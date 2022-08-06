Тайвань заявляє, що китайські бойові літаки та кораблі проводять тренування нападу

ТАЙБЕЙ, 6 серпня (Reuters). Офіційні особи Тайваню заявили, що китайські літаки та військові кораблі відпрацьовували атаку на острів у суботу, реагуючи на візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Через візит Китай також припинив перемовини зі Сполученими Штатами з питань оборони та зміни клімату.

Короткий візит Пелосі цього тижня на самокерований острів, який Китай вважає своєю територією, розлютив Пекін і спровокував безпрецедентні за масштабом військові навчання навколо Тайваню, які включали запуск балістичних ракет над столицею Тайбеєм.

Державний секретар США Ентоні Блінкен звинуватив Китай у «безвідповідальних кроках», зупинці ключових каналів зв’язку з Вашингтоном, і сказав, що його дії щодо Тайваню демонструють перехід від пріоритету мирного врегулювання до застосування сили.

Міністерство оборони Тайваню повідомило, що кілька китайських кораблів і літаків виконали місії в Тайванській протоці в суботу, причому деякі з них перетнули середню лінію, неофіційний буфер, що розділяє дві сторони, в тому, що тайванська армія описала як симуляцію атаки на острів.

Пізніше Міністерство повідомило, що Тайвань підняв реактивні літаки, щоб відвернути 20 китайських літаків, у тому числі 14, які перетнули середню лінію. Він також виявив 14 китайських військових кораблів, які діяли навколо Тайванської протоки, йдеться в заяві міністерства.

Китайське командування Східного театру повідомило, що продовжує проводити спільні морські та повітряні навчання на півночі, південному заході і сході від Тайваню. Зазначається, що основна увага зосереджена на тестуванні наземних ударів і нападу з моря.

Китайські навчання, зосереджені у шести регіонах навколо острова, почалися в четвер і триватимуть до полудня неділі.

Китайські військові кораблі та літаки продовжували «тиснути» на середню лінію Тайванської протоки в суботу вдень, повідомила особа, знайома з плануванням безпеки.

Біля східного узбережжя Тайваню та поблизу Японських островів китайські військові кораблі та безпілотники імітували атаки на військові кораблі США та Японії, додала вона.

Тайванська армія транслювала попередження, розгортаючи патрульні повітряні розвідувальні сили та кораблі для спостереження та переводячи ракети берегового базування в режим очікування.

Міністерство оборони острова опублікувало фотографію тайванського моряка на фрегаті, який дивиться на сусідній китайський військовий корабель біля східного узбережжя Тайваню. "Абсолютно не фотошоп!" - йдеться в підписі.

Влада також повідомила, що запустила ракетні ракети ввечері в п’ятницю, щоб попередити сім безпілотників, які пролітали над її островами Кінмень, і невпізнані літаки, які пролітали над її островами Мацу. Обидві групи островів знаходяться поблизу узбережжя Китаю.

"Військові навчання Китаю в односторонньому порядку змінили поточну ситуацію в регіоні та завдали серйозної шкоди миру в Тайванській протоці", - заявило Міністерство оборони Тайваню.

Пелосі прибула на Тайвань у вівторок пізно ввечері під час візиту на острів найвищого рівня офіційної особи США за десятиліття, незважаючи на попередження Китаю.

Невдовзі після того, як її делегація залишила Японію в п’ятницю, останню зупинку тижневого туру по Азії, Китай оголосив про припинення діалогу зі Сполученими Штатами в ряді сфер.

Виступаючи під час візиту на Філіппіни, Блінкен сказав, що Сполучені Штати чули занепокоєння від союзників щодо, як він назвав, небезпечних і дестабілізуючих дій Китаю навколо Тайваню, але Вашингтон залишатиметься стійким у вирішенні ситуації та намагатиметься уникати ескалації.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив на брифінгу для ЗМІ в п'ятницю, що Блінкен поширював «дезінформацію», додавши: «Ми хочемо попередити Сполучені Штати: не дійте необдумано, не створюйте ще більшої кризи».

"ПРОВОКАЦІЙНІ ВІЙСЬКОВІ НАВЧАННЯ"

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив у п’ятницю, що китайці «можуть значною мірою знизити напруженість, просто припинивши ці провокаційні військові навчання та припинивши риторику».

Китай не згадував про призупинення військових переговорів на найвищому рівні, наприклад, з міністром оборони США Ллойдом Остіном і головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі. Хоча ці переговори були нечастими, офіційні особи сказали, що вони важливі у випадку надзвичайної ситуації.

Кірбі сказав, що для Китаю нетипово припиняти військові переговори під час напруги, але «не всі канали» зв’язку між військовими лідерами були перервані.

Виступаючи в Японії після зустрічі з прем'єр-міністром Фуміо Кісідою, Пелосі сказала, що її поїздка в Азію "не спрямована на зміну статус-кво на Тайвані чи в регіоні".

Міністерство оборони Японії повідомило, що над столицею Тайваню пролетіли аж чотири ракети, що є безпрецедентним. Також повідомляється, що п'ять із дев'яти ракет, випущених у бік її території, впали у її виключній економічній зоні.

Кісіда сказав Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу, який перебував там з візитом, що він рішуче засудив запуски ракет Китаєм як "серйозну проблему, що стосується безпеки Японії та безпеки японського народу", повідомило Міністерство закордонних справ.

Прес-секретар посольства Китаю в Японії в суботу сказав: «Японія додає прикрас і маніпулює, а також плекає егоїстичні бажання та злі наміри. Ми ще раз урочисто закликаємо японську сторону не грати в політичну гру « використання Тайваню для стримування Китаю" та утримання від хибного шляху".

Тим часом посольство Китаю в Австралії заявило, що Пекін сподівається, що Австралія буде розважливою щодо питань Тайваню.​

Тайвань є самоврядним із 1949 року, коли комуністи Мао Цзедуна захопили владу в Пекіні після перемоги над гомінданівськими націоналістами Чан Кайші у громадянській війні, що спонукало їх відступити на острів.

Пекін заявляє, що його відносини з Тайванем є внутрішньою справою, і що він залишає за собою право взяти острів під свій контроль, силою, якщо це необхідно. Тайвань відкидає заяви Китаю, заявляючи, що лише народ Тайваню може вирішувати своє майбутнє.