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ОБСЄ надзвичайно непокоять "фільтраційні центри" на території України
У звіті найбільшої у світі організації з питань безпеки в четвер висловлено «надзвичайе занепокоєння» щодо імовірного жорстокого поводження з десятками тисяч українців у так званих “фільтраційних центрах”, створених Росією в Україні.
"Є повідомлення, які вказують на те, що в таких центрах людей піддають жорстоким допитам і принизливим особистим обшукам”, - йдеться у звіті на 115 сторінках, з яким ознайомилося AFP.
У звіті вказано, що ті, хто, як вважається, співпрацюють з Києвом, «часто просто зникають», а деяких нібито переправляють на підконтрольні Росії території, де їх затримують або навіть вбивають.
Звіт ґрунтується на висновках трьох експертів, призначених Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), які досліджували війну в Україні з 1 квітня по 25 червня.
Це друга подібна місія ОБСЄ після місії, яка охоплювала період від вторгнення 24 лютого до 1 квітня.
Попередня місія вже виявила «явні закономірності порушень міжнародного гуманітарного права».
Друга місія також виявила «серйозні порушення міжнародного гуманітарного права», зокрема в містах Буча та Ірпінь, які вона відвідала.
"Сліди тортур і жорстокого поводження на трупах убитих мирних жителів також свідчать про зневагу до принципу гуманності", - йдеться в повідомленні.
У звіті мовиться, що під час конфлікту неодноразово документувалися цілеспрямовані вбивства, зґвалтування, викрадення та масові депортації мирних жителів.
«Друга місія висловлює серйоїне занепокоєння жорстоким поводженням, якого, за повідомленнями, зазнають українські цивільні особи в так званих фільтраційних центрах», — зазначається у звіті.
За даними Києва та гуманітарних організацій, десятки тисяч мирних жителів доставляють до цих центрів у так званій “ДНР” на сході України, перш ніж їх депортують до Росії.
Там записують їхні особисті дані, знімають відбитки пальців і копіюють посвідчення особи, вказується в звіті.
За словами посла України в ОБСЄ Євгена Цимбалюка, на окупованих Росією територіях є близько 20 таких об'єктів, йдеться у звіті.
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У Гаазі обговорюють, як притягти до відовідальності винних у воєнних злочинах, скоєних під час російського вторгнення в Україну
У четвер 14 липня в Гаазі вдбувається засідання міністрів юстиції низки країн Заходу, які прагнуть скоординувати зусилля із притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах на території України, скоєних з часу повномасштабного вторгнення російських військ наприкінці лютого 2022 року.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова візьмуть участь у конференції, яка має створити, за словами Кулеби, «спеціальний трибунал для Росії». Конференцію приймає уряд Нідерландів спільно з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду та Європейською комісією, а участь у ній візьмуть представники близько 40 країн, включно зі США.
"Проста правда в тому, що, поки ми розмовляємо, діти, жінки та чоловіки, молоді та старі живуть у страху, - наводить АР слова прокурора МКС Каріма Хана під час відкриття конференції. - Вони потерпають в Україні та в інших місцях у світі".
Як зазначив Дмитро Кулеба у своєму виступі, що транслювався через Facebook напередодні, воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин геноциду, скоєні на території України громадянами Росії, підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС) і розслідування вже триває. Однак, через низку обмежень, МКС не має достатніх повноважень «розслідувати і переслідувати фізичних осіб за вчинення злочину агресії конкретно проти України», тому «створення трибуналу заповнить цю прогалину», додав Кулеба, який виступатиме в Гаазі дистанційно.
США підтримали зустріч міністрів в Гаазі і закликали Росію припинити «фільтрацію» і депортацію українських громадян
Очікується, що в Гаазі через відеозв’язок виступатиме також і Державний секретар США Ентоні Блінкен. Напередодні, у середу, його відомство видало заяву, у якій він підтримав роботу конференції і сказав, що Росія здійснює численні злочини проти цивільного населення України, зокрема затримує, «фільтрує» і депортує сотні тисяч українських громадян, чим припускається серйозних порушень «Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення» і це є «воєнним злочином».
За даними, на які посилається Державний департамент США, які влючають і оцінки уряду Росії, «російська влада допитала, затримала і примусово депортувала від 900 тисяч до 1,6 мільйона громадян України, включаючи 260 000 дітей».
«Є повідомлення про те, що деякі особи, призначені для «фільтрації», були страчені без належного судового розгляду, що відповідає доказам про російські звірства, скоєні у Бучі, Маріуполі та інших місцях в Україні», – мовиться у заяві Державного департаменту.
У заяві американські дипломати висловлюють впевненість, що «президент Путін і його уряд не зможуть безкарно чинити цю планомірну наругу. Відповідальність обов’язково настане». І цим пояснюється американська позиція, яка підтримує «зусилля української влади та міжнародних органів спрямовані на збір, документування і збереження доказів», що має призвести до «притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах та інших звірствах», мовиться у заяві, виданій Державним департаментом США.
Бомабардування Сергіївки корабельними бомбами – «воєнний злочин», чи «тероризм»?
Українська влада раніше закликала міжнародну спільноту визнати Росію - державою-спонсором тероризму. З цим погоджуються і деякі експерти.
Колишній голова генерального штабу Великої Британії лорд Річард Данатт в коментарях щодо війни в Україні для Sky News назвав російського президента Путіна "терористом" через напад на шоппінг-центр в Кременчуці, під час якого загинула велика кількість мирних мешканців.
Про один з подібних злочинів напередодні першого засідання міністрів юстиції в Гаазі розповідає стаття відомої американської журналістки Енн Епплбаум у виданні The Atlantic.
Журналістка побувала на українському півдні на третій день після того, як невеличке курортне селище неподалік Одеси було збормбардовано трьома надзвуковими крилатами протикорабельними ракетами повітряного базування великої дальності – Х-22. Ця зброя, як сказали їй представники групи міжнародних експертів з військових злочинів, які негайно вирушили до Сергіївки, призначена для нападу на кораблі, а скинута була на житлову дев’ятиповерхівку, дитячий центр реабілітації та базу відпочинку. І це, за їхніми словами, мало б бути кваліфіковано як «воєнний злочин», умисний напад на мирне населення.
Але відома дослідниця історії Гулагу та сталінських репресій ставить питання інакше: чому «воєнний злочин», а не «акт тероризму»? Адже те, що відбувається на віддалених від фронту українських територіях більше схоже на те, що відповідно до кримінального кодексу США, називається терористичними актами. Тобо «насильницькими діями», які мають на меті залякування або примус цивільного населення, вплив на політику уряду шляхом залякування чи примусу, або вплив на поведінку уряду шляхом масового знищення, убивства чи викрадення.
«Якщо тероризм визначається як кампанія залякування із застосуванням насильства, то бомбардування Сергіївки був тероризмом. Так само було і бомбардування Кременчука в центральній Україні 27 червня, коли ще одна протикорабельна ракета Х-22 влучила в торговий центр, убивши щонайменше 20 людей. Тероризмом також можна назвати неодноразове використання касетних боєприпасів у житлових районах Харкова, бомби, які розколюються на сотні осколків, спричиняючи смерть і поранення, залишаючи сліди на дитячих майданчиках і у дворах. Тероризм також є хорошим словом для атаки 10 липня на Часів Яр, де численні ракети влучили в п’ятиповерховий житловий будинок, а рятувальники витратили багато годин, викопуючи мешканців з-під завалів», – говорить журналістка.
Ці дії, на її думку, неможливо виправдати воєнною тактикою. Але вони вписуються у стратегію – намагання задушити економіку України шляхом залякування населеня, намагання знищити країну як таку.
«Ми, американці та європейці, звикли думати про тероризм як про бомби з мінеральними добривами чи саморобну зброю, а про терористів – як про маргінальних екстремістів, які діють за змовою в нерегулярних бандах. Коли ми говоримо про тероризм, що підтримується державою, ми зазвичай говоримо про таємні групи, які таємно підтримується визнаною державою, подібно до того, як Іран підтримує Хезболлу», – міркує Епплбаум.
Але у випадку Росії, йдеться про постійного члена Ради Безпеки ООН, і ця держава чинить «постійне, повторюване, видиме терористичне насильство проти мирних жителів», зауважує Епплбаум. Атаки не є помилками чи випадковістю, російська армія не карає вбивць, навпаки, військову частину, яка вчинила стільки безчинств у Бучі, президент Володимир Путін нагородив медалями, пише Епплбаум.
На її переконання, російські бомби націлені не лише на українських мирних жителів, але «на весь апарат міжнародного права, що регулює військові злочини, права людини та тероризм», бо це «зневага до глобальних інституцій, до яких Росія колись так відчайдушно прагнула приєднатися».
«Українські та міжнародні юристи та прокурори, які збирають докази, зрештою зможуть представити не одну-дві справи про військові злочини, а тисячі. Російська війна є безпрецедентною, і вимога справедливості після неї також буде безпрецедентною», – говорить американська журналістка у статті, яка вийшла напередодні першого засідання у Гаазі, присвяченого створенню міжнародного механізму переслідування російських воєнних злочинців.
Український журналіст та правозахисник Максим Буткевич, який пішов у ЗСУ, - у російському полоні, говорить родина
Український журналіст та правозахисник Максим Буткевич вже більше трьох тижнів перебуває в російському полоні. Жодного зв’язку з ним та його побратимами немає, говорять батьки Буткевича.
Востаннє батьки та друзі українського правозахисника та журналіста Максима Буткевича бачили його на відео, яке поширив телеграм-канал російського державного агентства РIАНовості. На відео він та інші українські військові, які були захоплені у полон, розповідають про ті події. Матеріал з’явився 24 червня.
«Як би ми не склали зброю, ми би загинули без фактично бою. Було прийнято рішення для збереження особового складу скласти зброю та здатися у полон», - розповідає на відео Максим.
Його мати – Євгенія Буткевич – розповідає, що востаннє син вийшов на зв’язок за кілька днів до того, як з’явилося відео. За її словами, впродовж кількох місяців Буткевич з побратимами знаходився на навчаннях. Після них хлопців одразу відправили у саме пекло – на кордон Луганської та Донецької областей.
«Ми розуміли, що там відбувається, читали багато матеріалів людей, які там були. Ми розуміли, що це найгарячіша точка на мапі військових дій. Їх кинули просто на самий край оборони, потім ми вже зрозуміли, що перед ними вже нікого не було, окрім росіян», - розповідає вона.
За словами матері, Максим вирішив долучитися до лав Збройних сил України в перший же день повномасштабного вторгнення. Каже, що першою її реакцією був жах. Проте з іншого боку вони з чоловіком зрозуміли, що син прийняв єдине рішення, яке могло бути. Євгенія згадує, що Максим прийшов до військкомату та сказав, що хоче брати участь у захисті країни. «Він думав, що можливо це буде тероборона, але коли з'ясувалося, що у нього була військова кафедра, що він – лейтенант запасу, йому сказали, що тільки ЗСУ», - згадує вона.
Про те, що Максим потрапив у полон батько та мати дізналися від волонтерки, яка опікувалася його підрозділом. Вона сказала, що з’явилося відео допиту українських військовополонених, на ньому - Максим.
Вже з відео батьки дізналися, в якому пеклі опинився син та його підрозділ. Зв'язок з командуванням був втрачений. Вони залишилися без їжі та води в донецькому степу, де влітку температура вдень сягає 50°. «Вони розповідають, що всю ніч вони були під дуже жорстким мінометний обстрілом. Але вранці зрозуміли, що треба обов'язково знайти воду. На зв'язок з ним вийшов один з розвідників, який їх привів на позицію. Він їм сказав виходити з котла та надав координати», - переказує допит мати Буткевича.
Згідно з повідомленнями російських телеграм-каналів – це була пастка, в яку потрапили два взводи. Одним з них командував Максим.
Після перегляду відео батьки одразу звернулися на гарячу лінію Міноборони для родичів військовополонених та заповнили усі необхідні документи. Євгенія каже, ніхто досі з ними так і не зв’язався. Натомість в російських медіа почали з’являтися неправдиві повідомлення про Максима.
Мати згадує, що практично з першого дня арешту Максима, в російських телеграм-каналах та пабліках у соцмережах почало з'являтися багато різної інформації. «Нам росіяни писали, що відео з військовополоненими було на передачі Дмитра Кисельова. Пішли повідомлення, що до нас в полон потрапив командир взводу нацистів, русофоб, пропагандон, який прикривається званням правозахисника. Потім додалося, що він готував вже якийсь переворот в Казахстані, що він брав участь у підготовці революції у Білорусі. Останнє, що нам розповіли, що він британський шпигун, тому що він колись 2003 році працював на BBC в Лондоні. Ми зрозуміли що процес який почався, абсолютно не збирається затихати. І наш син - у небезпеці, бо людям там в Росії вкладаються в голови наративи, що до полону потрапила фігура, яка просто «исчадие Ада, воплощение всего хохлятско-украинско-бандеровско-нациского». Ми зрозуміли, що з нашого сина роблять персону, яку, можливо, потім будуть доводити до суду», - пояснює мати.
Розуміння цієї загрози змусило батьків та друзів Максима змінити тактику з мовчання та очікування, яка рекомендується у цих випадках, на максимальне розголошення та поширення інформації і про полон, і про його журналістську та правозахисну діяльність.
Максим - один із співзасновників центру прав людини «Зміна» та Громадського радіо. Працював на BBС та українських телеканалах. Також він є координатор та співзасновник проекту «Без кордонів», мета якого допомога шукачам притулку та українським переселенцям. Допомагав у звільненні Олега Сєнцова та Сашка Кольченка.
За словами Катерини Бабич, яка разом з Максимом засновувала «Без кордонів», наразі створена ініціатива, мета якої звільнення Максима. Зараз її активісти намагаються різними каналами в Україні та за кордоном передати інформацію про полон Максима та ситуацію, яка розвивається довкола його професійної діяльності до війни. Мета – щоб ця історія набула якомога більшого розголосу, адже в таких умовах це часто рятує життя та здоров’я полоненому.
«Я дуже хочу знайти його, побачити, почути, і дізнатися як він…» - стримуючи сльози говорить мати Максима
Батьки Максима також сподіваються, що кампанія, яка розпочалася допоможе вберегти життя та здоров’я їхнього сина. Вони визнають, що Максим – військовополонений. Вони не просять особливого ставлення до його справи, лише вимагають, щоб стосовно нього та його побратимів виконувались норми міжнародного права.
Мати, яка від моменту оприлюднення відео ще жодного разу не говорила с сином, хоче знати: де він? В якому він стані? Чи не піддається тортурам – фізичним та психологічним? «Я дуже хочу знайти його, побачити, почути, і дізнатися як він…» - стримуючи сльози додає вона.
Держдеп: ми впевнені, що Україна застосовує зброю належним чином
В Державному департаменті США розповіли про те, як здійснюють нагляд за наданою Україні зброєю - зокрема за тим, чи американська техніка використовується за призначенням. Про це посадовці Держдепу сказали на події, організованій Центром стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).
“Це - зона бойових дій. В Україні триває справжня війна, і зброя використовується дуже і дуже регулярно. Ми продовжуємо працювати з нашими українськими колегами, і ми впевнені в їхніх заявах, що вони застосовують зборою належним чином”, – заявила Джессіка Льюіс, помічниця Держсекретаря з політичних та військових питань.
Ми продовжуємо працювати з нашими українськими колегами, і ми впевнені в їхніх запевненнях, що вони застосовують зборою належним чином.Джессіка Льюїс, помічниця Держсекретаря з політично-військових справ.
Крім цього, Державний департамент співпрацює з іншими країнами, щоб впевнитись у належному нагляді за використанням та перевезенням американської зброї.
“Ми працюємо з державами, які межують з Україною, щоб упевнитись, що вони також навчені виявляти неналежний рух зброї через кордони. Є цілий набір різних шляхів нашої спивпраці з українцями та сусідніми країнами, використовуючи наявні навички та прийоми, щоб найкраще упевнитись, що це озброєння в безпеці”, – додала Джессіка Льюїс.
Раніше заступниця державного секретаря США з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс також заявила: США впевнені у тому, що український уряд «належно захищає» американську військову техніку та технології, які були передані Україні для боротьби з Росією.
Вона висловила впевненість, що Україна стежитиме за тим, щоб американська зброя не опинилась у третіх країнах.
Сполучені Штати активно взаємодіють з урядом України, щоб забезпечити відповідальність за надане військове майно та допомогу в сфері безпеки.Бонні Дженкінс, заступниця державного секретаря США з питань контролю над озброєннями та міжнародною безпекою
"Ми активно взаємодіємо з Україною, щоб забезпечити підзвітність наданої допомоги в умовах складного конфлікту. США на постійній основі оцінюють ризики можливої передачі американських військових технологій у будь-якій точці світу. Ми впевнені у прихильності українського уряду належному захисту та обліку військової техніки американського походження. Не вдаючись до подробиць, можу сказати, що Сполучені Штати активно взаємодіють з урядом України, щоб забезпечити відповідальність за надане військове майно та допомогу в сфері безпеки", – сказала представниця Державного департаменту.
Перед цим в інтерв’ю Голосу Америки координатор зі стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив: щойно американська техніка опиняється в руках українських Збройних сил – це власність України.
“Ми не диктуємо, як українці мають використовувати кожну одиницю обладнання на полі бою. Але вони також нам казали, що поділяють стурбованість щодо підзвітності та нагляду і готові працювати з нами над цим”, – пояснив Джон Кірбі.
Туреччина каже про «прорив» щодо чорноморських коридорів для збіжжя, а Україна й ООН стримано обнадійливі
Міністр оборони Туреччини Гулусі Анкар заявив, що Україна, ООН і Туреччина досягли «прориву» на переговорах з Росією у Стамбулі 13 липня про можливість відновлення руху суден з українським зерном через Чорне море, яке заблоковане Росією від початку лютневого російського вторгнення в Україну.
Турецький урядовець заявив, що сторони знову зберуться наступного тижня, щоб підписати угоду про безпечні коридори для відновлення морського транспорту зокрема до Одеси.
Представники ООН та України також лунають обнадійливо, хоча й стриманіше, а Москва утримувалася від коментарів на тлі подальших російських обстрілів українських міст, включно з Миколаєвом на чорноморському узбережжі.
Українська делегація мені доповіла, що є певний прогрес.
«У Стамбулі ми побачили вирішальний крок вперед… Тепер потрібно більше технічної роботи, щоб сьогоднішні досягнення були втілені. Просування дуже обнадіює. Ми сподіваємося, що тепер делегації повернуться до своїх столиць і ми сподіваємося, що наступні кроки дозволять нам досягти офіційної домовленості», - сказав керівник ООН Антоніу Ґуттереш 13 липня.
Президент Зеленський того вечора повідомив, що українська делегація передала йому про поступ на переговорах.
«Якщо вдасться зняти російську загрозу судноплавству в Чорному морі, це зніме гостроту світової продовольчої кризи», - сказав Зеленський.
Напередодні український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголошував, що Україна не довіряє Москві і вимагатиме 100% гарантій, щоб Росія у Чорному морі не нападала на судна зі збіжжям, і «щоб російський флот не зміг нападати на наші порти з моря під час дії цих відкритих коридорів».
Кулеба також застеріг, що Кремль свідомо підштовхує міжнародну харчову кризу, а за свої послаблення вимагає скасування західних санкцій проти Росії, які напряму не стосуються харчової індустрії чи сільського господарства.
Росія також прагне зберегти свій контроль над морським транспортом до українських портів і хоче мати право огляду суден, щоб не допустити постачання Україні зброї.
Керівник офісу президента України Андрій Єрмак написав у Twitter, що «сторони домовилися створити спільний координаційний центр під егідою ООН. Він буде в Стамбулі. Його завданням буде здійснення загального спостереження і координації безпечного мореплавства у Чорному морі».
Москва одразу після переговорів у Стамбулі не коментувала результати переговорів.
Росія після захоплення Маріуполя контролює всі українські порти на Азовському морі і фактично заблокувала Україну в Чорному морі, використовуючи бази на захопленому українському Кримському півострові.
Але росіяни втратили частину своїх можливостей контролювати північно-західну частину Чорного моря, коли нещодавно російські війська були витіснені з українського острова Зміїний.
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