаючи в руках таблички, включно з написом "Дітей не замінити, а сенаторів - так. Голосуйте". Дівчинка середнього шкільного віку несла табличку з написом: «Я хочу відчувати себе в безпеці в школі».
Цього тижня в Конгресі відбувалсь слухання з питання контролю над зброєю.
У вівторок актор Меттью МакКонахі з’явився в Білому домі, щоб натиснути на закон про зброю, і зробив дуже особисті зауваження щодо насильства в його рідному місті Увальді.
- Голос Америки
"Громадські організації спритніші за ООН". Хосе Андрес, інші доброчинці закликали Конгрес США до постійної підтримки України
Гуманітарні організації "Лікарі без кордонів", "Міжнародний комітет порятунку", Save the Children, а також всесвітньо відомий іспанський шеф-кухар і засновник World Central Kitchen Хосе Андрес під час слухань підкомітету Конгресу США з національної безпеки закликали до постійної підтримки України. В Конгресі США обговорювались питання надання гуманітарної допомоги народові України, що страждає через повномасштабну агресії Росії.
Оскільки Росія зміщує свої військові цілі на Східну Україну, міжнародне гуманітарне співтовариство, можливо, лише починає розуміти повний масштаб руйнувань і страждань, які залишили російські військові після себечлен Палати представників від Демократичної партії Стівен Лінч
"Завдяки надзвичайній роботі міжнародних гуманітарних організацій таких як World Central Kitchen, "Лікарі без кордонів", "Міжнародний комітет порятунку", Save the Children та "Гаманець самарянина", гуманітарна допомога, на щастя, вже знаходиться по дорозі в Україну", - заявив голова підкомітету член Палати представників США від Демократичної партії Стівен Лінч. "Завдання цих організацій ускладняється та стає небезпечнішим через нерозбірливе насильство та обстріли цивільних районів та ключових об’єктів інфраструктури. Оскільки Росія зміщує свої військові цілі на східну Україну, міжнародне гуманітарне співтовариство, можливо, лише починає розуміти повний масштаб руйнувань і страждань, які залишили російські військові після себе", - додає Стівен Лінч.
Віце-президент з операцій благодійної організації "Гаманець самарянина" Едвард Грем наголосив, що міжнародні громадські організації можуть бути спритнішими на місцях у наданні гуманітарної допомоги українцям, ніж ООН. "Намагаючись дотримуватись нейтралітету вони не можуть працювати або наймати напряму людей на місцях в Україні. Я не працюю в ООН, тому не знаю які виклики перед ними стоять. Але я знаю, що громадські організації спритніші та можуть працювати безпосередньо із партнерами на місцях, як от ми працюємо із місцевою церквою. І це саме церква годує людей. А українці в подальшому звертаються до цієї церкви", - заявив Едвард Грем. Також він наголосив на оперативності міжнародних гуманітарних організацій: "Це дуже оперативна робота, ми були там на другий день війни. Чесно кажучи, я бачив дуже мало автомобілів ООН, поки був там. Я повернуся наступного тижня і відзвітую. Але моя команда майже не бачить там ООН".
Конгресвумен від Республіканської партії Вірджинія Фокс висловила вдячність організації "Гаманець самарянина" за їхню роботу в Україні а також відзначила роль цієї організації в допомозі постраждалим від терористичного нападу на США 11 вересня 2001 року. Законодавиця поділилась занепокоєнням через критику ООН в "забюрократизованості", що прозвучала від представників громадських організацій під час слухань.
Я вважаю, що нам потрібно знову запустити заводи та ринки всередині України. Це буде в інтересах національної безпеки України.засновник World Central Kitchen Хосе Андрес
Виконуюча обов'язки віце-президента з глобальної політики та захисту Міжнародного комітету порятунку Аманда Катанцано також наголосила на тому, що «відповіді та підготовка до довготривалих наслідків цієї війни потребуватиме швидкого, гнучкого та довготривалого фінансування, особливо зі сторони неурядових та місцевих організацій, в яких є розуміння потреб, які постійно змінюються».
У слуханнях підкомітету Конгресу брав участь і всесвітньо відомий іспанський шеф-кухар і засновник World Central Kitchen Хосе Андрес. "Я вважаю, що нам потрібно знову запустити заводи та ринки всередині України. Це буде в інтересах національної безпеки України. Роблячи таку гуманітарну допомогу ми могли б примножити кожен долар, який дає Америка, тому що ми створили би робочі місця, допомогли би українцям прогодувати самих себе", - заявив Хосе Андрес.
Нагадаємо, що посадовці США заявляють, що вони співпрацюють з Україною, щоб забезпечити експорт щонайменше трьох мільйонів тон зерна для подолання кризи голоду, що наростає у світі, особливо в Африці. До вторгнення Росії Україна експортувала шість мільйонів тон зерна на місяць, але російська морська блокада Чорного моря означає, що зерно, яке могло б прогодувати 400 мільйонів людей, застрягло в Україні.
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Єврокомісія підготує оцінку щодо надання Україні статусу кандидата наступного тижня – фон дер Ляєн
Візит президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до Києва має на меті завершити оцінку її установи щодо надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі. Про це вона заявила на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським 11 червня.
«Сьогоднішні дискусії дозволять нам фіналізувати оцінку до кінця наступного тижня», – сказала вона.
У своєму твітері фон дер Ляєн повідомила, що завершити підготовку оцінки допомогли, в тому числі, дискусії із Зеленським та прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.
За словами президентки Єврокомісії, Україна, як стійка парламентська демократія, була «вже на доброму шляху» до вторгнення Росії.
«Ця війна є надзвичайним стрес-тестом. І вся країна активізувалася. Такий же настрій потрібен, аби здійснити реформи та модернізувати країну. Європа тут, аби підтримати вас», – заявила вона.
Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва 11 червня.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив 9 червня, що жодна «сурогатна версія» кандидатства Україну не влаштує. Він визнав, що в ЄС ще лишаються скептики щодо надання такого статусу Україні.
28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС. У квітні-травні Україна заповнила дві частини спеціального опитувальника, який є основою для майбутнього висновку Єврокомісії щодо заявки України на вступ до ЄС.
Рішення щодо надання Україні статусу кандидата на членство повинно бути одноголосним.
Україна не розробляє ядерну, біологічну чи хімічну зброю - Пентагон вказує на пропаганду РФ
Росія поширює дезінформацію та недовіру до роботи, яку здійснюють США та міжнародні союзники зі зменшення загроз від зброї масового знищення, включно з ядерною, хімічною та біологічною зброєю, йдеться в інформаційній довідці Пентагону США щодо програм із зменшення загроз на території колишнього СРСР.
"Через тридцять років, посеред своєї агресії проти України, Росія намагається, за підтримки Китаю, зашкодити цій роботі, поширюючи дезінформацію і недовіру до людей та установ у всьому світі, які долучаються до зменшення загроз від зброї масового знищення", - мовиться в повідомленні.
Україна не має програм ядерної, біологічної чи хімічної зброї, заявили в Пентагоні. В установі відзначили - Україна позбулась ядерної зброї і стала лідером в прозорості та просуванні нерозповсюдження та світових правил безпеки здоров'я, йдеться у звіті. Зокрема вказується на те, що в грудні 2021 року Україна добровільно пройшла оцінку ВООЗ із реагування на надзвичайні ситуації в сфері охорони здоров'я, а МАГАТЕ неодноразово заявляло про відсутність підстав для побоювань щодо програм зброї масового знищення в Україні.
Щодо українських біолабораторій, в Пентагоні зауважили, що ці установи діють як будь-які інши установи громадського здоров'я у світі.
Європейські дослідники кремлівської пропаганди помітили - з часу повномасштабного вторгнення до України, Кремль поновив дезінформацію про буцімто існування в Україні біологічних лабораторій, які, як стверджують пропагандисти, за підтримки США розробляли незаконну зброю. Про це йдеться в звіті проекту ЄС з викриття дезінформації EU vs Disinfo, присвяченому 100 дням війни РФ в Україні "Реальність заснована на брехні: 100 днів російської воєнної агресії проти України".
Аналітики вказують - цю пропаганду було неодноразово спростовано, однак, відзначають, що у відновленні цієї історії тепер активну участь бере і Китай.
Європейські дослідники дезінформації зазначають, що під час повномасштабного вторгнення кремлівські засоби дезінформації не лише поширюють нову дезінфомацію, але і оновлюють дезінформаційні повідомлення, застосовані раніше, до яких, зокрема, належить і історія про біолабораторії. Кремль використовує дезінформацію, щоб виправдати вторгнення, приховати воєнні злочини, зашкодити міжнародній підтримці України та контролювати внутрішню аудиторію, йдеться у звіті.
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