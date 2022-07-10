Ми бачимо наслідки російської агресії в Україні для харчової безпеки по всьому світу – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час прес-конференції у Бангкоку заявив, що російська агресія в Україні має вплив на харчову безпеку у всьому світі. Про це повідомляє сайт Державного департаменту США.

«Ви спитали про наслідки російської агресії в Україні на харчову безпеки та наслідки, потенційно, для Шрі-Ланки. Я думаю, ми бачимо наслідки по всьому світу», - відповів на питання журналістки Голосу Америки держсекретар.

«Те, що ми бачимо по всьому світу – це зростаюча харчова небезпека, яка значним чином зросла через російську агресію проти України. І, як ми мали можливість обговорити протягом останніх кількох днів, понад 20 мільйонів тон зерна знаходяться в силосах і не можуть бути вивезені, не можуть нагодувати людей по всьому світові, тому що Росія блокує українські порти в Одесі, в Чорному морі.

Він додав, що США дуже занепокоєні наслідками російської агресії проти України для світової харчової безпеки та працюють, щоб адресувати ці наслідки, в тому числі виділяючи значні ресурси, що вирішити гуманітарні потреби, що включає інвестування у виробництво у довгій перспективі.

Ентоні Блінкен відвідує Тайланд після дводенних зустрічей міністрів закордонних справ в Індонезії.