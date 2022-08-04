Як примає суспільство Болгарії українських біженців? Відео

З початку повномасштабної війни понад 300 тисяч українців спробували знайти тимчасовий притулок у Болгарії. Нині там перебувають майже 80 тисяч переселенців. У самій Болгарії нині розвивається політична криза. Уряд ліберала Кирила Петкова, після лише півроку при владі, пішов у відставку.