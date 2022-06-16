НАТО готує «всеосяжний пакет допомоги» Україні 

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у самміті НАТО, заявив у четвер, 16 червня, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі після проведення наради міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

«Війна Росії проти України є найбільшою загрозою для безпеки країн НАТО протягом останніх багатьох десятиліть», – сказав Єнс Столтенберг.

Відповідь Альянсу має бути розрахована не лише на нинішній момент, але і на майбутнє – НАТО готує «всеосяжний пакет допомоги тривалої допомоги Україні», щоб вона могла краще співпрацювати з НАТО, перейти на сучасне озброєння та посилити оборонні інституції.

НАТО планує допомагати і іншим партнерам, які перебувають під загрозою, сказав Столтенберг, і посилить свої довготермінові можливості щодо стримування та оборони на східних теренах Альянсу, сказав Столтенберг під час прес-конференції в Брюсселі.

На ефективності НАТО наголосив і очільник Пентагону США Ллойд Остін. "Разом ми швидко і рішуче відповіли на невиправдане, незаконне і зухвале вторгнення Росії до України, - написав Остін у Twitter. - НАТО показало світові, що воно залишається ключовим форумом для консультацій, прийняття рішень та дій з питань трансатлантичної безпеки".

Столтенберг заявив, що НАТО готує нову стратегічну концепцію щодо Росії, і вперше – щодо Китаю. У цьому контексті генсек НАТО привітав першу в історії участь у саміті НАТО країн Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Також, за словами Столтенберга, НАТО обговорить питання кращого розподілу витрат всередині НАТО та обговорення заявки на вступ від Фінляндії та Швеції.

Виступ Генерального секретаря відбуваввся перед самітом НАТО в Мадриді, що відбудеться наприкінці червня. Очікується, що цей саміт має «трансформувати» Альянс та ухвалити низку важливих рішень.