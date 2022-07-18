Час-Тайм. Як протидіяти російському газовому шантажу?

В ефірі Час-Тайм. Міністри закордонних справ країн ЄС погодили ще 500 мільйонів євро на фінансування поставок озброєння для України. Наскільки серйозною є загроза, що Європа таки опиниться без російського газу цієї зими, і чи може це серйозно вплинути на єдність щодо підтримки України? Український юрист канадського походження Даніель Білак, разом із Світовим Конгресом українців, намагаються заблокувати передачу Німеччині турбіни газопроводу «Північний потік-1» через федеральний суд Канади. Перша Леді України Олена Зеленська - з візитом у Вашингтоні. Представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева: про візит до Вашингтона та про те, що відбувається в Криму – інтерв’ю. Американська експертка світу моди знайшла спосіб, як допомогти у час війни українській фешн-індустрії.