Як волонтери евакуюють зі сходу України лежачих та важкохворих людей. Перехрестя в нью-йоркському районі Бруклін незабаром отримає додаткову назву - Український шлях. У передмісті Вашингтона пройшов благодійний концерт за участю зірок білоруської опери - на заході збирали кошти на підтримку України.
Час-Тайм. США озвучили «план Б» щодо експорту українського зерна
В ефірі Час-Тайм. Після обстрілу Росією одеського порту, США разом з Україною працюють над «планом Б» для експорту харчів, - Саманта Пауер. Як в США відреагували на порушення Росією зернової угоди? Бізнес-омбудсмен Роман Ващук – про виклики для бізнесу та план відновлення України – інтерв’ю.
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Час-Тайм. Українська економіка: що відбувається із гривнею?
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Час-Тайм. Як протидіяти російському газовому шантажу?
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