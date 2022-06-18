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Українські кіберзахисники «зв’язують» сили росіян, але ризик для Заходу високий, кажуть експерти
За широкомасштабною наземною війною, яку Росія розпочала проти України, стоїть і активна підривна діяльність у кіберпросторі. Про це заявив у суботу, 18 червня Девід ван Віл, помічник Генерального секретаря НАТО з нових викликів безпеки. Під час виступу на щорічному саміті Defense One Tech Summit, що присвячений новим технологіям та їхньому впливу на національну безпеку в майбутньому, він сказав, що якщо війна в Україні затягнеться, невдача на полі бою може спонукати Москву діяти більш агресивно в кіберпросторі.
«Російська війна в Україні «на поверхні...виглядає як звичайний, широкомасштабний конфлікт, але якщо ви збільшите масштаб, ви побачите набагато більше, кібернетична складова відіграє велику роль», – передає слова посадовця НАТО кореспондент Голосу Америки з питань національної безпеки Джеф Селдін у своєму Twitter.
При цьому, як зазначає посадовець НАТО, українці гідно воюють з російською кіберзагрозою – «більшість інновацій надходить з України, і не лише від військових», передає слова посадовця кореспондент Голосу Америки, відзначаючи зусилля цивільних громадян України. Він додає, що коли справа стосується інновацій, то авторитарні країни поступаються демократіям.
Але, перевіряючи свої прийоми на українцях, росіяни також тренуються, і можуть застосувати свій досвід уже в боотьбі проти Заходу.
«Ми маємо остерігатися того, що російська сторона також буде дивитися на їхні провали, дивитися на те, що українська сторона робить краще, ніж вони, і вчитися на цьому», – цитує посадовця НАТО Джеф Селдін у своєму твіті.
Виступаючи напередодні самміту з кібербезпеки, високопоставлений американський чиновник сказав, що Росія може почати діяти більш агресивно у кіберпросторі, оскільки її військові зазнають поразок від українських сил.
Деякі експрерти прогнозували, що росіяни можуть ударити по американських мережах і критичній інфраструктурі на початку російського вторгнення в Україну. І хоча цього не сталося, тривалий конфлікт може спонукати Москву діяти більш агресивно у кіберпросторі, сказав Ніл Гіґґінс, заступник керівника національного агентсва США з кібербезпеки, 14 червня у Вашингтоні.
Британська преса занепокоєна можливими кібернападами на цивільні об’єкти
Кібернетичні напади на західні цілі, ймовірно, посилюватимуться, серед них можуть бути і західні банки і аеропорти, попереджають деякі британські експерти, які стежать за розвитком війни Росії проти України.
«Аеропорт Ґатвік жодним чином не бере участі у війні. Але він може опинитися посередині лише тому, що він є у Великій Британії, а британський уряд підтримує одну сторону [у війні]. Тому це трохи страшно», – говорить у розмові з британським виданням Express Даніель душ Сантуш, який є керівником відділу досліджень безпеки Forescout, компанії з кібербезпеки, яка надає послуги урядам та іншим спеціалістам у сфері безпеки.
За його словами, створилася «нова реальність», у якій недержавні групи хактивістів, які підтримують Росію, або Захід, борються з противником у кіберпросторі. У центрі цих «хактивістських» воєн, за його словами, можуть опинитися як урядові організації, так і приватні компанії.
Мережа безпеки Five Eyes, що включає Велику Британію, США, Австралію, Канаду та Нову Зеландію, випустила попередження, в якому звинувачує російський уряд у розгляді варіантів потенційних веб-атак на критично важливі організації
Інша популярна британська газета, The Mirror, нагадує про повідомлення на початку року, що російські хакери планують подібні атаки на NHS, національну систему охорони здоров’я, атомні електростанції та міністерства Британії.
Як пише газета, мережа безпеки Five Eyes, що включає Велику Британію, США, Австралію, Канаду та Нову Зеландію, випустила попередження, в якому звинувачує російський уряд у розгляді варіантів потенційних веб-атак на критично важливі організації.
Розвідувальна коаліція закликала їх посилити кіберзахист, оскільки вони стикаються з підвищеним ризиком атак, які підтримує Кремль.
Як припускає розвідка, що хакери в російському уряді можуть помститися і за «безпрецедентні економічні санкції», введені проти Росії після її вторгнення в Україну.
Форум, де виступав Путін, був серед цілей українських хакерів
Цього тижня виступ Путіна відклали через інцидент з DDOS-атакою, яка була спрямована на комп’ютерну мережу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Про це повідомив журналістам прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.
Пєсков сказав, що кібератака почалася в четвер, коли відключилася система акредитації та допуску гостей форуму, створивши масу проблем з доступом.
Як повідомив американський канал CNN, хто стоїть за нападом, не зрозуміло, але раніше цього тижня у своєму Telegram-каналі хакерська група Українська ІТ-армія назвала Санкт-Петербурзький форум серед своїх цілей.
За повідомленнями, до складу цієї групи входять міжнародні та українські хакери, які працюють у співпраці з чиновниками Міністерства оборони України з метою атакувати російську інфраструктуру та веб-сайти.
Європейські та американські експерти розходяться в оцінці ризиків
Як кажуть експерти з аналітичної групи Geopolitical Intelligence Services, що базується у Ліхтенштейні, кібератаки, які підтримувала російська держава, посилилися як до, так і під час її вторгнення в Україну.
«Ці кроки є частиною ширшої спроби Москви порушити послуги та створити залякування та плутанину. Однак досі Кремль не розпочав нищівної кібервійни проти країн НАТО, незважаючи на численні попередження останніх місяців», – мовиться у дослідженнні, яке було видано 16 червня, напередодні виступу президента Путіна у Санкт-Петербурзі.
Європейські експерти досі не впевнені, чи удари з боку Росії не відбулися через побоювання американської кібервідплати, чи через те, що існує «гарантія взаємного кіберзнищення», але вони переконані, що будь-які подальші санкції Заходу, як наприклад, оголошене Європейським Союзом нафтове ембарго Росії, підвищать ризик руйнівних кібератак Росії.
Натомість американська дослідницька група «Рада із закордонних справ» пише у своєму дослідженні, що ризик відплати за підтримку України та відправку туди ракетних систем великої дальності «не спричинить катастрофічної кампанії кібератак Росії на критично важливу інфраструктуру США, доки Україна продовжує використовувати ці системи лише на своїй території».
На думку американських експертів, росіяни присвячують більшість своїх ресурсів захисту мереж у своїй власній країні та нападу на українські мережі, а виділення ресурсів для нападу на Захід відволікало б від основної мети Росії – захоплення української території.
Кібернапади на Україну на підтримку російських військових цілей тим часом продовжуються. Група посилається на дані компанії Microsoft, яка повідомляє, що в окремих українських мережах з початку вторгнення було «від двох до трьох інцидентів на тиждень».
Понад 40 відсотків руйнівних атак були спрямовані проти критично важливих інфраструктурних організацій, а загалом різні хакерські групи, пов’язані з Кремлем, провели майже 240 кібероперацій проти українських цілей, йдеться в повідомленні.
У публікації говориться, що з одного боку, кількість та деструктивність російських нападів є більшою, ніж можна судити з повідомлень у пресі, а з іншого боку, це, мабуть, все, на що вистачає зусиль російських кібернетичних сил.
Публікація наводить словами Джона Халтквіста, віце-президента Mandiant States, технологічної компанії, що надає послуги у сфері кіберзахисту, який пов’язує пасивність росіян поза Україною з діями українців, які зв’язують руки противника, не залишаючи йому вільних ресурсів.
Халтквіст говрить, що українська оборона є масштабною, а захисники України діють «дуже агресивно» і «дуже добре протистоять» російським нападникам.
Як зазначають експерти, останніми роками США та ЄС активізували співпрацю з Україною у сфері кібербезпеки, оскільки Україна стала випробувальним полігоном для кібернападів Росії на критично важливу інфраструктуру. Вивчаючи цей досвід, Захід може краще навчитися захищати свою критичну інфраструктуру.
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- Голос Америки
Як українці обстрілюють ворожі позиції із американських гаубиць. Відео
Українські військові показали Associated Press, як війська країни обстрілюють російські позиції на сході Донбасу з гаубиць M777, які постачаються США.
«Хто б казав!» Коментатори реагують на звинувачення Путіна на адресу Заходу, що той живе у минулому
Президент Росії Володимир Путін вразив оглядачів черговими заявами про те, що Захід, і особливо США, винні у світовій кризі і у війні в Україні, а тепер вони використовують війну та дії Росії як виправдання.
«Росія, наші дії щодо звільнення Донбасу тут абсолютно ні до чого. Сьогоднішнє зростання цін, інфляція, проблеми з продовольством та паливом, бензином, в енергетиці загалом – це результат системних помилок в економічній політиці чинної адміністрації США та європейської бюрократії. Ось де причини, і лише в цьому», – сказав президент Росії Володимир Путін, повторивши неодноразово спростовану тезу про буцімто дії Росії зі "звільнення" в Україні. США та Європа називають війну Росії проти України агресивною, невиправданою та неспровокованою.
Заяви Путіна прозвучали у п’ятницю на конференції у Санкт-Петербурзі. Раніше на такий форум збиралися керівники провідних західних компаній, але цього року замість гостей з Європи та США, яких було небагато, Путін виступав перед аудиторією, що включала делегацію з Афганістану, де править Талібан. Навіть лідери Єгипту та Китаю записали відеопривітання, і не брали участь особисто, зауважує газета The New York Times.
За словами Путіна, війна проти України – "порятунок" для Заходу. «Для них початок нашої операції на Донбасі – це рятувальне коло, яке дозволяє їм звалити власні прорахунки на інших, у цьому випадку – на Росію», сказав Путін, звинувативши при цьому Захід у тому, що він створив світову кризу «заради амбіцій, задля збереження застарілих геополітичних ілюзій».
Західні оглядачі кажуть, що Путін звинувачує Захід у тому, що робить сам. Джулія Девіс, колумністка видання The Daily Beast, яка займається моніторингом російських медіа і була нещодавно внесена до російського санкційного списку, звертає увагу на слова Путіна про те, що Захід перебуває в ілюзіях і мислить категоріями минулого століття.
«Хто б казав! Путін, який вважає себе реінкарнацією Петра Великого, який повертає історичні території», – зауважує оглядачка у своєму твіттер-повідомленні.
Радник українського президента Михайло Подоляк каже, що російський президент Путін знайшов «нове пояснення людожерської війни».
«Нападаєш на Україну, стираєш цілі міста, вчиняєш страти, перетворюєш Росію на середньовіччя, а потім назаєш це … «рятівним колом для Заходу»? Ґвалтуй на благо, убивай, щоб потрапити в рай? І хто має в це повірити, крім Z-табору?», – пише представник України у своєму твіттер-акаунті.
Після чергового виступу, в якому президент Росії не виявив ані найменшого жалю з приводу того, що він зробив і жодного бажання домовлятися про мир, оглядачі пишуть, що потрібно визнати – можливості для переговорів немає.
Колишній посол США у Росії Майкл Макфол пише у Twitter, що марні спожвання тих, хто думає, що Путіна можа зупинити дипломатичним шляхом.
«Немає нічого більш наївного, ілюзорного чи нереалістичного, ніж віра в те, що Путін закінчить своє вторгнення, якщо ми попросимо його ввічливо та дипломатично. В Україні не буде миру, поки путінська армія не припинить просування», – пише колишній американський дипломат та спеціаліст з питань Росії.
Письменниця та журналістка, дослідниця тоталітарного режиму в СРСР Анн Аппелбаум каже, що люди, які все ще вірять у можливіть домовитись з Путіним, не розуміють, що «катастрофа вже почалася».
«Сьогодні мене запитали, чи хвилює мене, що Путін «радикалізується». Що може бути радикальнішим, ніж вбивати десятки тисяч людей, будувати концтабори, намагатися створити голод в Африці? Так багато людей, здається, не розуміють, що катастрофа вже почалася...», – написала вона у Twitter.
- Голос Америки
Війна РФ проти України боляче вдарила по економіці російського Калінінграда
Західні санкції запроваджені, через війну Росії проти України, боляче вдарили по Калінінградській області РФ, західному ексклаву Росії.
Починаючи з суботи, Литва припиняє перевезення до Калінінграда підсанкційних товарів. Про це уряд країни заявив в п'ятницю , після відповідного роз'яснення щодо санкційної політики, виданого Єврокомісією, повідомляє Reuters. Під санкціями, зокрема перебувають поставки вугілля, будівельних матеріалів та високотехнологічних товарів, пише видання.
Ще до цього рішення в регіоні значно підвищились ціни на будівельні матеріали, продукти харчування, а 85% опитаних підприємств заявляють про те, що вони потерпають через санкції, пише дослідник американського фонду Джеймстаун Сєргєй Суханкін, посилаючись на дані нещодавнього опитування. Він вказує, на різке зменшення вантажопотоків в порту, падіння автовиробництва, після того, як, через російську агресію проти України, BMW припинило там діяльність, а корейські партнери "Автотору" значно зменшили постачання важливих інструментів.
"Для Калінінграда, нездатність реформуватись в 1990-х - 2000-х, через страх Кремля перед сепаратизмом і надмірною незалежністю підокремленого регіону - призвела до відмежованості і ремілітаризації області", - вказує аналітик. Він прогнозує "похмуре майбутнє" для регіону.
"Були часи, коли Калінінград міг стати квітучим європейським містом", - твітує колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт. Він вказує, що тепер Путін навіть не хоче чути про проблеми міста.
"Видається, що ніхто, незважаючи на риторику, не вірить, що Росія атакуватиме Сувалкський коридор", - твітує оглядач Леонід Рагозін у відповідь на новину про припинення Литвою транзиту. Сувалксьский коридор - це ділянка кордону між Польщею та Литвою, завдовжки 100 кілометрів, яка простягається від Білорусі до Калінінградської області в Росії і є єдиним сухопутним сполученням країн Балтії з рештою ЄС.
Німецькі правоохоронці залучені до розслідування сотень воєнних злочинів в Україні – очільник BKA
Представники німецької влади розслідують кілька сотень ймовірних воєнних злочинів, скоєних російськими військовими в Україні. Про це заявив начальник Федерального управління кримінальної поліції (BKA) Хольгер Мюнх, йдеться у матеріалі газети The Welt am Sonntag.
За словами Мюнха, наразі поліція має «тризначну кількість фактів» щодо потенційних воєнних злочинів.
Він додав, що розслідування охоплюють не лише тих, кого підозрюють у безпосередньому скоєнні воєнних злочинів, а й політичних чи військових посадовців, які віддавати накази щодо них.
«Це найскладніша частина нашого розслідування… Наша чітка мета — виявити винних у звірствах, довести їхні дії через наше розслідування та притягнути їх до відповідальності», – цитує посадовця видання.
Німецькій владі допомагає її ж служба зовнішньої розвідки, використовуючи такі докази, як записані радіорозмови російських солдатів.
Німеччина діє під «універсальною юрисдикцією», що дозволяє іноземній державі розслідувати злочини проти людства, воєнні злочини та геноцид, незалежно від того, де вони були скоєні.
Однак «це може зайняти час», оскільки розслідування, пов’язані з конфліктом в Україні, все ще на початковій стадії, сказав очільник поліції.
Він додав, що німецькі слідчі можуть бути направлені в Україну, але лише за міжнародним мандатом.
Попри численні свідчення, Росія не визнає відповідальність своїх військових у воєнних злочинах.
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