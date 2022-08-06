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Тайвань заявляє, що китайські бойові літаки та кораблі проводять тренування нападу
ТАЙБЕЙ, 6 серпня (Reuters). Офіційні особи Тайваню заявили, що китайські літаки та військові кораблі відпрацьовували атаку на острів у суботу, реагуючи на візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Через візит Китай також припинив перемовини зі Сполученими Штатами з питань оборони та зміни клімату.
Короткий візит Пелосі цього тижня на самокерований острів, який Китай вважає своєю територією, розлютив Пекін і спровокував безпрецедентні за масштабом військові навчання навколо Тайваню, які включали запуск балістичних ракет над столицею Тайбеєм.
Державний секретар США Ентоні Блінкен звинуватив Китай у «безвідповідальних кроках», зупинці ключових каналів зв’язку з Вашингтоном, і сказав, що його дії щодо Тайваню демонструють перехід від пріоритету мирного врегулювання до застосування сили.
Міністерство оборони Тайваню повідомило, що кілька китайських кораблів і літаків виконали місії в Тайванській протоці в суботу, причому деякі з них перетнули середню лінію, неофіційний буфер, що розділяє дві сторони, в тому, що тайванська армія описала як симуляцію атаки на острів.
Пізніше Міністерство повідомило, що Тайвань підняв реактивні літаки, щоб відвернути 20 китайських літаків, у тому числі 14, які перетнули середню лінію. Він також виявив 14 китайських військових кораблів, які діяли навколо Тайванської протоки, йдеться в заяві міністерства.
Китайське командування Східного театру повідомило, що продовжує проводити спільні морські та повітряні навчання на півночі, південному заході і сході від Тайваню. Зазначається, що основна увага зосереджена на тестуванні наземних ударів і нападу з моря.
Китайські навчання, зосереджені у шести регіонах навколо острова, почалися в четвер і триватимуть до полудня неділі.
Китайські військові кораблі та літаки продовжували «тиснути» на середню лінію Тайванської протоки в суботу вдень, повідомила особа, знайома з плануванням безпеки.
Біля східного узбережжя Тайваню та поблизу Японських островів китайські військові кораблі та безпілотники імітували атаки на військові кораблі США та Японії, додала вона.
Тайванська армія транслювала попередження, розгортаючи патрульні повітряні розвідувальні сили та кораблі для спостереження та переводячи ракети берегового базування в режим очікування.
Міністерство оборони острова опублікувало фотографію тайванського моряка на фрегаті, який дивиться на сусідній китайський військовий корабель біля східного узбережжя Тайваню. "Абсолютно не фотошоп!" - йдеться в підписі.
Влада також повідомила, що запустила ракетні ракети ввечері в п’ятницю, щоб попередити сім безпілотників, які пролітали над її островами Кінмень, і невпізнані літаки, які пролітали над її островами Мацу. Обидві групи островів знаходяться поблизу узбережжя Китаю.
"Військові навчання Китаю в односторонньому порядку змінили поточну ситуацію в регіоні та завдали серйозної шкоди миру в Тайванській протоці", - заявило Міністерство оборони Тайваню.
Пелосі прибула на Тайвань у вівторок пізно ввечері під час візиту на острів найвищого рівня офіційної особи США за десятиліття, незважаючи на попередження Китаю.
Невдовзі після того, як її делегація залишила Японію в п’ятницю, останню зупинку тижневого туру по Азії, Китай оголосив про припинення діалогу зі Сполученими Штатами в ряді сфер.
Виступаючи під час візиту на Філіппіни, Блінкен сказав, що Сполучені Штати чули занепокоєння від союзників щодо, як він назвав, небезпечних і дестабілізуючих дій Китаю навколо Тайваню, але Вашингтон залишатиметься стійким у вирішенні ситуації та намагатиметься уникати ескалації.
Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив на брифінгу для ЗМІ в п'ятницю, що Блінкен поширював «дезінформацію», додавши: «Ми хочемо попередити Сполучені Штати: не дійте необдумано, не створюйте ще більшої кризи».
"ПРОВОКАЦІЙНІ ВІЙСЬКОВІ НАВЧАННЯ"
Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив у п’ятницю, що китайці «можуть значною мірою знизити напруженість, просто припинивши ці провокаційні військові навчання та припинивши риторику».
Китай не згадував про призупинення військових переговорів на найвищому рівні, наприклад, з міністром оборони США Ллойдом Остіном і головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі. Хоча ці переговори були нечастими, офіційні особи сказали, що вони важливі у випадку надзвичайної ситуації.
Кірбі сказав, що для Китаю нетипово припиняти військові переговори під час напруги, але «не всі канали» зв’язку між військовими лідерами були перервані.
Виступаючи в Японії після зустрічі з прем'єр-міністром Фуміо Кісідою, Пелосі сказала, що її поїздка в Азію "не спрямована на зміну статус-кво на Тайвані чи в регіоні".
Міністерство оборони Японії повідомило, що над столицею Тайваню пролетіли аж чотири ракети, що є безпрецедентним. Також повідомляється, що п'ять із дев'яти ракет, випущених у бік її території, впали у її виключній економічній зоні.
Кісіда сказав Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу, який перебував там з візитом, що він рішуче засудив запуски ракет Китаєм як "серйозну проблему, що стосується безпеки Японії та безпеки японського народу", повідомило Міністерство закордонних справ.
Прес-секретар посольства Китаю в Японії в суботу сказав: «Японія додає прикрас і маніпулює, а також плекає егоїстичні бажання та злі наміри. Ми ще раз урочисто закликаємо японську сторону не грати в політичну гру « використання Тайваню для стримування Китаю" та утримання від хибного шляху".
Тим часом посольство Китаю в Австралії заявило, що Пекін сподівається, що Австралія буде розважливою щодо питань Тайваню.
Тайвань є самоврядним із 1949 року, коли комуністи Мао Цзедуна захопили владу в Пекіні після перемоги над гомінданівськими націоналістами Чан Кайші у громадянській війні, що спонукало їх відступити на острів.
Пекін заявляє, що його відносини з Тайванем є внутрішньою справою, і що він залишає за собою право взяти острів під свій контроль, силою, якщо це необхідно. Тайвань відкидає заяви Китаю, заявляючи, що лише народ Тайваню може вирішувати своє майбутнє.
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- Голос Америки
- Наталія Чурікова
Guardian повідомляє про нові випадки знущання над українськими військовополоненими на Донбасі
Про нові випадки знущання з українських військовополонених на окупованих Росією територіях Донбасу повідомляє британська газета Guardian.
Кореспондент газети, який висвітлює війну в Україні, пише про відео та фотографії, на яких видно голову людини, наколоту на стовп на паркані біля будинку в східноукраїнському місті Попасна, яке було захоплене російськими військами в травні. Попасна розташована поблизу лінії фронту на Донбасі.
Британська газета посилається на фото, яке у п’ятницю опублікував голова військово-цивільної адміністрації Луганської області Сергій Гайдай у мережі Facebook.
Як пише кореспондент британської газети, відтоді знімок широко поширили в соціальних мережах. Українці звинуватили російських військових у середньовічному варварстві та порівняли дії росіян з персонажами кіноепопеї «Володар перснів».
«Вони справді орки. Двадцять перше століття, окупована Попасна, людський череп на паркані», – написав Гайдай. «У росіянах немає нічого людського. Ми воюємо з нелюдами», – написав Гайдай у Facebook.
"На відео, - йдеться в статті Guardian, - видно безголове і безруке тіло чоловіка, одягненого у військову форму, що лежить у дворі будинку. Голова наколота на дерев'яний стовп, а кисті рук – на металеві шипи на паркані по обидві сторони від голови".
Голос Америки не наводить фото, яке є поширене в соціальних мережах, через його жорстокість.
Газета Guardian каже, що не може підтвердити автентичність фотографії. Але за даними геолокації, фото, імовірно, є справжнім і зробленим наприкінці липня неподалік від центру Попасної, за адресою вулиця Нагірна, 21. Адресу видно на фотографії.
Українська армія відступила з Попасної на початку травня. У липні в результаті тривалих боїв російські війська захопили всю Луганську область. Українські офіційні особи підтвердили, що запеклі бої тривають. Попасна зазнала значних руйнувань.
Ця фотографія є останнім опублікованим випадком звірств, скоєних російськими солдатами після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому, пише Guardian.
У п’ятницю, 5 серпня міжнародна розслідувальна група журналістів Bellingcat опублікувала в себе на сайті розслідування попереднього випадку звірств російських військових проти українського військовополоненого.
Розслідувачі вивчали три відеозаписи, на яких бойовик, що, ймовірно, належить до чеченського формування Ахмада Кадирова, яке входить до складу російських сил, кастрував зв'язаного українського полоненого, якого потім застрелили». Як кажуть автори дослідження, вони вивчали «очевидний військовий злочин у Луганській області України».
Як кажуть автори розслідування, відео першими опублікували російські Telegram-канали, що підтримують російську війну в Україні та публікують фото вбитих українських солдатів. На цих каналах фото спочатку схвалювали адміністратори каналів та більшість користувачів, які коментували, а через кілька годин вони раптово відреклися від них як «імовірних підробок», що нібито були підкинуті на проросійські канали агентами України з метою дискредитації російської армії.
Розслідувачі ідентифікували російського солдата, якого видно на кадрах та підтвердили, що на місці події були присутні чеченські воєнізовані формування. Солдат заперечував свою участь у катуванні та страті, але підтвердив, що російські служби безпеки допитували його про це, повідомляє Bellingcat.
Керівник Bellingcat Христо Грозев написав у твіті, що понад 20 хвилин розмовляв з імовірним катом, який плутався у свідченнях.
«Він губився в суперечностях і неправді, але намагався переконати мене, що «відео - фейк, мені так сказала ФСБ», – написав журналіст-розслідувач у себе в твіті.
Як встановили Bellingcat місцем злочину був занедбаний санаторій у Привіллі поблизу міста Лисичанськ. Відстань від Лисичанська до Попасної – приблизно 45 кілометрів.
У п'ятницю, 5 серпня, речник Білого дому з питань національнгої безпеки Джон Кірбі повідомив про розсекречені дані, згідно з якими, Росія планує покласти на Україну відповідальність за вбивство близько 50-ти українських полонених в Оленівці, Донецької області.
Підконтрольні Росії сили 29 липня заявили про 53 загиблих та 75 поранених. 30 липня Росія заявила про 50 загиблих. Російська сторона не повідомила про загибель жодного зі співробітників в'язниці.
Організація Об’єднаних Націй минулої суботи пообіцяла допомогу Україні у розслідувані нападу на в’язницю в Оленівці. Про це повідомив у заяві представник генерального секретаря ООН.
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Поставки українського зерна дають надію, але не вирішують продовольчу кризу
БЕЙРУТ (AP) — Корабель, що доставляє кукурудзу в північний порт Лівану Тріполі, зазвичай не викликає ажіотажу. Але він привертає увагу через те, звідки він прибув: український порт на Чорному морі.
Razoni, завантажений понад 26 000 тонн кукурудзи для корму курей, виходить із краю російської війни, яка загрожувала постачанню продовольства в таких країнах, як Ліван, де найвища у світі продовольча інфляція — приголомшливі 122% — і майже вся пшениця залежить від Чорноморського регіону.
Бойові дії призвели до того, що 20 мільйонів тонн зерна залишилося всередині України, і відхід Razoni в понеділок ознаменував перший великий крок для того, щоб доставити це продовольство на ферми та у пекарні, щоб нагодувати мільйони бідних людей, які голодують в Африці, на Близькому Сході та в деяких частинах Азії.
«Насправді початок перевезень — велика справа, — сказав Джонатан Хейнс, старший аналітик компанії Gro Intelligence з обробки даних і аналітики. - Ці 26 000 тонн у масштабі 20 мільйонів тонн, які заблоковані, — це ніщо, абсолютно ніщо. Але кожна відправлена партія збільшить довіру».
Малий масштаб означає, що початкові поставки, що залишають житницю світу, не знизять ціни на продовольчі товари або не полегшать глобальну продовольчу кризу найближчим часом. Крім того, більшість захопленого зерна призначена для годування тварин, а не для їжі, кажуть експерти. Це посилить наслідки війни для найуразливіших людей у світі за тисячі миль у таких країнах, як Сомалі та Афганістан, де голод незабаром може ще погіршитись і де інфляція підштовхнула вартість їжі та енергії до недосяжних для багатьох рівнів.
Для фермерів Лівану поставка, яка очікується цими вихідними, є ознакою того, що зерно може знову стати доступнішим, хоч і за вищою ціною, сказав Ібрагім Тарчічі, голова Асоціації фермерів Бекаа.
Але він сказав, що це не вплине на його країну, де роки ендемічної корупції та політичного розколу змінили життя. З 2019 року економіка скоротилася щонайменше на 58%, а валюта знецінилася настільки сильно, що майже три чверті населення зараз живе в бідності.
"Я думаю, що криза триватиме доти, доки операційні витрати зростатимуть, а купівельна спроможність падатиме", - сказав Тарчічі.
Цього тижня частина величезного зернового елеватора в порту Бейрута обвалилася, через два роки після вибуху, який забрав життя понад 200 людей і поранив тисячі.
Не дивлячись на те, що поставки є символічними, ці поставки не зменшили занепокоєння на ринку. Через посуху та високі витрати на добрива, ціни на зерно зросли більш ніж на 50% з початку 2020 року, до пандемії COVID-19. І хоча Україна є головним постачальником пшениці, ячменю, кукурудзи та соняшникової олії в країни, що розвиваються, на неї припадає лише 10% міжнародної торгівлі пшеницею.
Немає також гарантій, що найбідніше населення світу, яке сподівається на українську пшеницю, яке надають агентства ООН, як-от Всесвітня продовольча програма, найближчим часом зможуть отримати до неї доступ. До війни половина зерна, яке ВПП закуповувала, походила з України.
Безпечний прохід Razoni був гарантований чотиримісячною угодою, яку ООН і Туреччина уклали з Україною та Росією два тижні тому. Зерновий коридор через Чорне море завдовжки 111 морських миль та 3 морські милі завширшки, усіяний дрейфуючими вибуховими мінами, що сповільнює роботу.
Ще три кораблі вирушили в п'ятницю, прямуючи до Туреччини, Ірландії та Сполученого Королівства. Усі кораблі, які відпливли досі, застрягли там із початку війни майже півроку тому.
Згідно з угодою, частина — не вся — експортованої їжі буде надходити до країн, які відчувають нестачу продовольчої безпеки. Це означає, що людям в Африці можуть знадобитися тижні, щоб побачити зерно з нових поставок і навіть більше, щоб побачити вплив на ціни, сказав Шон Ферріс, кенійський радник із питань сільського господарства та ринків Католицької служби допомоги. партнер у розподілі Всесвітньої продовольчої програми.
У Східній Африці тисячі людей загинули тоді, як Сомалі та сусідні Ефіопія та Кенія зіткнулися з найсильнішою посухою за чотири десятиліття. Ті, хто вижив, розповідали, як ховали своїх дітей, коли тікали до таборів, де практично немає допомоги.
Після того, як Росія вторглася в Україну, Сомалі та інші африканські країни звернулися до нетрадиційних зернових партнерів, таких як Індія, Туреччина та Бразилія. За словами Ферріса, ціни на найважливіші продукти харчування можуть почати падати через два-три місяці, оскільки ринки імпортних продуктів харчування пристосуються та покращаться місцеві врожаї.
Хто буде першим у черзі за зерном з України, може залежати від гуманітарних потреб, але це також залежить від існуючих домовленостей і комерційних інтересів, зокрема від того, хто готовий заплатити більше, сказав Ферріс.
"Україна - це не благодійна організація, - сказав він. - Вона намагатиметься отримати найкращі пропозиції на ринку”, щоб підтримати свою крихку економіку.
ВПП цього тижня заявила, що планує придбати, завантажити та відправити з України 30 000 тонн пшениці на зафрахтованому ООН судні. У ньому не було сказано, куди прямуватиме судно чи коли може відбутися ця подорож.
У Лівані, де група гуманітарної допомоги Mercy Corps каже, що ціна на пшеничне борошно зросла більш ніж на 200% з початку війни з Росією, люди стояли в довгих, часто напружених чергах біля пекарень за субсидованим хлібом протягом останніх днів.
Уряд схвалив позику Світового банку в розмірі 150 мільйонів доларів США для імпорту пшениці. Це тимчасове рішення на шість-дев’ять місяців, перш ніж він може бути змушений повністю скасувати субсидії на хліб.
Хоча ситуація важка для мільйонів ліванців, приблизно 1 мільйон сирійських біженців, які втекли від громадянської війни через кордон, стикаються зі стигматизацією та дискримінацією, намагаючись купити хліб.
Сирієць, який живе на півночі Лівану, сказав, що йому часто потрібно три-чотири рази прийти до пекарені, перш ніж він знайде когось, хто готовий продати йому хліб, причому пріоритет надається ліванцям. Він описав черги з 100 людей, які чекали, і лише жменьці дозволено кожні півгодини купити невеликий обсяг хліба.
«Ми чуємо всілякі грубі коментарі, тому що ми сирійці. Ми їх зазвичай просто ігноруємо, але іноді цього занадто багато, і ми вирішуємо піти додому з порожніми руками», — сказав він на умовах анонімності зі страху репресій.
- Голос Америки
У передмісті Лос-Анджелеса відбувся футбольний матч на підтримку України. Відео
Футбол під синьо-жовтим прапором, у самому серці Каліфорнії. У передмісті Лос-Анджелеса відбувся товариський матч на підтримку України. Співорганізаторами акції є Український культурний центр та благодійний фонд Stand with Ukraine foundation.
Як санкції спустошують російську економіку, розповідають дослідники Єльського університету. Інтерв'ю
З початку повномасштабного вторгнення міжнародна спільнота послідовно запроваджує санкції щодо Росії. Чи працюють вони?
Нове дослідження команди Єльського університету вказує – санкції працюють і мають катастрофічний вплив на економіку Росії. У Кремля закінчуються гроші, промисловість зупиняється, більше 1000 компаній виходять з Росії, що ставить під удар 40% російскої економіки, говорять дослідники.
Вони вважають, що позитивні статистичні дані, які озвучує Росія – не більш як пропаганда і закликають не вірити офіційній статистиці Кремля. Науковці натомість провели копітку роботу збору даних торговельних партнерів Росії, компаній, банків, транспорту, тощо.
Дослідження, опубліковане наприкінці липня, привернуло значну увагу. Про нього написала низка провідних американських видань, а серед наукових публікацій за тиждень дослідження стало найбільш читаним в 15 дисциплінах, вказують автори.
Також дослідники Єльського університету жорстко критикують МВФ і вважають, що фонд зробив «найбільшу помилку за своє існування», коли наприкінці липня покращив прогноз падіння російської економіки з 8% до 6%.
Голос Америки не отримав швидкої відповіді від МВФ щодо дослідження, однак ЗМІ, з посиланням на МВФ вказують, що Фонд вказує на невизначеність прогнозів у теперішній ситуації і вважає, що падіння на 6 відсотків, яке прогнозується для Росії, є значним.
Ми поговорили з авторами дослідження професором Джеффрі Сонненфельдом, президентом Інституту лідерства Єльського університету, а також Стівеном Тіаном, Директором з досліджень Інституту лідерства Єльського університету.
Інтерв'ю перекладене, відредаговане та скорочене для більшої ясності та плинності
Оксана Бедратенко, Голос Америки: Стосовно вашого підходу - Замість того, щоб використовувати російську статистику, ви копали глибше і використовували форенсетичний (судовий) та інший аналіз. Чому на вашу думку саме такий підхід до Росії правильний?
Вони приховують дані, публікують довільно якісь дивні дані, які вводять в оману
Вони приховують дані, публікують довільно якісь дивні дані, які вводять в омануДжеффрі Сонненфельд
Джеффрі Сонненфельд: Дані важливі. Росія користується певною довірою до своїх даних про економіку, це як табель з оцінками. Але тепер вони вирішили в табелі не показувати ті уроки, які вони "завалюють". І замість того, щоб показувати оцінки з читання та математики, вони нам дають оцінки з фізкультури, абощо. Це сміховинно…
Вони приховують дані, публікують довільно якісь дивні дані, які вводять в оману багатьох у ЗМІ. Наприклад, вони вказують, що ринок цінних паперів обвалився на 60%, що жахливо. Але чому не 100% – адже зараз неможливо продати акції іноземцю, а лише іноземці залишились серед власників акцій, бо росіяни вийшли. Те ж саме з валютою – справжнього ринку немає.
Навіть мер Москви визнає, що є сотні тисяч безробітних. Якщо він сам так говорить – значить насправді їх значно більше.
Імпорт скоротився навпіл і Китай його не компенсує. Їхній імпорт до Росії також впав на 50%. До речі, це падіння імпорту означає, що у них немає запчастин для ремонту машин, літаків, айфонів і всього необхідного, промисловість зупиняється. Ми бачимо безпрецедентний за всю історію вихід тисячі двохсот міжнародних компаній з країни. Це руйнівна втрата робочих місць. Навіть мер Москви визнає, що є сотні тисяч безробітних. Якщо він сам так говорить – значить насправді їх значно більше.
Це означає, що якість життя жахлива. Можна подивитись на кожну галузь – це питання 30 чи 90 відсотків [падіння]. Купівля автомобілів, які практично всі іноземні – впала на 90-95%. Це спустошення. Інфляція не менше 20%, а в деяких сферах перевищує 60%.
І у них немає грошей. Люди думають, що вони мають резерви, бо у них є шістсот мільярдів доларів (резерви російського центробанку - ред.), але вони скорочуються, а до половини з них немає доступу, бо вони в руках західних банків та установ і вони заморожені, і, сподіваємось, підуть на відбудову України.
О.Б.: Нещодавно МВФ покращив прогноз російської економіки порівняно з квітневим прогнозом і оцінює падіння ВВП на 6%. Чи мусить, на вашу думку, фонд змінити цей підхід?
Дж.С.: Будь-який економіст і макроекономіст, або фінансовий аналітик вважатиме, що МВФ зробив найбільшу помилку з часу свого створення. Вони довірились цій вибраній статистиці. Ми говоримо про це і звертались до найвищого керівництва Фонду.
Стівен Тіан: Наразі є високий рівень непевності, який не можна охопити однією цифрою, якщо дивитись на поргноз ВВП від МВФ. Тому очевидно, що саме розбираючи російську економіку на рівні і аналізуючи її так, ми можемо дізнатись що саме відбувається в російській економіці.
О.Б.: Повертаючись до Росії, коли говорять, що західні санкції не працюють, часто вказують на офіційний курс рубля та енергетику. Справді, ціни на сировинні товари, влкючаючи енергоресурси, зростають. Чи змогла Росія з цього скористатись?
Дж. С.: Загалом Росія продає менше газу, її видобуток впав на третину. Європа тепер зменшила закупівлю, а Росія не здатна переспрямувати поставки до Індії, або Китаю, бо немає трубопроводів.
Якби ми з вами говорили шість місяців тому, ми б розмахували руками від хвилювання. Зараз для цього немає причин. До кінця року Європа матиме об’єкти для прийому зрідженого газу і зможе брати більше газу з Норвегії, США і так далі. Не знаю, що Росія робитиме зі своїм газом. Стосовно нафти – Росія продає нафту із значними знижками, що спустошує Росію.
Стосовно рубля - курс - це одна з найбільш улюблених тем російської пропагандиСтівен Тіан
С.Т.: Загалом, для країни-споживача легше замінити втрачені обсяги, ніж, для країни-виробника замінити покупця. Стосовно рубля, курс - це одна з найбільш улюблених тем російської пропаганди. Але обсяг торгів значно впав і причина цьому – штучний курс, який утримують завдяки жорстким обмеженням на рух капіталу. Росіянин зараз практично не може придбати долар, і не має навіть доступу до доларових депозитів. Більшість торгівлі рублем перейшла на чорний ринок, де курс від 20 до 100 відсотків вище, ніж офіційний.
О.Б.: Який загалом, на вашу думку, вплив західних санкцій на Росію. Чи вони ефективні?
Санкції застосовуються доречно, в поєднанні з приватними рішеннями бізнесу, які посилюють їхній впливДжеффрі Сонненфельд
Дж.С.: Гарне питання. Я готовий про це вашим глядачам розповідати шість годин. Надзвичайно важливо те, що це рідкісний випадок, коли санкції застосовуються доречно, в поєднанні з приватними рішеннями бізнесу, які посилюють їхній вплив. Також замість того, щоб обмежувати щось одне, наприклад автомобільні шини – йде приціл на всю економіку. Такі заходи по силі – за один крок до катастрофічної кривавої війни, Армегеддону, якого ми хочемо уникнути. Треба задіяти всю силу і завдати шокуючого удару по економіці. І так, люди вийдуть на вулиці.
Бо зараз лише чотири відсотки росіян закачали собі VPN і дивляться Голос Америки, а такі речі привертають увагу і більше людей зрозуміють, що їхня країна – злодій. Треба, щоб вони зрозуміли, що з них збиткується їхній власний лідер – ворог російського народу – Володимир Путін.
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