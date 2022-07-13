Студія Вашингтон. Чого очікувати від близькосхідного турне Байдена
Сьогодні Студії Вашингтон. Наступна зустріч контактної групи з оборони України відбудеться 20 липня у віртуальному форматі, заявили у Пентагоні. Як у Білому Домі оцінюють хід війни, і якою бачать стратегію подальшої підтримки України? Чого можна очікувати від поїздки президента Джо Байдена до країн Близького Сходу?
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