Bторгнення Росії в Україну підкреслює необхідність у солідарності народів Грузії та України – Блінкен в річницю російсько-грузинської війни

Державний секретар Ентоні Блінкен у заяві з нагоди 14 роковин вторгнення Росії у Грузію заявив, що «неспровоковане подальше вторгнення Росії в Україну підкреслює необхідність, щоб народи Грузії та України стояли у солідарності».

«Чотирнадцять років тому Росія вторглась у суверенну державу Грузію. Як ми це робимо від 2008 року, ми вшановуємо пам'ять тих, кого вбили чи поранили російські військові. Десятками років громадяни Грузії в Абхазії та Південній Осетії живуть під російською окупацією, десятки тисяч людей були переміщені, зазнали переслідувань та піддались переслідуванням та зубожіння. Їх позбавили життя та засобів до існування», - йдеться у заяві голові зовнішньополітичного відомства.

Він підкреслив, що грузинський народ добре знає агресивні дії Росії, в тому числі дезінформацію, так звану «бордерізацію» ( (тобто перенесення російськими військовими лінії окупації вглиб підконтрольної Тбілісі території – ред. ГА), масові переміщення, які призвели до злиднів та руйнування.

«Росія повинна дотримуватись зобов’язань, взятих відповідно до домовленості про припинення вогню у 2008 року – відвести свої війська до позицій перед початком конфлікту та надати необмежений доступ для гуманітарної допомоги. Вона також повинна відкликати визнання грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії. Це істотно важливо для сотень тисяч внутрішньо переміщених осіб – мати можливість повернутися до своїх домівок безпечно та з достоїнством», - йдеться у заяві Блінкена.

Держсекретар запевнив, що США продовжують твердо підтримувати народ Грузії у їх прагненні захистити їх суверенітет та територіальну цілісність і знайти мирне вирішення конфлікту.