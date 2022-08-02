Актуально
- Голос Америки
- Богдан Цюпин
Байден підтвердив, що США вбили керівника Алькайди Аймана аль-Завахірі
Президент США Джо Байден 1 серпня повідомив, що в результаті американського ракетного удару загинув Айман аль-Завахірі, один з найвідоміших лідерів організації Аль-Каїда, звинувачений у причетності до організації терористичних нападів.
Аль-Каїда організувала найбільший терористичний напад на території США 11 вересня 2001 року.
«Тепер встановлена справедливість, - сказав Байден увечері в понеділок, - і цього лідера терористів більше нема».
Президент додав: «Ми сьогодні знову даємо чітко зрозуміти, що незалежно від того, скільки це забере часу, незалежно від того, де ви переховуєтеся, якщо ви загрожуєте нашому народу, то США вас знайдуть і знищать».
Керівники Аль-Каїди, зокрема Осама Бін Ладен, були головними цілями вторгнення США в Афганістан після нападів 11 вересня.
2011 року в Пакистані американський підрозділ сил спеціального призначення вбив Осаму Бін Ладена, і Аль-Завахірі, якого називали особистим лікарем Бін Ладена, перебрав керівництво над Аль-Каїдою.
Підтвердження про операцію проти Аль-Завахірі з’явилося після того, як талібанівський уряд в Кабулі повідомив у неділю про ракетний удар в житловому кварталі Кабула.
Чільні посадовці Білого дому сказали журналістам у понеділок, що в американській операції був застосований безпілотний літальний апарат і що загинув лише Аль-Завахірі.
Посадовці сказали, що чільні представники талібанівської мережі Хаккані знали, що він перебував в Афганістані.
Представник адміністрації США стверджував, що Аль-Завахірі забезпечував «стратегічне» керівництво прихильників Аль-Каїди в світі і закликав до нападів на США.
Талібан висловив обурений протест у зв’язку з американською операцією.
«Ісламський емірат Афганістану суворо засуджує цей напад, незалежно від виправдань» , - заявив речник Талібану Забібула Муджахід.
Він назвав удар «кричущим порушенням принципів угоди», досягнутої на переговорах 2020 року в місті Доха, де лідери Талібану домовлялися про умови виведення військ США та інших країн з Афганістану.
Угода США з Талібаном зокрема вимагала, щоб з території Афганістану не могли діяти жодні терористичні організації, які загрожували б безпеці США, включно з аль-Каїдою.
«Надавши притулок лідеру Аль-Каїди в Кабулі, Талібан грубо порушує угоди Дохи», - сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.
Всі новини дня
Британські мандрівники-журналісти подорожують Україною на мотоциклах. Відео
Проїхати Україну на мотоциклі у розпал повномаcштабної війни наважилися британські мандрівники-журналісти.
Лікарі зі США дають консультації українцям по відеозв’язку. Відео
Американські лікарі консультують українців по відеозв’язку. Терапевти, неврологи та ендокринологи зі США дають консультації у межах ініціативи "Телехелп Україна", яку започаткували студенти Стендфордського університету.
Законодавці США представили законопроект, мета якого - визнати РФ державою-спонсором тероризму. Відео
Американські законодавці представили законопроект, мета якого - визнати Росію державою-спонсором тероризму. Ініціатори законодавства, серед яких як демократи, так і республіканці, кажуть: хочуть використати усі можливі важелі, аби зупинити жорстоку російську агресію в Україні.
Відправка першого судна із українською кукурудзою із порту Одеси – реакції в США та Європі. Відео
США привітали відправку першого судна з українською кукурудзою із порту Одеси та висловили сподівання, що в наступні дні більше кораблів вирушать на світові ринки. Генсек ООН Антоніу Гуттеріш назвав вихід першого з лютого судна "важливою відправною точкою", і наголосив, що "війна має закінчитися".
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum