З Одеси відпливло перше від початку російського вторгнення судно з українськими збіжжям

Представники України і Туреччини повідомили, що з Одеси 1 серпня відпливло судно з українським збіжжям - вперше за майже півроку, відколи Росія заблокувала мореплавство у північній частині Чорного моря, розпочавши 24 лютого новий етап війни проти України.

Росія також захопила всі українські порти на Азовському морі і з 2014 року окупувала український півострів Крим.

У липні Москва пообіцяла не нападати на судна зі збіжжям в межах домовленості підписаної у липні з ООН, Туреччиною і Україною, але на другий день після підписання Росія завдала ракетного удару по одеському порту і не припиняла обстрілів Миколаєва.

Для нас важливо бути одними з гарантів глобальної харчової безпеки.

У неділю в результаті ракетного удару в Миколаєві загинув засновник однієї з найбільших українських зерноторгових компаній Олексій Вадатурський та його дружина.

Опівдні у понеділок судно Razoni під ліберійським прапором мало кинути якір біля Стамбула для огляду представниками Об’єднаного координаційного центру, в якому працюють представники ООН, Туреччини, України та Росії, що був створений в межах угоди.

Пунктом призначення судна названо Ліван і зараз повідомляють, що до відправлення з портів Одеса, Чорноморськ і Південний готують ще понад півтора десятка суден.

«Перше від початку російської агресії українське судно зі збіжжям вийшло з порту. Завдяки підтримці усіх наших країн - партнерів та ООН ми змогли повністю виконати угоду підписану в Стамбулі. Для нас важливо бути одними з гарантів глобальної харчової безпеки», - написав у Твіттері український міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Російське вторгнення в Україну, яку розпочалося 24 лютого, призвело до міжнародних проблем з продовольством та до енергетичної кризи.

Представники ООН застерегли, що зростання цін на харчі і зокрема брак зерна загрожують голодом у багатьох країнах.

Українські офіційні представники кажуть, що в чорноморський портах України залишаються пришвартовані 17 суден завантажені 600 000 тонн збіжжя.