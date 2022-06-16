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Час-Тайм. Підсумки візиту Макрона, Шольца, Драґі,Йоганніса до України

Час-Тайм. Підсумки візиту Макрона, Шольца, Драґі,Йоганніса до України
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Час-Тайм. Підсумки візиту Макрона, Шольца, Драґі,Йоганніса до України

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В ефірі Час-Тайм. Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу, - Макрон у Києві. Деталі та підсумки візиту Макрона, Шольца, Драґі та Йоганніса до України. Засідання міністрів оборони НАТО – заяви про Україну. Президент України Володимир Зеленський отримав нагороду імені Чарльза Манатта – репортаж з події. Які загрози постали перед українською журналістикою під час війни? – Інтерв’ю із стипендіаткою ім. Вацлава Гавела Катериною Лихогляд.

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