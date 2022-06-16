Країни Балтії закликають зміцнити східний фланг НАТО. В Альянсі говорять про розміщення важкої зброї в регіоні

Заклик розмістити війська НАТО на східному фланзі Альянсу і зміцнити оборону регіону озвучили посадовці країн Балтії перед другим днем засідання міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс в четвер звернувся до НАТО із закликом розмістити військо на території країн Балтії, повідомляє Reuters.

"Україна має перемогти, це дуже просто, - заявив міністр оборони, - Росія мусить програти і з цього немає іншого шляху".

"Якщо буде інакше, то це знову запросить ... певні російські дії в наступні роки, а ми цього не хочемо, бо балтійські країни платять за обід для інших і ми не готові це більше робити", - наводить слова Пабрікса видання.

Напередодні Секретар з оборони Естонії Кусті Салм вказав, що кількість військ НАТО в країнах Балтії наразі є недостатньою, щоб стримати російську агресію. Замість того, щоб оборона Балтії стала "бар'єром" для вторгнення, Росія зможе зайняти міста поки НАТО встигне збільшити військо, і тоді Альянс постане перед завданням їхнього звільнення, що значно важче, ніж стримати наступ, додав він.

Салм представив стратегію з оборони Балтії на конференції Центру зі стратегічних та бюджетних оцінок, повідомляє видання Defense One. Він назвав теперішню стратегію "бар'єрної оборони" НАТО "застарілою".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив пресі, що зміцнення східного флангу НАТО є одним із пріоритетів, а ця стратегія може включати розміщення в регіоні важкого військового обладнання та виділення військ.

"Звичайно, якщо розмістити важке обладнання, незабаром йтиметься і про людей. Розміщене обладнання важливе для швидкого зміцнення, - додав Столтенберг, відповідаючи на питання литовської журналістки стосовно оборони Балтії. - Тоді матимемо виділені сили і, як ви сказали, не всі з них будуть на постійній основі розміщені в Литві, або в іншій країні сходу Альянсу. Однак нове в тому, що вони будуть виділені для цієї конкретної території".

Столтенберг також вказав на більшу участь союзників по НАТО в обороні східного флангу і зокрема відзначив роль Німеччини в розміщенні сил в Румунії, а також збільшення ролі Іспанії в повітряній обороні Балтії.

Засідання міністрів НАТО в четвер стане підготовкою до саміту країн НАТО в Мадриді, що відбудеться наприкінці червня. В саміті планує взяти участь і президент України Володимир Зеленський.

Напередодні, 15 червня, в Брюсселі відбулось засідання Контактної групи з оборони України, на якому були озвучені нові заходи із оборонної допомоги.

В статті використано матеріали Reuters, Defense One.