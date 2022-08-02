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Байден підтвердив, що США вбили керівника Алькайди Аймана аль-Завахірі

Айман аль-Завахірі (праворуч) з Осамою бін Ладеном заявляли, що ведуть війну зі США.

Президент США Джо Байден 1 серпня повідомив, що в результаті американського ракетного удару загинув Айман аль-Завахірі, один з найвідоміших лідерів організації Аль-Каїда, звинувачений у причетності до організації терористичних нападів.

Аль-Каїда організувала найбільший терористичний напад на території США 11 вересня 2001 року.

«Тепер встановлена справедливість, - сказав Байден увечері в понеділок, - і цього лідера терористів більше нема».

Президент додав: «Ми сьогодні знову даємо чітко зрозуміти, що незалежно від того, скільки це забере часу, незалежно від того, де ви переховуєтеся, якщо ви загрожуєте нашому народу, то США вас знайдуть і знищать».

Керівники Аль-Каїди, зокрема Осама Бін Ладен, були головними цілями вторгнення США в Афганістан після нападів 11 вересня.

2011 року в Пакистані американський підрозділ сил спеціального призначення вбив Осаму Бін Ладена, і Аль-Завахірі, якого називали особистим лікарем Бін Ладена, перебрав керівництво над Аль-Каїдою.

Підтвердження про операцію проти Аль-Завахірі з’явилося після того, як талібанівський уряд в Кабулі повідомив у неділю про ракетний удар в житловому кварталі Кабула.

Чільні посадовці Білого дому сказали журналістам у понеділок, що в американській операції був застосований безпілотний літальний апарат і що загинув лише Аль-Завахірі.

Посадовці сказали, що чільні представники талібанівської мережі Хаккані знали, що він перебував в Афганістані.

Представник адміністрації США стверджував, що Аль-Завахірі забезпечував «стратегічне» керівництво прихильників Аль-Каїди в світі і закликав до нападів на США.

Талібан висловив обурений протест у зв’язку з американською операцією.

«Ісламський емірат Афганістану суворо засуджує цей напад, незалежно від виправдань» , - заявив речник Талібану Забібула Муджахід.

Він назвав удар «кричущим порушенням принципів угоди», досягнутої на переговорах 2020 року в місті Доха, де лідери Талібану домовлялися про умови виведення військ США та інших країн з Афганістану.

Угода США з Талібаном зокрема вимагала, щоб з території Афганістану не могли діяти жодні терористичні організації, які загрожували б безпеці США, включно з аль-Каїдою.

«Надавши притулок лідеру Аль-Каїди в Кабулі, Талібан грубо порушує угоди Дохи», - сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.

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