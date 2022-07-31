Міжнародний комітет Червоного Хреста досі не отримав дозволу відвідати колонію в Оленівці

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) заявив у неділю, що досі не отримав дозволу відвідати місце вибуху в колонії в Оленівці, в результаті якого загинули принаймні 50 українських військовополонених, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на заяву організації.

«Сім'ї повинні отримувати термінові новини та відповіді про те, що сталося з їхніми близькими. Сторони повинні зробити все від них залежне, у тому числі шляхом неупереджених розслідувань, щоб допомогти визначити факти, що стоять за нападом», – цитує заяву Рейтер.

В неділю Міноборони Росії повідомило, що Москва офіційно запрошує експертів ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста для розслідування удару по колонії в Оленівці.

Червоний Хрест заявив, що він звернувся за дозволом отримати доступ до місця загибелі українських в’язнів. Але в заяві не йдеться про те, що гуманітарна організація хоче займатися з’ясуванням обставин загибелі полонених.

Як сказано в заяві Червого Хреста, його представники хочуть визначити, як допомогти живим і пораненим. «Нашим пріоритетом зараз є забезпечення того, щоб поранені отримували життєво необхідну допомогу та щоб з тілами вбитих, поводилися гідно», – йдеться в заяві Червоного Хреста.

У неділю Посолка США в Україні Бріджит Брінк назвала неприпустимbv обстріл в Оленівці.

Організація Об’єднаних Націй у суботу пообіцяла допомогу Україні у розслідувані нападу на в’язницю в Оленівці. Про це повідомив у заяві представник генерального секретаря ООН.

«Обстріл слідчого ізолятора в Оленівці є неприпустимим, як і повідомлення про варварське поводження російських військових з українськими військовополоненими. Ми продовжуватимемо домагатися відповідальності й надавати Україні те, що їй потрібно для захисту від жахливої агресії Москви», - написала у себе в Твіттері посолка США в Україні Бріджит Брінк.

Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою наголосив, що Сполучені Штати робитимуть усе для того, щоб винні у загибелі військовополонених в Оленівці були притягнуті до відповідальності.

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