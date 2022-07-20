VOA_LA_STRADA_INTERVIEW_CUT_1.mp4

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Україна лишається у групі країн 2-ї категорії, що означає, що уряд не забезпечує повного дотримання мінімальних стандартів з метою ліквідації торгівлі людьми, однак докладає для цього значних зусиль. Про те, як впливає війна на ситуацію із торгівлею людьми в Україні, Ірина Соломко поспілкувалася із віце-президенткою організації Ла Старада Україна Катериною Бороздіною.