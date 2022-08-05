У США найнижче безробіття за 50 років

Більше півмільйона робочих місць створила американська економіка в липні, що зменшило безробіття до 3,5% - найнижчий показник за 50 років. Такими даними поділилося Міністерство праці США в п'ятницю.

Працедавці створили 528 000 робочих місць, це більше ніж вдвічі перевершує прогнози економістів, пише Bloomberg.

"Працюють більше людей, ніж будь-коли в американській історії, - вказав президент США Джо Байден у твіті в п'ятницю. - Це не випадковість, а результат".

В Білому домі вказують на швидке створення робочих місць у США а також на зростання промислового виробництва, як на ознаку того, що країна не перебуває в рецесії.

Минулого місяця , на тлі даних про падіння американської економіки два квартали поспіль, у США заговорили про загрозу рецесії. В Білому домі заперечували рецесію і заявляли про "перехід від швидкого минулорічного зростання до більш стійкого і стабільного росту" йдеться в записці Білого дому, виданій перед оприлюдненням статистичних даних щодо ВВП.

Визначення про те, чи перебувають США в рецесії надає Національне бюро економічних досліджень (NBER) - незалежна організація. В уряді США вказують - надаючи оцінки щодо рецесії, NBER розглядає більш цілісну картину, включаючи стан ринку праці, витрати підприємств, розвиток промисловості та доходи, вказують в уряді США.

В опозиційній Республіканській партії звинувачували Білий дім у "запереченні реальності".