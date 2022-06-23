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Голова штабу ВПС США: дивно, що Росія не змогла подолати власні системи в Україні
За майже чотири місяці війни Росії не вдалось здобути перевагу в повітрі над Україною.
Замість того, щоб забезпечувати можливість діяльності для наземних сил, військово-повітряні сили Росії діяли там, де росіяни вже мали наземну перевагу. Так прокоментував голова штабу ВПС США генерал Чарльз Браун використання Росією ВПС у війні проти України. Коментар прозвучав у відповідь на питання під час конференції в Гудзонівському інституті, США в середу.
Браун відзначив успіхи протиповітряної оборони Укаїни і її "достатню динамічність", яка не дозволяє російським ВПС "надто віддалятись" від контрольованих Росією ділянок.
Генерал висловив здивування тим, що Росія не змогла подолати захист України, який спирається на системи, подібні до російських. "Думаю, це дивно, бо вони (Росія - ред.) виступають проти систем, які є і у них самих. Вони мають їх достатньо добре знати".
"Для мене справжнє питання - як вони не розуміють власні системи і не можуть подолати власні системи?" - здивувався генерал.
США та інші країни надають безпекову допомогу Україні. Згідно з даними Пентагону, Сполучені Штати виділили близько 6,3 мільярда доларів США на безпеку Україні з початку роботи адміністрації Байдена, у тому числі приблизно 5,6 мільярда доларів з 24 лютого 2022 року, коли Росія здійснила широкомасштабний напад на Україну.
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Президентка Європейського парламенту: "Надання Україні статусу кандидата зміцнить Україну і Європу". Відео
«Якщо колись і був час для розширення Європи, то це зараз. Рішення надати Україні статус кандидата правильне, це зміцнить Україну. Це зміцнить Європу. Це рішення на користь свободи і демократії. І це також ставить нас на правильний бік історії», - Роберта Метсола, президентка Європарламенту.
Комітет Сенату підтримав резолюцію про визнання РФ державою-спонсором тероризму
У четвер, 23-го червня, Комітет Сенату Сполучених Штатів із міжнародних відносин підтримав резолюцію із закликом до Держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму. Також сенатори проголосували за резолюцію, яка засуджує використання голоду як зброї у війні та визнає вплив конфлікту на глобальну продовольчу безпеку.
“Наступний крок – за Державним секретарем США. Він повинен зробити це визнання. Але тут, в Сенаті ми очікуємо на дуже значну підтримку цієї резолюцтї. Тому я підозрюю, що це вплине на держсекретаря”.Джеймс Ріш, сенатор-республіканець від шатату Айдахо.
Голосування в комітеті не означає, остаточне визнання РФ спонсоркою тероризму, - відповідне рішення має приймати адміністраці Білого Дому. Про це в ексклюзивному коментарі для Голосу Америки заявив член комітету із міжнародних відносин, сенатор-демократ, Кріс Кунс.
“Поки що, це лише резолюція підтримана комітетом. Остаточне рішення має прийняти адміністрація президента. Це резолюція комітету, яка закликає адміністрацію, але не є фактичним визнанням Росії, як держави-спонсора тероризму”, - пояснює Голосу Америки сенатор-демократ від штату Делавер.
Водночас, за словами співголови комітету із міжнародних відносин, сенатора-республіканця Джеймса Ріша, ця резолюція має отримати потужну підтримку під час голосування в Сенаті, що може вплинути на рішення держсекратаря.
“Наступний крок – за Державним секретарем США. Він повинен зробити це визнання. Але тут, в Сенаті, ми очікуємо на значну підтримку цієї резолюції. Тому я гадаю, що це матиме вплив на держсекретаря”, - сказав республіканець Джеймс Ріш в екслюзивному коментарі для Голосу Америки.
За словами Ріша, він не має сумнівів, що атака на Україну є актом тероризму зі сторони російського президента Путіна.
“Якщо Сполучені Штати визнають країну спонсором тероризму, це потягне за собою багато наслідків. Наочний приклад - Іран. Немає сумніву, що Росія на чолі з Володимиром Путіним є державою-спонсором тероризму. Акт, який він здійснив, віддавши наказ про наступ на Україну, був терористичним актом. Він військовий злочинець, і він несе відповідальність за кожен злочин, скоєний від його імені, кожен акт знищення, кожен акт вбивства, усе, що було скоєно в Україні, на його відповідальності. Він військовий злочинець. І нам потрібно дати потужний сигнал світу - як ми ставимося до жахливих речей, які він вчиняє”, - заявив Ріш у коментарі для Голосу Америки.
Підтримка резолюції в Комітеті Сенату Сполучених Штатів із міжнародних відносин дозволяє в майбутньому винести документ на голосування у Сенаті.
Нагадаємо, що резолюцію із закликом до Держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму було зареєстровано в Сенаті США 10-го травня, 2022-го року. Співавторами документу стали сенатори від обох партій, демократ Річард Блументаль та республіканець Ліндсі Грем.
12-го травня подібну резолюцію представили в Палаті Представників, США. Її авторами стали конгресмени - республіканець Джо Вілсон та демократ Тед Лі. Обидва є членами Комітету Палати представників із закордонних справ.
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Інформаційна війна РФ проти України – найяскравіший, але не єдиний приклад небезпеки дезінформації – віце-президентка Єврокомісії
Росія готувалася до війни в Україні, не лише збираючи військо, але і готуючи громадську думку до вторгненя, сказала віце-президентка Єврокомісії Вєра Юрова, виступаючи у середу на безпековому форумі у Вашингтоні.
За даними, які вона навела у своєму виступі під назвою «Стійкість демократії – наша відповідь на дезінформацію в цифрову епоху», за три місяці перед початком війни проти України, Росія шукала приводи і створювала відповідний наратив.
«Вживання слова «геноцид» зросло напередодні вторгненя на 500%, а слова «наци» на 290%», – повідомила висока представниця ЄС, виступаючи під час Форуму ЄС-США щодо оборони та майбутнього.
Росіяни активно використовують соціальні медіа та проксі – медіа-платформи, чи групи, які поширюють їхні месиджі. Тож маніпуляція інформацією, яку здійснює інша країна, потенційно, може мати ще більш руйнівні наслідки для демократії, ніж війна, яка ведеться звичайною зброєю на полі бою, сказала Вєра Юрова.
«Ми зараз бачимо, як маніпуляція інформацією та втручання з боку іноземної держави використовується як стратегічний інструмент, і як він використовується для підтримки російського вторгнення в Україні, для того, щоб отримати міжнародну підтримку та відвернення уваги від її порушення міжнародного права», – сказала Вєра Юрова, виступаючи у середу на безпековому форумі у Вашингтоні.
«Якщо ми будемо пасивними і не будемо пильнувати, фашизм може повернутися», казала Олбрайт
Юрова пригадала свої розмови з колишньою очільницею американської дипломатії, Мадлен Олбрайт, яка як і Юрова, походила з Чехії, і та попреджала про те, що в Росії народжується фашизм, який звинувачує у фашизмі всіх інших, і цією маніпуляцією намагається прикрити власні діяння.
Тоді Олбрайт, яка пережила Другу світову війну та втекала до Америки від двох тоталітарних режимів у Європі, написала про це у книжці, але було багато тих, хто сумнівався, думав, що фашизм залишився у минулому, і багато речей, які характеризують нинішню Росію не збігаються з підручниковими визначеннями, то треба довіряти своїм відчуттям, що базуються на досвіді, а не підручнику.
«Мадлен Олбрайт мала рацію, ми маємо вірити нашим очам і вухам, а не підручнику – ми маємо вірити тому, що ми бачимо в Ірпені та Бучі, що говорять мільйони біженців та десятки тисяч людей, які втратили своїх рідних», – говорить Юрова.
Представниця Європи закликала до спільних зусиль з Америкою в сфері захисту від дезінформації
Нині маніпулювати інформацією простіше і дешевше, пояснює вона. У час цифрових медіа та соціальних мереж дезінформація є ще небезпечнішою, ніж в той час, коли комуністичні режими намагалися контролювати всі джерела інформації, для того, щоб почути правдиві новини потрібно було пробиратися крізь ефірні шуми, щоб почути «Голос Америки», говорить Юрова.
Представниця Європи закликала до спільних зусиль з Америкою в сфері захисту від дезінформації. Не лише тому, що ці зусилля вимагають солідарності світових демократій, але і тому що Америка є місцем, звідки походить більшість цифрових інновацій. Бо у світі соціальних медаі неможливо визначити, чи люди говорить з іншою людиною, що має іншу думку, чи це є бот, чи проплачений акаунт, за допомогою якого засцікавлені особи намагається вплинути на громадську думаку.
На думку Юрової, європейці опинилися попереду в усвідомленні нових цифрових небезпек і в тому, що вони почали активно їм протидіяти – стоврювати європейські програми для освіти громадян, зміцнення їхньої стійкості проти дезінформації, а також ухвалювати заходи спрямовані на протидію інформаційній маніпуляції з боку іноземних держав.
Зокрема, ЄС ухвалив Закон про цифрові послуги, згідно з яким «те, що є незаконним оффлайн, є так само незаконним онлайн».
«Свобода слова не є абстолютною – ні в Європі, ні у США. Обмеження стосуються шахрайства, дитячої порнографії, закликів до насильства, чи комерційних послань, не кажучи вже про наклеп», – наголосила Юрова.
При цьому вона сказала, що існує тонка межа між дезінформацією та брехнею, яка сама по собі не є поза законом. Так само, як і висловлювати свої думки, навіть якщо вони є непоінформовані, не є незаконним. Ідеться про намір завдати шкоди, і це те, проти чого спрямовано європейське законодавство, сказала вона.
Так само, як і вільний ринок, який для свого існування потребує закони, так і цифрове середовище вимагає правил, вважає представниця ЄС. Вона навела приклад Європи, де минулого тижня було створено Кодекс практики щодо дезінформації. Це – рух зсередини цифрового співтовариства, до якого, за словами Юрової, великі платформи в Європі вже долучилися, і тепер вона запрошує, щоб долучилися і американські.
Представниця ЄС говорить, що в європейському підході немає механічного застосування правил – до уваги беруться три складові: áктори, поведінки та наслідки. Метою цих заходів є позбавити влади зловмисників та зупинити цифрові платформи від заробляння грошей на маніпуляціях. Бо зараз маніпуляції є фінансово вигідними – люди їх поширюють, а платформи заохочують таке поширення. Нині платформи будуть стежити за тим, як викорстовуються, чи зловживаються їхні алгоритми. А споживачі будуть мати більше контролю над тим, що вони бачать у своїй стрічці новин.
Повертаючись до теми України, Юрова сказала, що цей наочний приклад – не єдиний, який спонукає західні країни краще захистити свою демократію в сфері цифрових технологій, будуть інші виклики, наприклад дезінформація про ковід, і до наступних потрібно готуватися зараз та розвивати співпрацю між ЄС і США.
- Голос Америки
9 брехливих тверджень Росії назвав Державний департамент США
«Останній напад президента Путіна на Україну стався після багатьох років жорстокого поводження Кремля щодо народу України. Ніщо з дій Росії в Україні за останні 8 років не можна охарактеризувати як «захист життів»», - написав у своєму Twitter Державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 21 червня, відповідаючи на один із міфів російської пропаганди.
Державний департамент США на своєму офіційному веб-сайті описав 9 найбільш популярних прикладів брехні російського уряду та підконтрольних йому ЗМІ про війну в Україні.
«Останні вісім років Росія захищає життя та здоров’я мирних жителів України», - наводить Держдеп поширюване російськими ЗМІ неправдиве твердження.
Насправді, йдеться у спростуванні зовнішньополітичного відомства США, саме Росія створила гуманітарну кризу в Україні своїм втручанням у 2014 та повномасштабним нападом у 2022. Держдеп наводить данні ООН, згідно з якими, за вісім років до 24 лютого цього року на сході України загинуло 14 тисяч осіб, 1.4 мільйони були зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.
«З моменту подальшого вторгнення Кремля в Україну в 2022 році бомбардування та жорстокість російських сил призвели до того, що 6,5 мільйона українських цивільних втекли зі своїх домівок шукати притулку в сусідніх країнах, а ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами», - підкреслює Держдеп.
Розвінчує Державний департамент й міф про те, що «ультраправі політичні сили України, які прийшли до влади неконституційним шляхом у 2014 році, вжили каральних військових заходів проти жителів «російськомовних» регіонів країни, які відмовляються визнавати легітимність влади».
У відомстві наголошують, що ультраправі сили не прийшли до влади в Україні, а російськомовні мешканці України можуть вільно реалізовувати свої права - «на відміну від громадян Росії, які перебувають під автократичним і дедалі більш репресивним правлінням Путіна». Держдеп звертає увагу, що так звана «спецоперація» призвела до масової гибелі людей в переважно російськомовній частині України, яких вони нібито прийшли визволяти.
Кремль поширює брехню, що Мінські угоди, підписані у 2014 та 2015 роках, є доказом визнання поганого ставлення українського уряду до російськомовного населення та відповідальності Києва за створення гуманітарної кризи, пише Держдеп.
Насправді війну на Донбасі ініціювала Росія, спрямувавши до Донецька та Луганська сили спеціальних операцій, а згодом і регулярні сили, наголошують у відомстві.
«Бойові дії, спричинені Росією, спонукали дипломатичні зусилля щодо встановлення припинення вогню згідно із Мінськими угодами. Росія неодноразово порушувала свої зобов’язання за Мінськими угодами і продовжувала підтримувати смертельний восьмирічний конфлікт на сході України, завдаючи невимовних страждань переважно російськомовному населенню, яке вона нібито захищала», - наголошує Держдеп.
Звернувся Державний департамент й до популярного твердження російських каналів про те, що уряд України буцімто вісім років обстрілював Донбас, зокрема взявши в облогу Донецьк.
«Донбас – це територія України, на яку вторглася Росія і яку довірені особи Кремля контролюють силою. Україна не бере в облогу Донбас. Україна захищає і бореться за повернення власної території, захопленої Росією та її довіреними особами», - пояснює Держдеп.
Відкидає відомство й твердження Росії про те, що вони нібито втрутилися, аби допомогти постраждалим Донецької та Луганської областей, які опинилися у важкій гуманітарній ситуації.
«Загарбницька війна Росії спричинила цю гуманітарну катастрофу», - пише Держдеп, а тепер Кремль «цинічно використовує питання гуманітарної допомоги в пропагандистських цілях».
Спростовує Державний департамент й брехню Росії про те, що Україна відмовилася виконувати Мінські домовленості.
«Росія не змогла виконати Мінські домовленості, а не Україна. З 2014 року Україна вживає заходів для виконання Мінських домовленостей. Саме Росія не змогла дотриматися режиму припинення вогню та вивести свої сили, як це було необхідно», - йдеться у документі.
Крім того, Державний департамент розвінчав російські міфи про нібито паралелі між Києвом та нацистською Німеччиною, руйнування медичної інфраструктури українськими військовослужбовцями та крадіжки гуманітарної допомоги – особливо цинічні твердження, наголошує Держдеп, оскільки існують численні повідомлення про здійснення воєнних злочинів та масштабного пограбування населення України саме російськими військовослужбовцями.
Раніше, Державний департамент США оголосив про запуск ініціативи, в рамках якої будуть виявляти, аналізувати та широко розповсюджувати докази військових злочинів та інших звірств, вчинених Росією в Україні. Нова програма, яка отримала назву "Обсерваторія конфліктів", аналізуватиме та зберігатиме загальнодоступну та комерційно доступну інформацію, зокрема, супутникові зображення та інформацію, що поширюється через соціальні мережі, відповідно до міжнародно-правових стандартів, для пізнішого використання в поточних та майбутніх механізмах із встановлення відповідальності», - йдеться в заяві Держдепу від 17 травня.
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