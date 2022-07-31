Британська розвідка назвала Лукашенка «майже повністю залежним» від Росії

Бренд українських хустинок ВІГІ або ж українських хустинок спогадів відкриває представництво у Сан-Франциско. Особливістю хустинок є те, що їх прикрашають ілюстраціями спогадів із життя замовника. А останні роботи передають події у українсько-російської війни. Чим світ може здивувати українська хустинка, нам розповіли творці стартапу.

Марічка з коктейлями молотова, карта України у війні, гуцульські орнаменти, дитячі малюнки - хустинки з такими зображеннями відтепер можна придбати у Сан Франциcко.

Ці хустинки виготовляє український стартап ВІГІ. Повернути моду на хустинки серед українок взялись ще рік тому Марія Вишнівська та Ірина Гиза. Марія зараз живе в Амстердамі, Ірина в Лісабоні.

"У нас всередині зашитий код вишиванки, у всіх українців, хустинки це був такий оберіг і наразі ми хочемо показати що ти її носиш біля серця, це такий аксесуар який завжди з тобою і він зігріває тобі душу, а якщо там ще й додатково є твій спогад це неймовірно цінно."- розповідає Марія Вишнівська співзасновниця виробництва хусток.

На кожній хустинці зображена особлива ілюстрація - спогад, який замовляє клієнт. Або ж приховане послання, наприклад з давньою абеткою.

"В нас по контуру хустинки зображений повністю алфавіт і уже з цього алфавіту ми виклали всередині слава Україні, це такий давній алфавіт."- каже Ірина Гиза співзасновниця виробництва хусток.

Під час російського вторгнення в Україну стартап був на межі закриття, адже хустки шили в окупованій Бучі.

На виробництві якраз виконували велике замовлення до 8 березня, коли у місті почались вибухи.

"Починається повномасштабне вторгнення і в нас пропадає зв'язок, ми взагалі не розуміємо що і як, в кінці березня вони вийшли на зв'язок і сказали у нас все добре. Ми запитали що потрібно від нас, що потрібно зробити? Вони сказали - нам потрібно зробити дах, у нас вціліли стіни, нам потрібні кошти."- пояснює Марія.

Дівчата заплатили понад 100 тисяч гривень на відновлення цеху і повністю відродили виробництво у Бучі. А потім вирішили відкрити відділи продажу по всьому світу, аби популяризувати українську культуру і підтримувати українське виробництво.

Спершу налагодили продаж у Європі і нещодавно запустилися у Сан Франциско.

Місцева українка Олександра Шурікова погодилась розвивати бренд у Каліфорнії.

"Великий попит, я за 3 дні продала 50 хустинок, практично все що в мене було. Багато купувало наших українців, вони розповідають своїм друзям американцям і вони підписуються до мене на інстаграм і вже є покупці американці."- розповідає Олександра Шурікова, представниця компанії в Каліфорнії.

До міжнародного дня захисту дітей майстрині зібрали малюнки дітей постраждалих від війни і надрукували їх на хустинках. Частина коштів від продажу пішла на допомогу дітям переселенцям.

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