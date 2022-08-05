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- Голос Америки
У США найнижче безробіття за 50 років
Більше півмільйона робочих місць створила американська економіка в липні, що зменшило безробіття до 3,5% - найнижчий показник за 50 років. Такими даними поділилося Міністерство праці США в п'ятницю.
Працедавці створили 528 000 робочих місць, це більше ніж вдвічі перевершує прогнози економістів, пише Bloomberg.
"Працюють більше людей, ніж будь-коли в американській історії, - вказав президент США Джо Байден у твіті в п'ятницю. - Це не випадковість, а результат".
В Білому домі вказують на швидке створення робочих місць у США а також на зростання промислового виробництва, як на ознаку того, що країна не перебуває в рецесії.
Минулого місяця , на тлі даних про падіння американської економіки два квартали поспіль, у США заговорили про загрозу рецесії. В Білому домі заперечували рецесію і заявляли про "перехід від швидкого минулорічного зростання до більш стійкого і стабільного росту" йдеться в записці Білого дому, виданій перед оприлюдненням статистичних даних щодо ВВП.
Визначення про те, чи перебувають США в рецесії надає Національне бюро економічних досліджень (NBER) - незалежна організація. В уряді США вказують - надаючи оцінки щодо рецесії, NBER розглядає більш цілісну картину, включаючи стан ринку праці, витрати підприємств, розвиток промисловості та доходи, вказують в уряді США.
В опозиційній Республіканській партії звинувачували Білий дім у "запереченні реальності".
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Держсекретар США: Кремль атакував Статут ООН і Договір АСЕАН про дружбу та співпрацю. Відео
«Кремль атакував не лише Україну, він також атакував Статут ООН і Договір АСЕАН про дружбу та співпрацю. Це в наших інтересах та в інтересах людей у Південно-Східній Азії, загалом регіону, щоб Кремль поклав край цій агресії та її болісним глобальним наслідкам», - держсекретар США Ентоні Блінкен.
- Голос Америки
Росія висилає 14 співробітників посольства і консульства Болгарії
Росія заявляє, що висилає 14 співробітників консульства та посольства Болгарії у відповідь на рішення офіційної Софії вислати російських дипломатів.
МЗС Росії повідомило у п'ятницю, 5 серпня, що у Москві викликали посла Болгарії в Росії Атанаса Крістіна та вручили йому ноту про оголошення 14 болгарських співробітників посольства та консульства персонами нон грата.
З часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну кілька європейських країн вислали російських дипломатів.
Зокрема Болгарія наприкінці червня заявила, що висилає 70 російських дипломатів і тимчасово закриває генеральне консульство Росії в місті Русе, що на півночі країни. Причиною цього рішення назвали підозри росіян у шпигунстві.
Крім того, офіційна Софія встановила обмеження на кількість російських дипломатів, яким дозволено представляти Росію в Болгарії. Москва тоді відреагувала, що такий крок завдає серйозної шкоди двостороннім відносинам між країнами.
У Євросоюзі, членом якого Болгарія є з 2007 року, заявили, що “повністю підтримують та солідарні з Болгарією”.
27 квітня “Газпром” припинив постачання газу до Болгарії після того, як Софія відмовилася платити за російське паливо в рублях, як цього вимагав Кремль. За умовами договору про купівлю-продаж газу оплата відбувається в євро або доларах.
На початку березня у Болгарії також звільнили міністра оборони після того, як він називав війну Росії в Україні “спеціальною військовою операцією”, терміном, яким послуговується РФ.
У статті використані матеріали Associated Press та Radio Free Europe
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Після вироку Ґрайнер, Росія заявила про готовність обговорити зі США обмін в'язнями
Росія та Сполучені Штати заявили в п'ятницю, що готові обговорити обмін ув'язненими, через день після того, як російський суд засудив баскетболістку Брітні Ґрайнер до дев'яти років ув'язнення за злочин, пов'язаний з наркотиками.
Справа проти Ґрайнер, дворазової золотої медалістки Олімпійських ігор і зірки Жіночої національної баскетбольної асоціації (WNBA), набула геополітичного забарвлення.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що президент Володимир Путін і президент США Джо Байден раніше домовилися про дипломатичний канал, який слід використовувати для обговорення можливих обмінів в’язнями.
"Ми готові обговорювати цю тему, але в рамках того каналу, про який домовилися президенти Путін і Байден", - сказав Лавров під час візиту до Камбоджі.
"Якщо американці знову вирішать вдатися до публічної дипломатії... це їхня справа, і я б навіть сказав, що це їхня проблема", - додав він.
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон готовий співпрацювати з Москвою через встановлені дипломатичні канали. Він сказав, що засудження Ґрайнер підкреслило її неправомірне затримання Росією та ще більше посилило несправедливість, заподіяну їй.
Кремль раніше застерігав Сполучені Штати від використання «мегафонної дипломатії» у справі Грінера, заявивши, що це може лише зірвати зусилля щодо забезпечення потенційного обміну.
Вирок Ґрайнер, який Байден назвав «неприйнятним», може прокласти шлях до обміну ув’язненими, який включатиме 31-річного спортсмена та російського торговця зброєю, який відбуває 25-річний термін ув’язнення у Сполучених Штатах.
За словами Блінкена, Сполучені Штати вже зробили «суттєву пропозицією», щоб забезпечити звільнення американців, утримуваних у Росії, включно з Ґрайнер і колишнім морським піхотинцем Полом Уіланом.
"Серйозна пропозиція"
Речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі після винесення вироку Ґрайнер заявив, що Сполучені Штати зробили Росії серйозну пропозицію.
"Ми закликаємо їх прийняти це, - сказав він. - Вони повинні були прийняти це кілька тижнів тому, коли ми це зробили вперше".
Кірбі не надав додаткових деталей щодо пропозиції США.
Вашингтон запропонував обміняти російського торговця зброєю Бута на Ґрайнер та Вілана, повідомили Reuters джерела, знайомі з ситуацією.
Росія намагалася додати до запропонованого обміну засудженого за вбивство Вадима Красікова, який перебуває у в'язниці в Німеччині, повідомило Reuters джерело, знайоме з процесом.
У квітні Росія та Сполучені Штати влаштували обмін полоненими, обмінявши колишнього морського піхотинця Тревора Ріда на російського пілота Костянтина Ярошенка, який відбував 20-річний термін у США.
Грайнер була заарештована 17 лютого в московському аеропорту Шереметьєво з картриджами для вейпа з гашишною олією в її багажі.
Сполучені Штати стверджували, що її затримали неправомірно та використовували Москвою як “розмінну монету” для політичних переговорів. Російські офіційні особи відкинули претензії США, заявивши, що Ґрайнер порушила російський закон і має бути засуджена відповідно.
Грайнер, якій у Сполучених Штатах призначили медичний канабіс для полегшення болю від хронічних травм, сказала, що вона зробила щиру помилку, ненавмисно упакувавши картриджі для вейпа, коли поспішала на літак.
Вона визнала себе винною, але наполягала, що не мала наміру порушувати російське законодавство.
Маріхуана заборонена в Росії як у лікувальних, так і в рекреаційних цілях.
- Голос Америки
ООН: світові ціни на продовольство знизились в липні, зокрема завдяки домовленості щодо українського зерна
Світові ціни на продовольство знизились в липні, після рекордного зростання, свідчить Світовий Індекс продовольства, який публікує Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO).
В ООН, однак, заявили про високий рівень непевності щодо подальшої динаміки цін, зокрема з огляду на високі ціни на добрива.
"Зниження цін на продовольство з дуже високих рівнів є гарною новиною, особливо, коли йдеться про доступ до їжі, - заявив головний економіст FAO Максімо Тореро. - Однак є велика непевність, включаючи через високі ціни на добрива, які впливають на прогнози врожаю та добробут фермерів, негативний світовий прогноз та рух валют - все це створює серйозну напругу для світової глобальної безпеки".
Новини про домовленість щодо українського зерна стали важливим фактором такого зниження, прокоментували в організації. Світові ціни на пшеницю знизились на 14,5% в липні, а на кукурудзу - на 10,7% частково в результаті домовленості про розблокування експорту зерна з портів Чорного моря а також через збір врожаю в північній півкулі, повідомляє організація.
В п'ятницю перший караван кораблів з українською кукурудзою вирушив з українських портів.
Міністр інфраструктури України Олександр Курбаков підтвердив у Facebook, що три балкери перевозять 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка прямує до Туреччині, Великої Британії та Ірландії.
ООН та Туреччина стали посередниками в підписанні минулого місяця домовленостей щодо розблокування українських портів для експорту зерна.
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