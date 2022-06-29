Час-Тайм. Зустріч НАТО – результати та значення для України

В ефірі Час-Тайм. Лідери НАТО визначили Росію як найсерйознішу та пряму загрозу безпеці альянсу, а також миру та стабільності в євроатлантичному регіоні. Результати зустрічі та що вони значать для України. Як порушуються базові права українців під час повномасштабної війни Росії проти України – дискусія в Інституті миру. Інтерв’ю з Анною Огренчук, президенткою Асоціації правників України: про виклики на шляху до притягнення Росії до відповідальності, універсальне правосуддя та чому Україна має довести, що Росія чинить геноцид проти українців. Як Маріуполь змінився після російського вторгнення: в Українському домі у Вашингтоні відкрили фотовиставку. На популярному американському стрімінг-сервісі HBO відбудеться прем'єра документального фільму “Чорнобиль. Загублені касети”.