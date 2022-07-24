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Посолка США: про зброю, зернову угоду і ймовірність оголошення Росії державою-спонсором тероризму
У США запровадили низку жорстких санкцій проти Росії і продовжуватимуть це робити надалі. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода зазначила надзвичайна і повноважна посолка США в Україні Бріджит Брінк.
Амбасадорка розповіла про:
- ймовірність оголошення Росії державою-спонсором тероризму;
- те, як саме США допомагатимуть Україні на шляху до її перемоги;
- прокоментувала можливі дії Росії щодо спроб анексії новоокупованих територій України та методи протидії цьому.
– Мені подобається бути в Києві. Перше, що я зробила, по приїзді в Київ – дві речі: побувала на майдані Незалежності та відвідала тих, хто загинув у цій жахливій війні, яка почалася не 24 лютого, а ще у 2014 році.
Для мене велика честь і привілей бути тут разом із чудовою, патріотичною та відважною групою американських дипломатів. Ми тут, щоб допомогти Україні захистити себе.
– Ми вдячні вам за це.
У квітні наша колега Віра Гирич, журналістка Радіо Свобода, загинула від російської ракети, яка потрапила в її квартиру. Вона загинула у себе вдома, як цивільна особа. Цей випадок та велика кількість інших наштовхують на одне запитання.
Україна неодноразово закликала США оголосити Росію державою-спонсором тероризму. Ще навесні Державний департамент США відповів, що уважно розгляне це питання. Тож, яку відповідь ви можете дати Києву зараз?
– Перш за все, мої співчуття вашим колегам та родині Віри. Я чула про це. І це – жахливий результат жорстокої війни Росії. Я знаю, що журналісти по всьому світу стикаються з небезпекою. Й тут також. Тому я співчуваю з приводу цієї жахливої, жахливої події.
Щодо оголошення Росії державою-спонсором тероризму, ми розглядаємо це питання, воно потребує ретельного аналізу відповідно до американських законів. Про те, що ми робимо: ми змушуємо Росію відповідати за свої дії й продовжуємо це робити.
Разом з нашими партнерами та союзниками зі всього світу ми запровадили безпрецедентну за обсягом та глибиною кількість санкцій, і ми продовжуватимемо це робити й надалі.
Ми також відключили Росію від фінансування міжнародних фінансових установ. Ми також перешкодили використанню Росією заморожених коштів центрального банку для погашення свого боргу. Ми використовуємо всі доступні засоби, включно з багатьма, які б застосовувалися для країни, яка є таким спонсором.
Проте ми також серйозно розглядаємо таке оголошення. І ми продовжимо притягати Росію до відповідальності відповідно до нашого законодавства.
– Іншою проблемою глобального масштабу є українське зерно. В українських портах заблоковані мільйони тонн зерна. Беручи до уваги договір, підписаний у Стамбулі під наглядом ООН, наскільки ефективним, на вашу думку, він буде? І чи вбачаєте ви у цьому ризики, враховуючи, що однією зі сторін є Росія?
(Ця розмова відбулася 22 липня, ще до ракетного удару російських військ по порту Одеси 23 липня, який Бріджит Брінк засудила. Посол заявила, що Кремль «продовжує використовувати їжу як зброю» – ред.).
– Ми вітаємо укладення та підписання цього договору. Ми також цінуємо ті зусилля, справді великі і довготривалі зусилля ООН і Туреччини з підготовки цієї угоди.
Врешті-решт, саме Росія перетворила на зброю питання харчування в розпал глобальної кризи продовольчої безпеки. І ми вважаємо, що ми та інші країни маємо змусити Росію виконати цю домовленість.
– Якщо ця домовленість не спрацює, якою може бути альтернатива? І що зможе зробити США для розблокування портів? Я маю на увазі зброю, яка зможе цьому допомогти: кораблі, системи протиповітряної оборони або ракети великої дальності.
– Звичайно, я дуже сподіваюся, що підписання цього договору (включаючи факт того, що його підписала Росія) – це найкращий варіант. Але, звісно, ми повинні продумати й підтримати інші можливі варіанти, що ми й зробимо. Я не хочу про них говорити, тому що я вважаю, що в ідеалі ця угода є найбезпечнішим, найкращим і найшвидшим способом експорту зерна.
Ви також підняли питання безпекового забезпечення. Я дуже рада бути тут й представляти Сполучені Штати, тому що ми є найбільшим постачальником безпекової допомоги, починаючи з 24 лютого. І вона включає артилерію великої дальності, протиповітряну оборону, берегову оборону, боєприпаси і багато-багато іншого.
Тож зараз ми надаємо допомогу через «програму президентських повноважень» (presidential drawdown – програма президентських вилучень із запасів США – ред.), що є надзвичайно швидким шляхом. І ми робимо це приблизно кожні два тижні – це те, що ми запланували, і ми продовжуватимемо підтримувати та допомагати Україні у сфері безпеки стільки, скільки буде потрібно.
– Для нашої аудиторії питання про зброю, певно, є найважливішим.
Міністр оборони України Олексій Резніков днями заявив, що Україні потрібні 50 HIMARS, щоб зупинити Росію, і 100 – для початку ефективного контрнаступу, а також бронетехніка, авіація, тощо. При цьому артилерія та інше озброєння передається Україні невеликими частинами.
Так чому зброя постачається, як кажуть деякі експерти, повільно і невеликими порціями? І чи вважає Вашингтон, що кількості зброї, яка надсилається до Києва, достатньо для перемоги України?
– Я можу сказати, що ми дуже тісно співпрацюємо по годинах, навіть по хвилинах з Україною та з міністром оборони, з керівником Збройних сил, моїми колегами у Вашингтоні, і також в Європі. Таким чином, ми тісно співпрацюємо, щоб не лише забезпечити всім, що зможе допомогти Україні перемогти у цій боротьбі, але й активізувати міжнародну спільноту.
У нас пройшло віртуальне засідання так званої Контактної групи, до якої входять США та близько 40 інших країн, які надають безпекову допомогу та озброєння Україні. І це була дуже позитивна зустріч, ми оголосили про ще одну «програму президентських повноважень», яка включає ще 4 HIMARS та деяке інше озброєння.
Тож я можу вам сказати, що на кожному етапі в найтіснішій координації з нашими українськими партнерами ми робимо все можливе, щоб дати українським воїнам на передовій те, що їм потрібно, як тільки їм це буде потрібно.
Міністр оборони Остін сказав близько місяця тому, після на той час останнього засідання цієї Контактної групи, що ми будемо наполягати сильніше та рухатися швидше. І це саме те, що ми зробили. І тому було прискорення, і це продовжуватиметься на підтримку України.
– Одна з найпопулярніших тем сьогодні – це військова авіація. Є новини про те, що група сенаторів закликала Пентагон розглянути можливість рекомендувати надання Україні сучасні винищувачі. Чи є новини з цього приводу?
– Зараз я не можу нічого оголосити. Але можу сказати, що кожен запит, який надходить до нас, ми ретельно вивчаємо. У тісній координації з українськими військовими та цивільними лідерами ми надаємо все, що можемо, і спонукаємо наших партнерів і союзників чинити так само.
– Зараз США є країною-лідером у наданні підтримки Україні. Чи бачать США достатньо прозорості, коли йдеться про контроль того, як Україна використовує зброю та кошти?
– Відтоді, як я очолила посольство, вияв підтримки не лише від адміністрації, а й від Конгресу і американського народу Україні був безпрецедентним і дивовижним для мене, як для людини, яка працювала у міжнародних відносинах все своє професійне життя.
Коли я приїхала в Україну, одним з моїх основних пріоритетів було забезпечувати, щоб неймовірна кількість допомоги, яка йде від адміністрації, Конгресу і американського народу, використовувалась за призначенням. Тож ми дуже на цьому зосереджені, так само як і Конгрес.
Ми працюємо з різними частинами нашого уряду для того, щоб мати змогу, перебуваючи у Києві, робити все, щоб забезпечити прозорість і підзвітність. Для цього ми працюємо з американськими інституціями та агенціями, щоб робити це разом. Це дуже важливо, ми ставимось до цього з усією серйозністю. Ми відповідальні перед Конгресом і американцями за цей високий рівень підтримки.
– Як довго США готові допомагати Україні фінансово?
– Я думаю, ми вже надаємо безпрецедентну підтримку. Але ми готові підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться.
– Скільки знадобиться для перемоги?
– Ми завжди казали, і це казав президент, що ми не збираємося казати Україні, що саме вважати за перемогу, або ж змушувати Україну поступатися територією чи щось на кшталт цього. Цього робити ми не збираємось. Що ми хочемо бачити – це те, що ми підтримуємо суверенну, незалежну, демократичну і процвітаючу Україну. Тож вся ця підтримка покликана допомогти українській владі досягти цієї мети.
– Ви вірите, що санкції проти Росії матимуть потужний ефект?
– Я думаю, вони вже мають ефект. І санкції працюють таким чином, що ефект від них часто вимагає часу. Зараз очевидно, виходячи з рівня ВВП, інфляції та інших індикаторів, що санкції вже мають вплив.
– Я запитую це, бо російські посадовці постійно погрожують Україні, США і Заходу в цілому: якщо Захід надаватиме Україні більше зброї, або якщо Захід накладе більші санкції, то Росія піде на «жорсткі кроки» або на ескалацію військової агресії. Яка реакція США на такі погрози?
– Я – посол США в Україні. Тож мій фокус на тому, як ми підтримуємо Україну, не на заявах, які озвучують інші країни.
З моєї точки зору, і того, якою є наша політика, ми маємо надавати Україні зброю, щоб забезпечити її перевагу на полі битви. Тож коли настане час, коли Україна вирішить, чи уряд, чи президент вирішать сісти за стіл перемовин, то українська позиція буде сильною.
– Як США реагуватимуть, якщо Росія спробує анексувати новоокуповані території України? Чи призведе це до нових санкцій проти Росії, чи можуть вони бути сильнішими, ніж є зараз?
– Це те, за чим ми уважно стежимо. І це те, на що ми вважаємо, необхідно давати відповідь. Це обурливо, що Росія намагається анексувати територію України. Але це не несподівано.
Ми бачили, як це було у Криму в 2014 році. І здається, вони використовують ту ж методичку. Ми бачимо, що в Херсоні та інших частинах України, які зараз окуповані Росією, намагаються видавати паспорти, вимагати російську мову в школах та адміністраціях, встановлювати проксі-лідерів у цих адміністраціях. Це обурливо, і не відповідає міжнародному праву.
Тож наша позиція полягає в тому, щоб водночас привертати увагу до цього і переконатися в тому, що наші партнери і союзники про це знають, а потім вжити кроків, якщо Росія все ж вирішить це зробити.
Ми продовжимо накладати санкції проти проксі-посадовців і вживати інших заходів, які в майбутньому не дозволять коли-небудь визнати подібну анексію.
– Можливо, США та союзники могли б щось зробити, щоб запобігти цій можливій анексії?
– Я на це сподіваюсь. Білий дім також цього тижня опублікував певну інформацію щодо цього, і заявив, що в нас є розвідувальна інформація, і зараз ми її оприлюднили – деталі того, якими можуть бути ці плани анексії.
І, так само, як і перед повномасштабною війною, перед тим, як Росія почала свою масштабну війну проти України 24 лютого, ми теж так зробили. І це, на мою думку, було дуже важливим і ефективним дипломатичним підходом з боку президента Байдена і держсекретаря Блінкена, ми привертаємо увагу до цих дій ще до того, як вони стаються. Тому що вони вже відбувалися у минулому. І ми бачимо, до чого йде.
Тож коли ми обговорюємо це публічно, ми сподіваємось залучити наших союзників і партнерів до підняття ціни, і кажемо Росії, яку ціну вона заплатить, якщо вони продовжать йти шляхом спроб анексувати території України.
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- Голос Америки
Держдеп США засудив удар Росії по порту Одеси
Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив атаку Росії на Одеський морський порт на наступний день після підписання "зернової угоди" у Стамбулі. Відповідну заяву Блінкена опублікували 23 липня на сайті Державного департаменту.
«Сполучені Штати рішуче засуджують ракетний удар Росії по українському порту Одеси. Всього через 24 години після підписання угоди щодо відновлення експорту української сільськогосподарської продукції через Чорне море Росія порушила свої зобов’язання, атакувавши історичний порт, з якого за цією домовленістю знову мали б транспортуватись зерно та сільськогосподарська продукція», - йдеться у заяві.
Росія несе відповідальність за поглиблення глобальної продовольчої кризи і повинна припинити свою агресію та повністю виконати угоду, на яку вона погодилася.Державний секретар США Ентоні Блінкен
Держсекретар Блінкен також наголошує, що Кремль продовжує нехтувати безпекою мільйонів мирних жителів, продовжуючи напад на Україну, а блокадою Чорного моря Росія позбавляє Україну її економічної життєздатності та позбавляє світ продовольчого забезпечення.
«Ця атака ставить під серйозні сумніви достовірність прихильності Росії вчорашній угоді та підриває роботу ООН, Туреччини та України з поставок життєво важливих продуктів харчування на світові ринки. Росія несе відповідальність за поглиблення глобальної продовольчої кризи і повинна припинити свою агресію та повністю виконати угоду, на яку вона погодилася», - заявив Блінкен.
Напередодні у мережі активно ширився коментар «неназваного посадовця ООН» виданню The New York Times. Він буцімто сказав, що Росія своїм ракетним ударом по порту Одеси «можливо технічно не порушила» підписані у Стамбулі домовленості щодо розблокування експорту зерна з України морським шляхом. Втім, за інформацією Міністерства закордонних справ України, в Організації Об’єднаних націй спростували коментар неназваного джерела для видання The New York Times про обстріл Одеського порту.
Росія 23 липня атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр». Українська сторона повідомляла, що дві ракети були збиті силами протиповітряної оборони, дві – влучили в об’єкти інфраструктури порту. Повідомлялося про пожежу на насосній станції порту.
У Міністерстві закордонних справ України засудили удар і наголосили, що він ставить під сумнів зобов’язання, які взяла на себе Росія, підписавши 22 липня в Стамбулі угоду, що має розблокувати експорт зерна з України.
Дивіться також: Студія Вашингтон. Угода про розблокування експорту українського зерна
- Голос Америки
За даними ООН, 3,7 млн українських біженців отримали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі, майже стільки ж повернулись
У новій доповіді, опублікованій у п’ятницю, Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) повідомляє, що 3,7 мільйона українців зареєструвалися для отримання тимчасового захисту або аналогічних національних схем захисту в Європі.
Майже 6 мільйонів українців було зареєстровано в Європі з початку російського воєнного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.
Загалом з цієї дати було зафіксовано понад 9,5 мільйонів виїздів з України, майже 3,8 мільйона – повернулися в Україну.
Як мовиться у звіті, в Україні понад 6,3 мільйона людей залишаються переселенцями внаслідок війни, майже третина українців були вимушені покинути свої домівки. Це найбільша криза переміщення людей у світі на сьогодні.
В Росії за даними ООН перебуває понад 1,7 мільйона українських громадян. Найбільше українських біженців серед країн ЄС прийняла Польща – понад 1,2 мільйона.
Як раніше роз’яснювали «Голосу Америки» в УВКБ ООН, вони знають про численні повідомлення про примусові депортації українців у Росію, але агентство публікує на своєму порталі ті офіційні дані, які подає Росія.
«Портал відображає кількість біженців і переміщених осіб, які прибули до Росії, за даними національних органів влади Російської Федерації», – пояснила речниця організації.
Як повідомляє УВКБ ООН, в Україні є багато людей, які опинилися в пастці, – вони не можуть задовольнити свої основні потреби, зокрема в їжі, воді та ліках. Доставка життєво необхідної допомоги залишається складною через відсутність безпечного гуманітарного доступу до районів, де тривають інтенсивні бої.
За словами звіту, УВКБ ООН і партнери продовжують намагатися дістатися до постраждалих районів, надаючи життєво необхідну допомогу в рамках міжвідомчих гуманітарних конвоїв.
Понад 11,5 тисяч вбитих цивільних – більшість внаслідок обстрілів з важкої артилерії та бомбардувань
Інша агенція ООН, Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), станом на 17 липня, зафіксувала 11 554 жертви серед цивільного населення в країні: 5 110 убитих, у тому числі 346 дітей, та 6 752 поранених.
Як зазначає УВКПЛ, фактичні цифри, ймовірно, значно вищі. За даними УВКПЛ, більшість людей загинули внаслідок використання вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари.
На початку червня Агентство ООН у справах біженців повідомляло, про щонайменше 4,8 мільйона біженців з України було зареєстровано у 44 країнах Європи.
Автори доповіді зазначали, що багато українців повертаються в Україну, незважаючи на те, що ситуація з безпекою в Україні залишається нестійкою.
Деякі поверталися в Україну, щоб оцінити ситуацію, перевірити майно, відвідати членів родини чи допомогти їм виїхати. Багато людей їхало з наміром залишитися в тих частинах країни, які вони вважали для себе безпечними – на заході України, у Києві та околицях, у Чернігові, зазначало агентство у червні.
- Голос Америки
Джилл Байден звернулась до саміту перших леді та джентельменів, організованого Оленою Зеленською
Щорічний саміт перших леді та джентельменів відбувся в Києві в суботу в режимі онлайн. Крім перших леді та джентельменів з країн регіону та далеко поза його межами, найвідомішиими гостями саміту були президент Європейської ради Шарль Мішель, актори Річард Гір, Міла Куніс, Ештон Катчер.
Відкриваючи саміт, українська перша леді Олена Зеленська подякувала учасникам і наголосила - саміт присвячено людському виміру війни Росії проти України а також планам відбудови країни.
"Війна ще не завершилась, але наше серце б'ється. Б'ється на фронті – сьогодні ми поговоримо про те, як допомогти чоловікам і жінкам, які пройшли бойові дії. Наслідки війни не повинні отруїти їхнє майбутнє", – сказала Зеленська.
Президент Європейської ради Шарль Мішель запевнив, що Європа підтримуватиме Україну "стільки, скільки потрібно" і різко засудив удари РФ по порту в Одесі в суботу, адже такі дії зривають постачання продовольства нужденним.
Джилл Байден згадала свою подорож до України в травні а також відзначила візит української першої леді до США цього тижня. "Я запевнила її [Олену Зеленську], що американська підтримка - всеохоплююча. Ми надаємо підтримку в усіх сферах: економічній військовій, гуманітарій та в сфері прав людини".
Як повідомляв Голос Америки, під час візиту до США, Зеленська виступила перед конгресменами. 19 липня вона зустрілась із першою леді США, на запрошення якої прихала до країни. Президент США Джо Байден також привітав Зеленську.
"Українська перша леді Олена Зеленська втілює таку саму стійкість і витривалість, як і її країна, - написав Байден у вівторок у Twitter, - Для Джилл та мене було честю вітати її в Білому домі сьогодні".
- Голос Америки
США продовжать підтримку президента Зеленського та українського народу – американські конгресмени після поїздки до Києва
Делегацію американських конгресменів, яка побувала в Україні, глибоко вразили побачені руйнування на околиці Києва, але також і опір, який чинять українці, і міжнародна єдність на захист України. Про це йдеться в спільній заяві конгресменів, виданій в суботу.
«Під час нашого візиту до Києва ми на власні очі побачили, наскільки війна Володимира Путіна в Україні провалилася у досягненні своїх цілей. Агресія Путіна зблизила Україну та інші демократії Європи, а не роз’єднала їх. Його зневага до міжнародного порядку, заснованого на правилах, призвела до нищівної ізоляції російської економіки та відновлення мети для альянсу НАТО», – сказали конгресмени у своїй заяві.
Американські законодавці наголосили, що «ціна провалу Путіна лягла не лише на російську економіку чи російську армію, яка втратила тисячі солдат через його стратегічні помилки», але і зруйнувала життя багатьох українців.
«Кожен день українці бачать, як їхнє життя та засоби до існування жорстоко руйнує війна Путіна – і ми бачили докази російських звірств, коли відвідали Ірпінь та Бучу», – сказали конгресмени у заяві, яку від імені усієї делегації видав співголова Української групи Конгресу Майк Квіглі.
«Я сьогодні в Україні, де на власні очі бачу руйнування, спричинене незаконним вторгненням Путіна. Я зустрівся з президентом Зеленським, щоб з перших вуст почути, як США можуть допомогти у відбудові та продовжувати протистояти російському нападу», – повідомив конгресмен Квіглі на своїй сторінці у тівтері.
Двопартійна делегація Конгресу, яку очолював голова Комітету Палати представників у справах збройних сил Адам Сміт, конгресмен-демократ від штату Вашингтон, та входили конгресмен-республіканець Майк Уолтс з Флориди, сенатори -демократи Елісса Слоткін зі Штату Мічиган і Майкі Шеріл з Нью-Джерсі, зустрілися у Києві з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Олексієм Резніковим.
Представники Конгресу наголосили, що «президент Зеленський і народ України продовжують надихати світ мужньою боротьбою за свою свободу, суверенітет і демократію».
А союзники України по всьому світу, включно зі Сполученими Штатами надають Україні економічну, військову та гуманітарну допомогу.
«Ми запровадили низку безпрецедентних санкцій та інших заходів, щоб притягнути Путіна та його наближених до відповідальності, посилити тиск на російську економіку та зруйнувати російську військову машину. Ми продовжуватимемо шукати шляхи якнайефективнішої підтримки президента Зеленського та українського народу, оскільки вони продовжують свою мужню позицію», – наголошують представники Конгресу.
Під час зустрічі у Києві президент України Володимир Зеленський подякував представникам Конгресу за підтримку і відзначив, що цей візит є «вагомим сигналом підтримки України, її суверенітету й територіальної цілісності».Про останній пакет безпекової допомоги, що містить артилерійські системи HIMARS, снаряди й безпілотні літальні апарати, було оголошено напередодні.
«Цінуємо допомогу Сполучених Штатів у захисті нашої території, нашої землі й українського народу. Я хотів би подякувати за лідерську позицію Сполучених Штатів Америки президентові Байдену та Конгресу США, де ми маємо важливу двопалатну й двопартійну підтримку», – наголосив Володимир Зеленський, якого цитує президентський сайт.
Володимир Зеленський поінформував американських конгресменів про велику кількість ракетних ударів, завданих російськими військами по Україні в день перебування американської делегації, зокрема по території Одеського порту. Зеленський наголосив, що обстріл Одеси відбувся менш ніж за добу після досягнутих у Стамбулі домовленостей щодо експорту українського зерна.
«Це свідчить лише про одне: хоч би що говорила й обіцяла Росія, вона знаходитиме шляхи, як це не виконувати. Геополітично, зброєю, криваво або ні, але в неї є декілька векторів, як вона завжди діє», – зазначив президент Зеленський.
Удари по Одеському порту засудив у суботу Генеральний секретар ООН "однозначно засудив удар по українському порту Одеси, про який повідомили сьогодні".
Він відзначив, що напередодні «всі країни взяли на себе чітке зобов'язання забезпечити безпеку перевезення українського зерна та пов'язаних товарів на світові ринки». У заяві наголошується на необхідності виконання домовленості з боку Росії, України та Туреччини.
В Міністерстві закордонних справ України заявили, що ракетним ударом "по території порту міста Одеса" РФ поставила під сумнів "домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному вчора в Стамбулі документі".
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