Студія Вашингтон. Чого очікувати від близькосхідного турне Байдена

Сьогодні Студії Вашингтон. Наступна зустріч контактної групи з оборони України відбудеться 20 липня у віртуальному форматі, заявили у Пентагоні. Як у Білому Домі оцінюють хід війни, і якою бачать стратегію подальшої підтримки України? Чого можна очікувати від поїздки президента Джо Байдена до країн Близького Сходу?