Андрій Хливнюк – про культурне значення пісні "Ой, у лузі червона калина", об’єднання Українців і незворотні зміни суспільства. Відео

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У той час, коли до Києва наближалися російські війська, соліст гурту "Бумбокс" і тероборонець Андрій Хливнюк виконав її акапело на порожній Софійській площі. За лічені дні відео розлетілося світом. Про культурне значення цієї пісні, обєднання Українців і незворотні зміни суспільства Мирослава Гонгадзе поспілкувалася із Андрієм Хливнюком у Києві. У той час, коли до Києва наближалися російські війська, соліст гурту "Бумбокс" і тероборонець Андрій Хливнюк виконав її акапело на порожній Софійській площі. За лічені дні відео розлетілося світом. Про культурне значення цієї пісні, обєднання Українців і незворотні зміни суспільства Мирослава Гонгадзе поспілкувалася із Андрієм Хливнюком у Києві.