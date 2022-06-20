Час-Тайм. День біженців. Як українців приймають у США

В ефірі Час-Тайм. Президент США Джо Байден вважає, що Україна дуже ймовірно стане членом ЄС - про це очільник Білого Дому заявив у Делавері, спілкуючись із пресою. 20 червня - Всесвітній день біженців. В яких країнах українці шукають притулок від війни, та які програми працюють у Північній Америці та Європі? Як волонтери міста Джерсі сіті допомагають біженцям з України. Тікали з дітьми на руках, буквально під кулями росіян: історія родини маріупольців, яким вдалося вибратися. В Маямі пройшла акція викупу зброї у власників для того, аби передати її до України. «Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно»: інтерв’ю з посолкою США в Україні Бріджит Брінк.