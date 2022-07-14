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Час-Time

Час-Тайм. Як США здійснюють нагляд за наданою Україні зброєю

Час-Тайм. Як США здійснюють нагляд за наданою Україні зброєю
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Час-Тайм. Як США здійснюють нагляд за наданою Україні зброєю

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В ефірі Час-Тайм. Генеральний секретар ООН Антоніо Гуттереш засудив ракетний удар по Вінниці. США та понад 40 інших країн в четвер домовились координувати розслідування воєнних злочинів, скоєних в Україні. "Напад Путіна на Україну є викликом для миру і стабільності в усьому світі" - президент США Джо Байден в Ізраїлі. Як в США коментують питання контролю над наданим Україні озброєнням? Як іноземні добровольці готують українських бійців до участі у бойових діях. Про математику і війну: інтерв’ю з українською математикинею, яка стала лауреаткою медалі Філдса, Мариною В’язовською.

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