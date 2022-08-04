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Як примає суспільство Болгарії українських біженців? Відео

Як примає суспільство Болгарії українських біженців? Відео
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Як примає суспільство Болгарії українських біженців? Відео

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З початку повномасштабної війни понад 300 тисяч українців спробували знайти тимчасовий притулок у Болгарії. Нині там перебувають майже 80 тисяч переселенців. У самій Болгарії нині розвивається політична криза. Уряд ліберала Кирила Петкова, після лише півроку при владі, пішов у відставку.

На 2 жовтня призначили чергові проміжні парламентські вибори. Як допомагає Болгарія Україні, як примає суспільство біженців, і чи може політична турбулентність вплинути на цю підтримку?

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