Великобританія схвалила екстрадицію до США засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа

"Володимир Зеленський сказав: "Саме на полі бою в Україні вирішується, за якими правилами буде жити світ". І це абсолютно вірно. Путін напав на Україну саме тому, що вона прийняла демократичні цінності, які нам усім дорогі. Путін чітко пояснив свої мотиви у промові перед вторгненням".

Президент України Володимир Зеленський отримав Нагороду за Демократію імені американського дипломата, громадського та політичнго діяча, Чарльза Манатта. Премія заснована Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) та відзначає роботу видатних людей, які працюють заради свободи та демократії. Від імені Зеленського нагороду отримувала посолка України в США, Оксана Маркарова. За її словами, у часи повномасштабної російської війни, такі відзнаки - це іще один спосіб привернути увагу до України і до необхідної їй допомоги.

"Сьогодні, коли ми боремось за нашу незалежність, свободу та демократію, ми бачимо, що дуже багато визначних фундацій в США дають різні нагороди нашому президенту, нашому народу. Зрозуміло, що зараз наші ключові приорітети - це не нагороди, а зброя, санкції, допомога. Але це також дуже важливо. Тому що це визнання від наших стратегічних партнерів, від народу Сполучених Штатів. Визнання, що ця боротьба більше ніж боротьба за Україну", - розповіла українська дипломатка Голосу Америки.

Окрім українського лідера премією імені Чарльза Манатта також відзначили усіх співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), які працюють задля захисту демократії та прав людини (DRG). Нагороду від їхнього імені прийняла дипломатка, постійна представниця США при ООН за часів Обами, а нині адміністраторка USAID Саманта Пауер. Також, нагороду у цей вечір отримав співзасновник групи з підтримки України в Конгресі США, сенатор-республіканець, Роб Портман. Обидва діячі підкреслили, що головна війна за світову демократію нині точиться в Україні.

"Володимир Зеленський сказав: "Саме на полі бою в Україні вирішується, за якими правилами буде жити світ". І це абсолютно вірно. Путін напав на Україну саме тому, що вона прийняла демократичні цінності, які нам усім дорогі. Путін чітко пояснив свої мотиви у промові перед вторгненням", - заявила Пауер зі сцени Міжнародної фундації виборчих систем (IFES).

"Це організація, яка підтримує демократію та свободу у всьому світі. І вони фактично підтримують Україну з моменту її незалежності. Але ніколи раніше їхня робота не була такою важливою, як зараз. Нині ми повинні забезпечити перемогу України. Щоб несправедливий, варварський та абсолютно необґрунтований напад Росії зазнав нищівної поразки. А демократія знову могла процвітати", - розповів сенатор від штату Огайо Портман, в коментарі для Голосу Америки.

"Протягом останніх кількох років ми бачимо загрози демократії через зростання авторитаризму. Проти демократії використовують технології та дезінформацію. Зараз світу потрібно не просто працювати над просуванням демократії, але захищати її від нападу".

Міжнародна фундація виборчих систем була заснована у 1987 році, після Вестмінстерської промови тогочасного президента США Рональда Рейгана, в якій він закликав просувати демократію у світі. Це неурядова організація в Сполучених Штатах, яка підтримує право громадян на вільні та чесні вибори, а також допомагає виборчим комісіям та робить дослідження на місцях. Нині її представники працюють у 145 державах - як в зрілих демократіях, так і в тих, що розвиваються.

"Дуже активно працюють в Україні також. З моменту здобуття нами незалежності. Щоб допомогти нам саме в демократичній розбудові наших виборчих систем. Їхні консультанти дуже активно працювали і над виборчим законодавством, усіма ітераціями, і виступали спостерігачами на виборах. І насправді, я почала свою кар’єру працюючи в IFES, в далекі 90-ті роки", - додає посолка України в США, Оксана Маркарова.

В Україні IFES працює із 94-го року. Зокрема над - технічною допомогою на виборах, залученням громадянського суспільства до політичних процесів, проведенням соціологічних досліджень.

"Найбільший офіс нашої фундації знаходиться в Києві, саме в Україні. І я керую цим офісом. Я власне, тепер живу в Києві. Я зараз у відрядженні на чотири тижні і одразу полечу назад до Києва. В Україні ми багато працюємо над підтримкою демократії. Від розробки законопроектів до допомоги неурядовим організаціям в їхній боротьбі за демократію", - розповідає Голосу Америки Пітер Ербен, головний радник IFES та старший директор організації в Україні.

14-го червня організація відзначила 35 років свого існування. За словами її представників, за останні десятиліття виклики дуже змінились. Якщо раніше робота організації була сконцентрована на розвитку демократії у світі, то тепер демократична система існування потребує захисту.

"Наша фундація змінила свою місію. Тепер ми не стільки фокусуємось на виборах, скільки на самій демократії. Світ змінився і загрози для демократії у світі зросли. Протягом останніх кількох років ми бачимо загрози демократії через зростання авторитаризму. Проти демократії використовують технології та дезінформацію. Зараз світу потрібно не просто працювати над просуванням демократії, але захищати її від нападу", - наголошує у коментарі для Голосу Америки Ентоні Бенбері, президент і генеральний директор IFES.

За словам співголови українського кокусу в Палаті Представників, конгресвумен Марсі Каптур, на тлі української боротьби за демократію, політична підтримка Києва значно зміцніла в Конгресі США.

"Я підтримую боротьбу української нації, за її свободу та право бути країною, куди жоден сусід не може просто так вторгнутись, завдаючи страшних руйнувань. Я думаю, що настав час для американського народу підтримати народ України, давати їм надію і допомагати усіма можливими способами. Я також є співголовою і допомагала у заснуванні групи підтримки України в Палаті представників США. Зараз наша група налічує близько 94 члени, це дуже велка кількість і він існує з 90-х років. Ми дуже уважно стежимо за подіями в Україні", - поділилася із Голосом Америки представниця 9-го округу штату Огайо, яка також була серед гостей на нагородженні.

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