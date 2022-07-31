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- Голос Америки
Міжнародний комітет Червоного Хреста досі не отримав дозволу відвідати колонію в Оленівці
Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) заявив у неділю, що досі не отримав дозволу відвідати місце вибуху в колонії в Оленівці, в результаті якого загинули принаймні 50 українських військовополонених, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на заяву організації.
«Сім'ї повинні отримувати термінові новини та відповіді про те, що сталося з їхніми близькими. Сторони повинні зробити все від них залежне, у тому числі шляхом неупереджених розслідувань, щоб допомогти визначити факти, що стоять за нападом», – цитує заяву Рейтер.
В неділю Міноборони Росії повідомило, що Москва офіційно запрошує експертів ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста для розслідування удару по колонії в Оленівці.
Червоний Хрест заявив, що він звернувся за дозволом отримати доступ до місця загибелі українських в’язнів. Але в заяві не йдеться про те, що гуманітарна організація хоче займатися з’ясуванням обставин загибелі полонених.
Як сказано в заяві Червого Хреста, його представники хочуть визначити, як допомогти живим і пораненим. «Нашим пріоритетом зараз є забезпечення того, щоб поранені отримували життєво необхідну допомогу та щоб з тілами вбитих, поводилися гідно», – йдеться в заяві Червоного Хреста.
У неділю Посолка США в Україні Бріджит Брінк назвала неприпустимbv обстріл в Оленівці.
Організація Об’єднаних Націй у суботу пообіцяла допомогу Україні у розслідувані нападу на в’язницю в Оленівці. Про це повідомив у заяві представник генерального секретаря ООН.
«Обстріл слідчого ізолятора в Оленівці є неприпустимим, як і повідомлення про варварське поводження російських військових з українськими військовополоненими. Ми продовжуватимемо домагатися відповідальності й надавати Україні те, що їй потрібно для захисту від жахливої агресії Москви», - написала у себе в Твіттері посолка США в Україні Бріджит Брінк.
Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою наголосив, що Сполучені Штати робитимуть усе для того, щоб винні у загибелі військовополонених в Оленівці були притягнуті до відповідальності.
В матеріалі використані джерела Рейтер
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- Голос Америки
Посолка США в Україні назвала неприпустимим обстріл в Оленівці
«Обстріл слідчого ізолятора в Оленівці є неприпустимим, як і повідомлення про варварське поводження російських військових з українськими військовополоненими. Ми продовжуватимемо домагатися відповідальності й надавати Україні те, що їй потрібно для захисту від жахливої агресії Москви», - написала у себе в Твіттері посолка США в Україні Бріджит Брінк.
Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою наголосив, що Сполучені Штати робитимуть усе для того, щоб винні у загибелі військовополонених в Оленівці були притянуті до відповідальності.
Щонайменше 50 українських полонених загинули в колонії так званої «ДНР» на території Оленівки, селища міського типу в Донецькій області.
Російська сторона одразу заявила, що обстріл здійснили Збройні сили України. Київ відкидає звинувачення і каже, що це був цілеспрямований терористичний акт, який здійснила Росія з метою приховати свої злочини – катування та вбивства, які відбувалися в колонії.
Підконтрольні Росії сили 29 липня заявили про 53 загиблих та 75 поранених. 30 липня Росія заявила про 50 загиблих. Російська сторона не повідомила про загибель жодного зі співробітник в'язниці.
Організація Об’єднаних Націй у суботу пообіцяла допомогу Україні у розслідувані нападу на в’язницю в Оленівці. Про це повідомив у заяві представник генерального секретаря ООН.
Червоний Хрест заявив, що він звернувся за дозволом отримати доступ до місця загибелі українських в’язнів. Але в заяві не йдеться про те, що гуманітарна організація хоче займатися з’ясуванням обставин загибелі полонених.
Як сказано в заяві Червого Хреста, його представники хочуть визначити, як допомогти живим і пораненим. «Нашим пріоритетом зараз є забезпечення того, щоб поранені отримували життєво необхідну допомогу та щоб з тілами вбитих, поводилися гідно», – йдеться в заяві Червоного Хреста.
- Голос Америки
Британська розвідка назвала Лукашенка «майже повністю залежним» від Росії
Британська розвідка у своєму черговорму звіті у неділю заявила, що заяви Олександра Лукашенка говорять про те, «що він став майже повністю залежним від Росії».
«Президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує дотримуватися лінії Москви щодо війни проти України, заявивши 21 липня, що Україна повинна прийняти вимоги Росії щодо припинення війни. Його режим став дедалі авторитарнішим із розширення застосування смертної кари за «підготовку терористичних актів». Його дедалі зростаючі й безпідставні звинувачення Заходу в задумах щодо Білорусі й України, ймовірно, свідчать про те, що він став майже повністю залежним від Росії», – йдеться у звіті розвідки, який поширило Міністерство оборони Великої Британії.
Крім того, британські розвідники вказують на те, що 28 липня Росія здійснила принаймні 20 ракетних ударів по північній частині Україні з території Білорусі після невдалих спроб використати Білоруську територію для захоплення Києва у лютому.
Як раніше писав Голос Америки, на початку цього місяця Велика Британія запровадила санкції проти Білорусі та режиму Лукашенка за допомогу вторгненню Путіна до України, зокрема, заборонивши торгівлю товарами обсягом приблизно 60 мільйонів фунтів, включаючи продукти нафтопереробки, високотехнологічні товари, предмети розкоші, імпорт заліза та сталі з Білорусі.
Українські дизайнерки розповідають про Україну через хустинки
Бренд українських хустинок ВІГІ або ж українських хустинок спогадів відкриває представництво у Сан-Франциско. Особливістю хустинок є те, що їх прикрашають ілюстраціями спогадів із життя замовника. А останні роботи передають події у українсько-російської війни. Чим світ може здивувати українська хустинка, нам розповіли творці стартапу.
Марічка з коктейлями молотова, карта України у війні, гуцульські орнаменти, дитячі малюнки - хустинки з такими зображеннями відтепер можна придбати у Сан Франциcко.
Ці хустинки виготовляє український стартап ВІГІ. Повернути моду на хустинки серед українок взялись ще рік тому Марія Вишнівська та Ірина Гиза. Марія зараз живе в Амстердамі, Ірина в Лісабоні.
"У нас всередині зашитий код вишиванки, у всіх українців, хустинки це був такий оберіг і наразі ми хочемо показати що ти її носиш біля серця, це такий аксесуар який завжди з тобою і він зігріває тобі душу, а якщо там ще й додатково є твій спогад це неймовірно цінно."- розповідає Марія Вишнівська співзасновниця виробництва хусток.
На кожній хустинці зображена особлива ілюстрація - спогад, який замовляє клієнт. Або ж приховане послання, наприклад з давньою абеткою.
"В нас по контуру хустинки зображений повністю алфавіт і уже з цього алфавіту ми виклали всередині слава Україні, це такий давній алфавіт."- каже Ірина Гиза співзасновниця виробництва хусток.
Під час російського вторгнення в Україну стартап був на межі закриття, адже хустки шили в окупованій Бучі.
На виробництві якраз виконували велике замовлення до 8 березня, коли у місті почались вибухи.
"Починається повномасштабне вторгнення і в нас пропадає зв'язок, ми взагалі не розуміємо що і як, в кінці березня вони вийшли на зв'язок і сказали у нас все добре. Ми запитали що потрібно від нас, що потрібно зробити? Вони сказали - нам потрібно зробити дах, у нас вціліли стіни, нам потрібні кошти."- пояснює Марія.
Дівчата заплатили понад 100 тисяч гривень на відновлення цеху і повністю відродили виробництво у Бучі. А потім вирішили відкрити відділи продажу по всьому світу, аби популяризувати українську культуру і підтримувати українське виробництво.
Спершу налагодили продаж у Європі і нещодавно запустилися у Сан Франциско.
Місцева українка Олександра Шурікова погодилась розвивати бренд у Каліфорнії.
"Великий попит, я за 3 дні продала 50 хустинок, практично все що в мене було. Багато купувало наших українців, вони розповідають своїм друзям американцям і вони підписуються до мене на інстаграм і вже є покупці американці."- розповідає Олександра Шурікова, представниця компанії в Каліфорнії.
До міжнародного дня захисту дітей майстрині зібрали малюнки дітей постраждалих від війни і надрукували їх на хустинках. Частина коштів від продажу пішла на допомогу дітям переселенцям.
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- Радіо Свобода
- Голос Америки
У Байдена знову позитивний тест на COVID-19, хоча він почувається добре
Президент США Джо Байден 30 липня отримав позитивний результат тесту на COVID-19, хоча у нього немає симптомів і він почувається «цілком добре».
За словами лікаря Білого дому доктора Кевіна О’Коннора, Байден, у якого був підтверджений позитивний тест дев’ять днів тому, перебуватиме на ізоляції. Лікар назвав ситуацію рідкісним випадком відкату після лікування противірусним препаратом.
"Друзі, сьогодні я знову отримав позитивний тест на COVID. Це стається з дуже малою кількістю людей. Симптомів у мене нема, але я ізолююсь заради безпеки всіх навколо мене. Я працюю та скоро повернусь для поїздок", - написав у себе в Твіттері президент Байден.
О’Коннор сказав, що у 79-річного Байдена, за останні чотири дні тести на COVID-19 показували негативний результат, відновлювати лікування з огляду на відсутність у нього симптомів хвороби не планують.
Байден раніше описував перебіг у нього хвороби як легкий, з можливістю працювати, і пояснював це вакцинацією та іншими методами лікування.
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