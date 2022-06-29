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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Мета саміту НАТО та головні очікування

Студія Вашингтон. Мета саміту НАТО та головні очікування
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Студія Вашингтон. Мета саміту НАТО та головні очікування

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Сьогодні в Студії Вашингтон. У Мадриді, одразу після зустрічі Групи Семи в Німеччині, розпочалась ще одна важлива подія - саміт НАТО. Напередодні Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком Альянсу Єнсом Столтенберґом - і наголосив на важливості потужної протиракетної оборони для України, щоб захиститись від російських терактів.

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