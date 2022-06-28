Щонайменше 46 людей знайшли мертвими у вантажівці в Техасі

Влада південного американського штату Техас у понеділок знайшла тіла 46 мігрантів у вантажівці з причепом.

Начальник пожежної охорони Сан-Антоніо Чарльз Гуд повідомив журналістам, що ще 16 людей були доставлені до лікарні для лікування спричинених спекою травм, у тому числі четверо дітей.

Вантажівка була знайдена біля залізничних колій у віддаленому районі на південній околиці Сан-Антоніо. Висока температура в місті в понеділок перевищила 39 градусів за Цельсієм із високою вологістю.

Поліція Сан-Антоніо заявила, що поки не може сказати, звідки були люди у вантажівці. Розслідуванням займалися федеральні органи.

Міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард написав у Твіттері, що, за словами мексиканського консула, який відвідав цей район, серед тих, кого доставили до лікарні, було двоє гватемальців.

Ебрард сказав, що трейлер мав американські номерні знаки, і що інцидент, швидше за все, справа рук торговців людьми.

Мер Сан-Антоніо Рон Ніренберг заявив, що ця ситуація "не що інше, як жахлива людська трагедія".

"Це трагічно", - сказав Ніренберг журналістам. «Нам відомо про 46 людей, які більше не з нами, у яких були сім’ї, які, ймовірно, намагалися знайти краще життя».

У 2017 році 10 мігрантів загинули, потрапивши в тракторний причеп, який поліція Сан-Антоніо виявила на автостоянці Walmart. Водія цієї вантажівки засудили до довічного ув’язнення за участь у контрабанді.

Деяка інформація для цієї статті надійшла з Associated Press і Reuters.