Час-Тайм. Як американські аналітики оцінюють хід війни
В ефірі Час-Тайм. Від початку повномасштабного вторгнення Росії, США виділили безпекової допомоги Україні вже майже на 7 млрд доларів. Як на цю мить американські аналітики оцінюють хід війни, і який вплив на можливості українців здійснює західне озброєння? Конференція із відбудови України: лідери понад 40 держав світу та 20 міжнародних організацій підписали декларацію, де пообіцяли підтримувати Україну у процесі відновлення. Єднання заради України: священик із Сан-Дієго став спонсором уже для п’ятьох українських родин. Як нові американські громадяни складали присягу у День Незалежності США: репортаж з церемонії у Нью-Йорку. Інтерв’ю з Андрієм Хливнюком – про культурне значення пісні "Ой, у лузі червона калина", об’єднання Українців і незворотні зміни суспільства.
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