Джилл та Джо Байден привітали Зеленську на галявині перед Білим домом. Відео

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Участь у розширеній дискусії беруть, серед інших, і постійна представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд та заступниця держсектетаря Вікторія Нуланд. Вже завтра Перша Леді Олена Зеленська виступить в американському Конгресі, на запрошення спікерки Палати Представників Ненсі Пелосі.

