Студія Вашингтон. Мета саміту НАТО та головні очікування

Сьогодні в Студії Вашингтон. У Мадриді, одразу після зустрічі Групи Семи в Німеччині, розпочалась ще одна важлива подія - саміт НАТО. Напередодні Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком Альянсу Єнсом Столтенберґом - і наголосив на важливості потужної протиракетної оборони для України, щоб захиститись від російських терактів.