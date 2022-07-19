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Джилл та Джо Байден привітали Зеленську на галявині перед Білим домом. Відео

  • Голос Америки
Джилл та Джо Байден привітали Зеленську на галявині перед Білим домом. Відео
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Джилл та Джо Байден привітали Зеленську на галявині перед Білим домом. Відео

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Подальша підтримка Сполученими Штатами України та українського народу, зокрема і допомога у подоланні гуманітарних наслідків російської війни - одна з головних тем зустрічі Олени Зеленської і Джил Байден, яка нині триває у Білому Домі.

Участь у розширеній дискусії беруть, серед інших, і постійна представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд та заступниця держсектетаря Вікторія Нуланд. Вже завтра Перша Леді Олена Зеленська виступить в американському Конгресі, на запрошення спікерки Палати Представників Ненсі Пелосі.

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