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З Одеси відпливло перше від початку російського вторгнення судно з українськими збіжжям
Представники України і Туреччини повідомили, що з Одеси 1 серпня відпливло судно з українським збіжжям - вперше за майже півроку, відколи Росія заблокувала мореплавство у північній частині Чорного моря, розпочавши 24 лютого новий етап війни проти України.
Росія також захопила всі українські порти на Азовському морі і з 2014 року окупувала український півострів Крим.
У липні Москва пообіцяла не нападати на судна зі збіжжям в межах домовленості підписаної у липні з ООН, Туреччиною і Україною, але на другий день після підписання Росія завдала ракетного удару по одеському порту і не припиняла обстрілів Миколаєва.
Для нас важливо бути одними з гарантів глобальної харчової безпеки.
У неділю в результаті ракетного удару в Миколаєві загинув засновник однієї з найбільших українських зерноторгових компаній Олексій Вадатурський та його дружина.
Опівдні у понеділок судно Razoni під ліберійським прапором мало кинути якір біля Стамбула для огляду представниками Об’єднаного координаційного центру, в якому працюють представники ООН, Туреччини, України та Росії, що був створений в межах угоди.
Пунктом призначення судна названо Ліван і зараз повідомляють, що до відправлення з портів Одеса, Чорноморськ і Південний готують ще понад півтора десятка суден.
«Перше від початку російської агресії українське судно зі збіжжям вийшло з порту. Завдяки підтримці усіх наших країн - партнерів та ООН ми змогли повністю виконати угоду підписану в Стамбулі. Для нас важливо бути одними з гарантів глобальної харчової безпеки», - написав у Твіттері український міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Російське вторгнення в Україну, яку розпочалося 24 лютого, призвело до міжнародних проблем з продовольством та до енергетичної кризи.
Представники ООН застерегли, що зростання цін на харчі і зокрема брак зерна загрожують голодом у багатьох країнах.
Українські офіційні представники кажуть, що в чорноморський портах України залишаються пришвартовані 17 суден завантажені 600 000 тонн збіжжя.
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Блокування дороги та сирени – на кордоні між Косовом та Сербією не спокійно
Місцеві серби на півночі Косова в неділю заблокували вантажівками головну дорогу біля прикордонного переходу Яріньє, повідомляє місцеве бюро Радіо Свобода.
Також повідомляється про блокаду на дорозі Приштина-Рашка.
Поліція Косова оголосила, що через блокування пункти перетину кордону Яріньє та Брняк для руху мандрівників і транспортних засобів закрили. Люди користуються альтернативними маршрутами.
Крім того, у Північній Митровиці постійно лунають сирени. Також повідомляється про блокаду кварталу Бошняк у місті.
Блокування відбувається за день до того, як набудуть чинності два рішення уряду Косова щодо сербських номерних знаків і документів. Уряд Косово заявив, що 1 серпня мандрівникам, які прибувають із Сербії, документи, видані в Сербії, будуть обмінювати на нові ідентифікаційні документи в’їзду-виїзду, видані Приштиною. Ця політика відповідає давній практиці Белграда щодо громадян Косова, які відвідують Сербію.
Крім того, з 1 серпня також почне діяти нова норма щодо номерних знаків.
Етнічні серби на півночі Косова користуються автомобільними номерами, виданими сербськими установами з часів 1999 року, з абревіатурами косовських міст, таких як KM (Косовська Митровица), PR (Приштина) або UR (Урошевац).
Уряд Косова вважає таблички незаконними, але допускає їх у чотирьох північних муніципалітетах з сербською більшістю.
Тепер Косово вимагатиме заміни цих номерних знаків на номерні знаки, видані Косово, з абревіатурою «RKS».
Миротворча місія НАТО в Косово в коментарі Радіо Свобода заявила, що спостерігає за ситуацією і пізніше виступить із реакцією для ЗМІ.
МЗС відстежує ситуацію на півдні Сербії і закликає громадян України утриматися від поїздок в цей регіон, повідомив речник дипломатичного відомства Олег Ніколенко.
«Відстежуємо ситуацію на півдні Сербії. Сторони мають утримуватися від дій, які можуть спровокувати насильство. Наполегливо рекомендуємо громадянам України наразі утриматися від відвідин південних районів Сербії та уникати місць масового скупчення людей», – написав він на своїй сторінці у фейсбук.
Через кілька годин після повідомлень про загострення ситуації на кордоні між Косовом та Сербією з'явилася реакція російського Міністерства закордонних справ.
«Рішення «влади» в Приштині розпочати з 1 серпня застосування необґрунтованих дискримінаційних «правил» про примусову заміну особистих документів та реєстраційних номерів місцевих сербів – черговий крок до вигнання сербського населення з Косова, витіснення звідти косовосербських інститутів, що забезпечують захист прав сербів від свавілля приштинських радикалів на чолі з « прем'єром» А. Курті (пунктуацію оригіналу заяви російської дипломатки збережено – ред. )», – заявила представник МЗС Росії Марія Захарова, яку цитує російська агенція «Интерфакс».
Таке загострення відбувається не вперше. У вересні минулого року етнічні серби блокували кордон між Косовом та Сербією, висловлюючи протест проти вимоги влади у Приштині знімати сербські номерні знаки з автомобілів, що в’їжджають до Косова.
Сербія не визнає незалежності Косова, а також його права вводити правила та норми, такі як реєстрація легкових і вантажних автомобілів. Більшість країн ЄС визнають Косово, але Росія та Китай, союзники Сербії, не визнають.
ЄС намагався налагодити діалог між двома балканськими сусідами більше десяти років, але поки що ці зусилля не привели до нормалізації відносин.
Прем'єр-міністр Альбін Курті заявив, що Косово офіційно подасть заявку на членство в Європейському Союзі до кінця 2022 року, незважаючи на занепокоєння щодо напруженості з Сербією, яка також претендує на вступ до ЄС.
- Голос Америки
Міжнародний комітет Червоного Хреста досі не отримав дозволу відвідати колонію в Оленівці
Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) заявив у неділю, що досі не отримав дозволу відвідати місце вибуху в колонії в Оленівці, в результаті якого загинули принаймні 50 українських військовополонених, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на заяву організації.
«Сім'ї повинні отримувати термінові новини та відповіді про те, що сталося з їхніми близькими. Сторони повинні зробити все від них залежне, у тому числі шляхом неупереджених розслідувань, щоб допомогти визначити факти, що стоять за нападом», – цитує заяву Рейтер.
В неділю Міноборони Росії повідомило, що Москва офіційно запрошує експертів ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста для розслідування удару по колонії в Оленівці.
Червоний Хрест заявив, що він звернувся за дозволом отримати доступ до місця загибелі українських в’язнів. Але в заяві не йдеться про те, що гуманітарна організація хоче займатися з’ясуванням обставин загибелі полонених.
Як сказано в заяві Червого Хреста, його представники хочуть визначити, як допомогти живим і пораненим. «Нашим пріоритетом зараз є забезпечення того, щоб поранені отримували життєво необхідну допомогу та щоб з тілами вбитих, поводилися гідно», – йдеться в заяві Червоного Хреста.
У неділю Посолка США в Україні Бріджит Брінк назвала неприпустимbv обстріл в Оленівці.
Організація Об’єднаних Націй у суботу пообіцяла допомогу Україні у розслідувані нападу на в’язницю в Оленівці. Про це повідомив у заяві представник генерального секретаря ООН.
«Обстріл слідчого ізолятора в Оленівці є неприпустимим, як і повідомлення про варварське поводження російських військових з українськими військовополоненими. Ми продовжуватимемо домагатися відповідальності й надавати Україні те, що їй потрібно для захисту від жахливої агресії Москви», - написала у себе в Твіттері посолка США в Україні Бріджит Брінк.
Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою наголосив, що Сполучені Штати робитимуть усе для того, щоб винні у загибелі військовополонених в Оленівці були притягнуті до відповідальності.
В матеріалі використані джерела Рейтер
- Голос Америки
Посолка США в Україні назвала неприпустимим обстріл в Оленівці
«Обстріл слідчого ізолятора в Оленівці є неприпустимим, як і повідомлення про варварське поводження російських військових з українськими військовополоненими. Ми продовжуватимемо домагатися відповідальності й надавати Україні те, що їй потрібно для захисту від жахливої агресії Москви», - написала у себе в Твіттері посолка США в Україні Бріджит Брінк.
Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою наголосив, що Сполучені Штати робитимуть усе для того, щоб винні у загибелі військовополонених в Оленівці були притянуті до відповідальності.
Щонайменше 50 українських полонених загинули в колонії так званої «ДНР» на території Оленівки, селища міського типу в Донецькій області.
Російська сторона одразу заявила, що обстріл здійснили Збройні сили України. Київ відкидає звинувачення і каже, що це був цілеспрямований терористичний акт, який здійснила Росія з метою приховати свої злочини – катування та вбивства, які відбувалися в колонії.
Підконтрольні Росії сили 29 липня заявили про 53 загиблих та 75 поранених. 30 липня Росія заявила про 50 загиблих. Російська сторона не повідомила про загибель жодного зі співробітник в'язниці.
Організація Об’єднаних Націй у суботу пообіцяла допомогу Україні у розслідувані нападу на в’язницю в Оленівці. Про це повідомив у заяві представник генерального секретаря ООН.
Червоний Хрест заявив, що він звернувся за дозволом отримати доступ до місця загибелі українських в’язнів. Але в заяві не йдеться про те, що гуманітарна організація хоче займатися з’ясуванням обставин загибелі полонених.
Як сказано в заяві Червого Хреста, його представники хочуть визначити, як допомогти живим і пораненим. «Нашим пріоритетом зараз є забезпечення того, щоб поранені отримували життєво необхідну допомогу та щоб з тілами вбитих, поводилися гідно», – йдеться в заяві Червоного Хреста.
- Голос Америки
Британська розвідка назвала Лукашенка «майже повністю залежним» від Росії
Британська розвідка у своєму черговорму звіті у неділю заявила, що заяви Олександра Лукашенка говорять про те, «що він став майже повністю залежним від Росії».
«Президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує дотримуватися лінії Москви щодо війни проти України, заявивши 21 липня, що Україна повинна прийняти вимоги Росії щодо припинення війни. Його режим став дедалі авторитарнішим із розширення застосування смертної кари за «підготовку терористичних актів». Його дедалі зростаючі й безпідставні звинувачення Заходу в задумах щодо Білорусі й України, ймовірно, свідчать про те, що він став майже повністю залежним від Росії», – йдеться у звіті розвідки, який поширило Міністерство оборони Великої Британії.
Крім того, британські розвідники вказують на те, що 28 липня Росія здійснила принаймні 20 ракетних ударів по північній частині Україні з території Білорусі після невдалих спроб використати Білоруську територію для захоплення Києва у лютому.
Як раніше писав Голос Америки, на початку цього місяця Велика Британія запровадила санкції проти Білорусі та режиму Лукашенка за допомогу вторгненню Путіна до України, зокрема, заборонивши торгівлю товарами обсягом приблизно 60 мільйонів фунтів, включаючи продукти нафтопереробки, високотехнологічні товари, предмети розкоші, імпорт заліза та сталі з Білорусі.
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