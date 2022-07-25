Час-Тайм. США озвучили «план Б» щодо експорту українського зерна

В ефірі Час-Тайм. Після обстрілу Росією одеського порту, США разом з Україною працюють над «планом Б» для експорту харчів, - Саманта Пауер. Як в США відреагували на порушення Росією зернової угоди? Бізнес-омбудсмен Роман Ващук – про виклики для бізнесу та план відновлення України – інтерв’ю.