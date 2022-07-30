Студія Вашингтон. Блінкен і Лавров - перша розмова з лютого. Деталі

Сьогодні у Студії Вашингтон. Україна звинувачує Росію в обстрілі колонії в Оленівці на Донеччині, де росіяни утримували українських полонених - в тому числі захисників Азовсталі. Реакція США на атаку. Вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії Ентоні Блінкен поговорив телефоном з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.