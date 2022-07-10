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- Голос Америки
Ми бачимо наслідки російської агресії в Україні для харчової безпеки по всьому світу – Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен під час прес-конференції у Бангкоку заявив, що російська агресія в Україні має вплив на харчову безпеку у всьому світі. Про це повідомляє сайт Державного департаменту США.
«Ви спитали про наслідки російської агресії в Україні на харчову безпеки та наслідки, потенційно, для Шрі-Ланки. Я думаю, ми бачимо наслідки по всьому світу», - відповів на питання журналістки Голосу Америки держсекретар.
«Те, що ми бачимо по всьому світу – це зростаюча харчова небезпека, яка значним чином зросла через російську агресію проти України. І, як ми мали можливість обговорити протягом останніх кількох днів, понад 20 мільйонів тон зерна знаходяться в силосах і не можуть бути вивезені, не можуть нагодувати людей по всьому світові, тому що Росія блокує українські порти в Одесі, в Чорному морі.
Він додав, що США дуже занепокоєні наслідками російської агресії проти України для світової харчової безпеки та працюють, щоб адресувати ці наслідки, в тому числі виділяючи значні ресурси, що вирішити гуманітарні потреби, що включає інвестування у виробництво у довгій перспективі.
Ентоні Блінкен відвідує Тайланд після дводенних зустрічей міністрів закордонних справ в Індонезії.
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Мер Чернігова Владислав Атрошенко: місто вдалось врятувати завдяки активній позиції місцевих жителів. Відео
Попри війну, українські міста - наскільки це можливо - намагаються повернутись до нормального життя. Серед них і Чернігів. Протягом активних бойових дій на півночі в місті залишалося близько 70 тисяч осіб, а вже на кінець червня у місто повернулось 80 відсотків його населення.
Британська розвідка: російські війська, ймовірно, намагаються отримати контроль над трасою Харків – Донецьк
Російська артилерія продовжує обстрілювати район Слов’янська з-під Ізюма на півночі та з району Лисичанська на сході – про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на свою розвідку.
«Російські війська, ймовірно, досягли невеликого територіального поступу навколо Попасної», – йдеться в повідомленні.
Британська розвідка також вказує на обстріли з боку Ізюма вздовж осі головної траси Е40.
«Контроль над відрізком Е40, який з’єднує Донецьк і Харків, може бути важливою метою для Росії в її спробах просунутися по Донецькій області», – вважають у відомстві.
Напередодні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські війська намагаються просунутися з Луганщини на територію сусідньої Донецької області.
- Радіо Свобода
- Голос Америки
Канада поверне Німеччині російські турбіни для «Північного потоку»
Канада зробить виняток із санкцій і поверне Німеччині російські турбіни, потрібні для роботи газопроводу «Північний потік». Про це заявила міністерка закордонних справ країни Мелані Жолі 9 липня.
Водночас, додала вона, Канада розширить санкції проти російського енергетичного сектору, включивши до них промислове виробництво.
За словами Жолі, нові санкції стосуватимуться «наземного та трубопровідного транспорту та виробництва металів і транспорту, комп’ютерної, електронної та електричної техніки, а також машинного обладнання».
Днем раніше Німеччина підтвердила, що Берлін отримав позитивний сигнал від Канади щодо доставки турбіни.
Минулого місяця російський «Газпром» скоротив пропускну спроможність уздовж газопроводу «Північний потік-1» до 40 відсотків від звичайного рівня, вказуючи на затримку з поверненням обладнання, яке обслуговується німецькою Siemens Energy в Канаді.
Турбіну спочатку відправлять до Німеччини, а потім доставлять «Газпрому», щоб Канада не порушила жодних санкцій, повідомило Reuters джерело в уряді.
Німеччина каже, що повернення турбіни позбавить Росію приводу підтримувати поставки значно нижче нормального рівня.
8 липня Москва заявила, що збільшить поставки газу в Європу, якщо турбіну повернуть.
Україна виступає проти передачі Канадою турбіни «Газпрому», заявляючи, що такі дії порушують санкції проти Росії.
Київ заявляв, що його власні трубопроводи здатні транспортувати достатній обсяг газу до Німеччини, щоб компенсувати падіння російських поставок.
У п’ятницю, 8 липня, Канада оголосила про додаткові санкції проти Росії, пов’язані з повномасштабною війною Росії проти України. Нові санкції запроваджуються проти 29 спонсорованих державою агентів з дезінформації та пропаганди та 15 організацій, які контролюються або належать російському уряду та причетні до дезінформації. Про введення додаткових санкцій оголосила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі під час зустрічі міністрів закордонних справ «Групи 20» (G20) на Балі, Індонезія. Жолі підтвердила відданість Канади підтримці України.
Окрім санкцій проти причетних до дезінформації Росії, Канада також заборонила імпорт деяких видів золота з Росії.
- Голос Америки
Як волонтери із Запоріжжя передали на фронт більше 10 машин та інше спорядження. Відео
З початком війни у 2014 році українській армії почали допомагати волонтери. Після повномасштабного вторгнення Росії їхня робота активізувалась.
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