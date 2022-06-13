Нііністо: РФ застосовує термобаричні бомби в Україні

Обидві сторони війни в Україні почали застосовувати більш важку зброю, заявив президент Фінляндії Саулі Нііністо. Він вказав, що Росія почала застосовувати зброю масового знищення - термобаричні бомби, повідомляє Reuters.

"Ми підтримуємо Україні все більш важкою зброєю, - сказав Нііністо у зверненні щодо безпекової ситуації в понеділок. -З іншого боку Росія також почала застосовувати дуже потужну зброю, термобаричні бомби, які насправді є зброєю масового знищення".

Термобаричні бомби фактично висмоктують кисень з оточуючого середовища, щоб провести вибух при вищій температурі, ніж звичайні бомби, пояснює Радіо Свобода.

Раніше Україна та країни НАТО звинувачували Росію у використанні термобарчиних бомб, також про це йдеться у низці відео.

В суботу Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що з квітня російські бомбардувальники, ймовірно, запустили проти наземних цілей десятки протикорабельних ракет 1960-х років Х-22. В основному ці ракети, вагою більше 5,5 тонни, призначено для використання ядерних боєголовк з метою руйнування авіаносців. Їх застосування для наземних цілей може призвести до значних супутніх руйнувань, вказали в Міністерстві. Там заявили, що Росія, ймовірно "використовує таку неефективну зброю, бо в неї закінчуються більш точні сучасні ракети".

Радник українського президента Зеленського Михайло Подоляк закликав у Twitter забезпечити "паритет важкої зброї". Заклик прозвучав перед засіданням з оборонної допомоги Україні, яке відбудеться в Брюсселі 15 червня під головуванням США.

Подоляк перелічив зброю необхідну Україні, включаючи 1000 гаубиць, 300 систем запуску ракет, 500 танків, 2000 броньованих машин та 1000 дронів.