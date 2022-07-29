Студія Вашингтон. Росія відповість за свої дії – сенатор США
Сенатори США прокоментували прийняття резолюції, яка закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму. Сенатор Джим Ріш у відповіді на запит Голосу Америки сказав, що ухвалення цієї резолюції надсилає серйозний сигнал Росії про те, що в Конгресі уважно спостерігають за її злочинами - і що вона відповідатиме за свої дії. Ексклюзивне інтерв’ю.
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