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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Росія відповість за свої дії – сенатор США

Студія Вашингтон. Росія відповість за свої дії – сенатор США
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Студія Вашингтон. Росія відповість за свої дії – сенатор США

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Сенатори США прокоментували прийняття резолюції, яка закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму. Сенатор Джим Ріш у відповіді на запит Голосу Америки сказав, що ухвалення цієї резолюції надсилає серйозний сигнал Росії про те, що в Конгресі уважно спостерігають за її злочинами - і що вона відповідатиме за свої дії. Ексклюзивне інтерв’ю.

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