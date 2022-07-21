Студія Вашингтон. Олена Зеленська у США просить зброю для України

Сьогодні у Студії Вашингтон. Ексклюзивно - як відреагували на емоційне звернення української першої леді України законодавці США? Сполучені Штати вже до кінця тижня оголосять новий пакет військової допомоги України, куди, серед іншого, увійдуть ще чотири ракетні системи підвищеної мобільності HIMARS.