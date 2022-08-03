Студія Вашингтон. Що візит Пелосі до Тайваню означає для України?
Сьогодні в Студії Вашингтон. США Ненсі Пелосі прибула до Тайваню - це перший за 25 років візит американського посадовця такого рангу. У Пекіні та Москві візит Пелосі вже назвали серйозною політичною провокацією. У Білому Домі і Конгресі стверджують: спікерка має повне право відвідувати Тайвань, і це не змінює відданості США політиці Одного Китаю.
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