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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Чого очікувати від близькосхідного турне Байдена

Студія Вашингтон. Чого очікувати від близькосхідного турне Байдена
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Студія Вашингтон. Чого очікувати від близькосхідного турне Байдена

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Сьогодні Студії Вашингтон. Наступна зустріч контактної групи з оборони України відбудеться 20 липня у віртуальному форматі, заявили у Пентагоні. Як у Білому Домі оцінюють хід війни, і якою бачать стратегію подальшої підтримки України? Чого можна очікувати від поїздки президента Джо Байдена до країн Близького Сходу?

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