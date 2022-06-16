США в ОБСЄ: З кожного регіону, що потрапляє під контроль РФ, йдуть повідомлення про страти, згвалтування, катування  

КИЇВ, Україна (AP) — Четверо європейських лідерів висловили підтримку Україні під час зустрічі в Києві з президентом Володимиром Зеленським. Вони пообіцяли підтримати кандидатуру країни на вступ до Європейського Союзу та запропонували більше зброї, щоб відбити вторгнення Росії. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв ще шість мобільних артилерійських систем. Макрон сказав, що Франція, Німеччина, Італія та Румунія "роблять все, щоб Україна сама могла вирішити свою долю".

"Ми з колегами приїхали сьогодні до Києва з чітким посланням: Україна належить до європейської родини", – сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

На тлі побоювань українців, що рішучість Заходу може ослабнути, візит став символічним. Франція, Німеччина та Італія зіткнулися з критикою, через те, що вони продовжують спілкуватись з президентом Росії Володимиром Путіним і не надають Києву ту кількість озброєння, якої, за словами Києва, він потребує.

Макрон захищав свої попередні коментарі, які викликали обурення українців, щодо того, що не варто принижувати Росію. Він відзначив, як закінчення Першої світової війни посіяло насіння Другої світової війни.

"Ми сьогодні пліч-о-пліч з канцлером Шольцом. Сто років тому ми були в стані війни, і союзники допомогли Франції перемогти. Франція зробила історичну помилку. Вона втратила мир, тому що хотіла принизити Німеччину. Питання приниження Я завжди розміщував у контексті майбутнього, а не теперішнього», – сказав він.

"Сьогодні цю війну потрібно виграти, Франція чітко підтримує Україну, щоб вона перемогла, - сказав Макрон. - Німеччина, як і Франція, не вестимуть переговори від імені України з Росією. Більше того, ми ніколи цього не робили”.

Українці та деякі їхні сусіди з Центральної Європи також боялися, що західні держави можуть наполягати на територіальних поступках заради миру з Росією.

Шольц повторив, що він не має наміру щось диктувати українцям, і що лише українці "можуть вирішити, що є правильним у плані мирної угоди, від якої ми, на жаль, дуже, дуже далеко".

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі висловив стурбованість, що мільйони тонн зерна заблоковано через війну в чорноморських портах, заявивши, що це може призвести до «всесвітньої катастрофи». Італія була першим пунктом призначення для африканських мігрантів, і вона може постраждати у випадку масштабного голоду в південній півкулі.

Ми хочемо, щоб звірства припинилися, і ми хочемо миру, – сказав Драгі. "Але Україна має захищатися, і саме Україна вибере той мир, якого вона хоче", - додав він.

Лідери також відвідали Ірпінь, передмістя Києва, де на початку війни відбулися інтенсивні бої та де було вбито багато мирних жителів. Макрон сказав, що бачив ознаки «воєнних злочинів».

Хоча шокуючі зображення спустошень викликали реакцію Заходу, українські посадовці висловили стурбованість тим, що "втома від війни" може зрештою послабити підтримку — особливо через те, що зростання цін і майбутні вибори в США привертають все більше уваги.

США та європейські союзники передали Україні зброю на мільярди доларів, а Німеччина та США нещодавно оголосили про нові поставки зброї. Така зброя була вирішальною для запобігання захоплення столиці росіянами, але Київ сказав, що знадобиться набагато більше.

"Росія лише шукає нових способів налякати Європу та захопити все більше нашої землі, – сказав Зеленський на прес-конференції. - Мета Росії в цій війні - зламати Україну і таким чином зламати всю Європу".

Багато хто в Україні сподівається, що цей візит може стати поворотним моментом, відкривши шлях до значних нових поставок зброї. Також лідери ЄС готуються наступного тижня прийняти рішення щодо прохання України стати кандидатом на членство в блоку.

Війна посилила тиск на уряди ЄС, щоб пришвидшити отримання статусу кандидата від України, а обіцянка в четвер підтримати статус кандидата для України та сусідньої Молдови підштовхує весь союз 27 країн ближче до цього. Але очікується, що цей процес триватиме роки, а члени ЄС все ще розходяться щодо того, як швидко приймати нових членів.

Європейські союзники надсилають все потужнішу зброю та згуртувалися навколо України більше, ніж багато хто очікував, схвалюючи хвилі безпрецедентних санкцій проти Росії, які також сильно тиснуть на економіку Європи.

Українці кажуть, що потрібно більше, оскільки Росія наступає на Донбасі, повільно завойовуючи українські території.

Під час візиту в Ірпінь Шольц сказав, що чиновники повинні пам’ятати про сцени руйнування у всіх своїх рішеннях.

"Постраждали невинні мирні жителі, знищені будинки; зруйновано ціле місто, в якому взагалі не було військової інфраструктури, - сказав він. - І це багато говорить про жорстокість російської загарбницької війни, яка просто призначена для знищення та завоювання".

Макрон, Шольц і Драгі, які представляють три найбільші економіки ЄС, разом поїхали до Києва на спеціальному нічному поїзді, наданому українською владою. Невдовзі після того, як вони прибули, завили сирени повітряної тривоги.

Президент Румунії Клаус Йоханніс, яка межує з Україною і була ключовим пунктом призначення для біженців, прибув окремим потягом. На прес-конференції він сказав, що Румунія сприяє транзиту українського експорту, в тому числі зерна.

Ряд інших європейських лідерів уже здійснили поїздку, щоб показати свою солідарність з Україною, навіть коли бої точилися ближче до столиці, ніж зараз.

Шольц раніше не був схильний відвідувати Київ, кажучи, що не хоче "приєднуватися до черги людей, які швидко виїжджають, щоб сфотографуватися", додавши, що подорож має бути зосереджена на "конкретних речах".

Німеччина оголосила в середу, що надасть Україні три реактивні системи залпового вогню, які, за словами Києва, їй терміново потрібні.