Час-Тайм. Як США здійснюють нагляд за наданою Україні зброєю

В ефірі Час-Тайм. Генеральний секретар ООН Антоніо Гуттереш засудив ракетний удар по Вінниці. США та понад 40 інших країн в четвер домовились координувати розслідування воєнних злочинів, скоєних в Україні. "Напад Путіна на Україну є викликом для миру і стабільності в усьому світі" - президент США Джо Байден в Ізраїлі. Як в США коментують питання контролю над наданим Україні озброєнням? Як іноземні добровольці готують українських бійців до участі у бойових діях. Про математику і війну: інтерв’ю з українською математикинею, яка стала лауреаткою медалі Філдса, Мариною В’язовською.