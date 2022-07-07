Студія Вашингтон. Скільки може тривати війна? Коментарі у США
Сьогодні в Студії Вашингтон. Держсекретар США Ентоні Блінкен цього тижня закликатиме членів «Групи 20» чинити тиск на Москву, аби підтримати зусилля ООН з відкриття морських шляхів, заблокованих через війну Росії проти України. Скільки може тривати російська війна в Україні – коментарі американських законодавців із демократичної та республіканської партій.
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