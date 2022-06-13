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Нііністо: РФ застосовує термобаричні бомби в Україні
Обидві сторони війни в Україні почали застосовувати більш важку зброю, заявив президент Фінляндії Саулі Нііністо. Він вказав, що Росія почала застосовувати зброю масового знищення - термобаричні бомби, повідомляє Reuters.
"Ми підтримуємо Україні все більш важкою зброєю, - сказав Нііністо у зверненні щодо безпекової ситуації в понеділок. -З іншого боку Росія також почала застосовувати дуже потужну зброю, термобаричні бомби, які насправді є зброєю масового знищення".
Термобаричні бомби фактично висмоктують кисень з оточуючого середовища, щоб провести вибух при вищій температурі, ніж звичайні бомби, пояснює Радіо Свобода.
Раніше Україна та країни НАТО звинувачували Росію у використанні термобарчиних бомб, також про це йдеться у низці відео.
В суботу Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що з квітня російські бомбардувальники, ймовірно, запустили проти наземних цілей десятки протикорабельних ракет 1960-х років Х-22. В основному ці ракети, вагою більше 5,5 тонни, призначено для використання ядерних боєголовк з метою руйнування авіаносців. Їх застосування для наземних цілей може призвести до значних супутніх руйнувань, вказали в Міністерстві. Там заявили, що Росія, ймовірно "використовує таку неефективну зброю, бо в неї закінчуються більш точні сучасні ракети".
Радник українського президента Зеленського Михайло Подоляк закликав у Twitter забезпечити "паритет важкої зброї". Заклик прозвучав перед засіданням з оборонної допомоги Україні, яке відбудеться в Брюсселі 15 червня під головуванням США.
Подоляк перелічив зброю необхідну Україні, включаючи 1000 гаубиць, 300 систем запуску ракет, 500 танків, 2000 броньованих машин та 1000 дронів.
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"Ризик застосування ядерної зброї найвищий з часів "холодної війни" - SIPRI. Аналітики вказують на погрози РФ щодо України
Вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року стало "шоком для міжнародної системи, який значно перевищив вплив інших криз 2021 року", йдеться в щорічному дослідженні щодо озброєння та міжнародної безпеки, опублікованому Стокгольмським інститутом миру (SIPRI) 13 червня. Дослідники зазначають - важливість війни в Україні для міжнародної безпеки підкреслюють і неодноразові заяви Росії про те, що вона "не виключає застосування ядерної зброї".
Значна частина дослідження, яке охоплює період до січня 2021 року, присвячена аналізу стану світового ядерного арсеналу. Вперше з часів "холодної війни", за оцінками Інституту, світовий арсенал ядерної зброї зростатиме.
Станом на початок 2022 року, 9 ядерних держав, за оцінками, мали 12 705 одиниць ядерної зброї, йдеться у звіті.
"Всі ядерні країни збільшують, або оновлюють свої арсенали і більшість посилює ядерну риторику та роль, яку ядерна зброя відіграє в їхніх військових стратегіях", - сказав Вілфред Вен, директор Програми зі зброї масового знищення SIPRI.
"Попри деякі значні здобутки в сфері контролю над ядерної зброєю та ядерним озброєнням минулого року, ризик застосування ядерної зброї наразі видається вищим, ніж у будь-який час з піку "холодної війни", - заявив директор SIPRI Ден Сміт.
Хоча в 2021 році "ядерна п'ятірка" країн, які мають право вето а Раді Безпеки ООН ( Китай, Франція, Росія, Велика Британія та США) виступили зі спільною заявою про неприпустимість ядерної війни, всі ці країни продовжили розширювати, або модернізувати власні ядерні арсенали і, як видається, збільшують вагу ядерної зброї у своїй військових стратегіях, вказується у дослідженні. Дослідники зазначають - Росія навіть відкрито погрожувала можливим застосуванням ядерної зброї в контексті війни в Україні.
Щодо погроз Росії застосувати ядерну зброю, вказує дослідник, то це може розглядатись як спроба "відлякати треті сторони від участі у війні" а також як "приклад контролю ескалації"
Інше дослідження SIPRI, опубліковане раніше цього тижня, аналізує можливості ядерного роззброєння. Автор дослідження Тітті Ерасто заявляє на те, що "можливості контролю ядерної зброї є непевними, після вторгнення Росії до України".
Щодо погроз Росії застосувати ядерну зброю, вказує дослідник, то це може розглядатись як спроба "відлякати треті сторони від участі у війні" а також як "приклад контролю ескалації". Дослідник вказує, що Росія "не надсилала сигналів про готовність до таких ударів відкритим розміщенням тактичної ядерної зброї".
Макрон збирається до Румунії та Молдови, а згодом можливо в Україну
Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок 14 червня перебуватиме в Румунії, а наступного дня його очікують в Молдові на тлі повідомлень, що згодом цього місяця він можливо поїде в Україну разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та прем’єр-міністром Італії Маріо Драґі.
В Румунії Макрон відвідає очолювану Францією групу військ НАТО, розташовану там у березні у відповідь на російське вторгнення в Україні.
Щодо його можливої поїздки до Києва служба французького президента повідомила минулого тижня, що візит відбудеться «тоді, коли він буде найбільш корисним для українського президента Володимира Зеленського».
(Президент Макрон) сказав президентові Зеленському, що Франція зобов’язується задовольнити потреби України включно з важкою зброєю.
Тим часом повідомлення німецької газети Bild am Sonntag стало приводом для припущень, що Макрон, а також канцлер Німеччини Олаф Шольц планують спільний візит до Києва разом з прем’єр-міністром Італії Маріо Драґі.
Така поїздка могла б відбутися перед низкою великих самітів запланованих у Європі цього місяця.
23-24 червня у Брюсселі зустрічатимуться керівники країн ЄС, 26-28 червня на півдні Німеччини відбудеться саміт Групи 7 (G7), а 28-30 червня у Мадриді готують саміт НАТО.
Питання російської війни проти України буде серед головних на тих зустрічах, і перший з початку російського вторгнення візит лідерів трьох найбільших країн Євросоюзу: Макрона, Шольца і Драґі був би і вагомим знаком західної підтримки Києва.
Українські очікування
Україна від нарад західних лідерів сподівається збільшення військової допомоги, а також рішення Європейського Союзу про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.
До Німеччини українські представники виголошують окремі заклики, щоб Берлін виконав свої раніші обіцянки про надання Україні важких озброєнь для протидії російському наступу на Донбасі.
«Ми сподіваємося, що під час його візиту до Києва канцлер нарешті виконає німецькі обіцянки щодо постачань зброї Україні і щодо вступу України в ЄС», - цитує українського посла у Берліні Андрія Мельника інформагентство Укрінформ.
Українські військові схвально відгукуються про надані Францією гаубиці, але наголошують на потребі додаткових постачань і зокрема далекобійної ракетної артилерії, яку нещодавно зобов’язалися надіслати США та Велика Британія.
Президент Зеленський заявив, що постійні удари російських ракет навіть далеко від зон боїв - в глибині української території є зайвим підтвердженням необхідності постачання новітніх систем протиповітряної оборони.
«Сьогодні вже 109-й день повномасштабної війни, але далеко не 109-й день, коли ми говоримо партнерам просту річ: Україні потрібні системи сучасної протиракетної оборони. Постачання таких систем було можливим і цьогоріч, і минулого року, і ще раніше», - сказав український президент у неділю 12 червня.
Amnesty International заявляє про докази обстрілу армією РФ Харкова касетними бомбами
Сотні мирних жителів загинули у Харкові внаслідок застосування російською армією касетних бомб та некерованих ракет, йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації Amnesty International від 13 червня.
Правозахисники вказують: обстріли житлових районів Харкова, які переодично мають місце, є невибірковими ударами, а тому вважаються воєнними злочинами.
Amnesty International стверджує, що має незаперечні докази багаторазового застосування російською армією касетних бомб і протипіхотних мін, заборонених міжнародними конвенціями. Росія факт застосування заборонених боєприпасів неодноразово заперечувала.
Повідомляється, що Amnesty International опитала близько 160 харків’ян, серед яких постраждалі від обстрілів, свідки, рідні жертв, а також лікарі, та задокументували щонайменше 28 випадків невибіркових ударів по Харкову з боку Росії.
Некеровані ракети установок «Град» та «Ураган», які російська армія широко використовує у війні проти України, нездатні точно вражати ціль, часто відхиляючись від неї більш ніж на 100 метрів. У житлових районах, де будинки стоять на відстані лише кілька метрів один від одного, використання таких ракет і звичайної артилерії неминуче призводить до численних жертв серед цивільного населення, наголошує Amnesty International. Касетні бомби оснащені елементами, які при підриві в повітрі вражають площу в сотні квадратних метрів, пояснюють в організації.
«Неодноразове використання широко заборонених касетних боєприпасів шокує і є ще одним свідченням повної зневаги до життя цивільних. Російські сили, відповідальні за ці жахливі атаки, повинні бути притягнуті до відповідальності за свої дії, а жертви та їхні сім’ї мають отримати повну компенсацію», – заявила Донателла Ровера, старша радниця Amnesty International з реагування на кризові ситуації.
Житлові райони Харкова зазнавали обстрілів і бомбардувань з першого дня війни. За даними Харківської ОВА, за час війни загинуло 606 жителів міста, 1248 зазнали поранень.
- Голос Америки
- Reuters
Столтенберг назвав занепокоєння Туреччини щодо вступу Фінляндії та Швеції легітимними
Занепокоєння з приводу безпеки, висловлені Туреччиною, яка виступає проти заявок Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО, є обґрунтованими, заявив у неділю генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Фінляндії, повідомляє агентствоРейтер.
«Це законні побоювання. Йдеться про тероризм, експорт зброї», – сказав Столтенберг на спільній прес-конференції з президентом Фінляндії Саулі Ніїністе в Наанталі, Фінляндія.
Столтенберг підкреслив, що Туреччина є ключовим союзником для альянсу завдяки своєму стратегічному розташуванню на Чорному морі між Європою та Близьким Сходом, і навів у якості прикладу підтримку, яку Анкара надала Україні після того, як почалося російське вторгнення.
«Ми повинні пам'ятати і розуміти, що жоден союзник НАТО не постраждав від терористичних атак більше, ніж Туреччина», – сказав Столтенберг.
Столтенберг і Ніїністе заявили, що переговори з Туреччиною будуть продовжені, але не дали жодних вказівок на прогрес у переговорах.
«Саміт у Мадриді ніколи не був крайнім терміном», – сказав Столтенберг, маючи на увазі зустріч НАТО в Мадриді наприкінці червня.
Швеція та Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО минулого місяця, у відповідь на вторгнення Росії в Україну, але зіткнулися з протидією Туреччини, яка звинуватила їх у підтримці та приховуванні курдських бойовиків та інших груп, які вона вважає терористами.
Альянс і США висловили підтримку членству країн в НАТО. "Рішення Фінляндії та Швеції подати заявку на членство в НАТО назавжди його зміцнить", - заявляв президент США Джо Байден. 9 червня Комітет Міжнародних відносин Сенату США затвердив резолюцію із закликом до НАТО швидко надати членство Швеції та Фінляндії. Резолюцію підтримали сенатори від обох провідних партій США.
В матеріалі використані джерела Рейтер.
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