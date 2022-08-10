Остін: здатність РФ атакувати Латвію менше, ніж до вторгнення в Україну

В результаті агресії проти України, Росія втратила багато підготовлених військових а також військове обладнання і це обмежило її здатність проводити наступальні дії, зокрема проти Латвії. Про це очільник Пентагону Ллойд Остін заявив в середу під час спільної прес-конференції з міністром оборони Латвії Артисом Пабріксом.

"Немає сумнівів, що Росія присвятила значну частину своїх найбільш боєздатних сил зусиллям в Україні, і в результаті вона втратила багато важливого обладнання, механізованого обладнання, надзвичайно велику кількість військ, вбитими та пораненими. З цієї точки зору - вони менш здатні, ніж до початку [повномасштабної війни проти України]", - заявив Остін. Він все ж звернув увагу на те, що Росія досі має значні військово-повітряні та морські сили.

Пабрікс назвав Латвію "лакмусовим тестом для військових амбіцій Росії". Серед пріоритетів захисту, латвійських міністр оборони назвав протиповітряну оборону та захист узбережжя. Він відзначив, що загроза того, що Росія використає Білорусь для нападів залишається.

Білорусь втрачає суверенітет. З точки зору нашої безпеки і війська, і це показують напади з території Білорусі на Україну - Білорусь є частиною країни-агресора і з цієї точки зору до неї треба так і ставитись

Режим Лукашенка продовжує проводити гібридні напади на кордоні з Латвією, а залежність Білорусі від Росії збільшується, наголосив Пабрікс.

"Білорусь втрачає суверенітет. З точки зору нашої безпеки і війська, і це показують напади з території Білорусі на Україну - Білорусь є частиною країни-агресора і з цієї точки зору до неї треба так і ставитись. Білорусь не є незалежною країною", - заявив Пабрікс.

Очільники оборонних відомств висловили рішучу підтримку Україні.

"Результат російського вторгнення до України має бути лише один - Росія має програти, а Україна - перемогти", -вказав Пабрікс.

Не лише США, а більше 50 країн співпрацюють над підтримкою України, зауважив Остін.

"Ми віддані допомозі Україні, наданню Україні обладнання та спроможностей, які дозволяють їй захищати свою суверенну територію. Як ви чули від нашого керівництва - ми будемо це робити стільки, скільки знадобиться. Я говорю з міністрами оборони і не лише в НАТО, а і в інших частинах світу, вони готові допомагати Україні, яка веде гідну боротьбу, досягати успіху в захисті суверенної території стільки, скільки знадобиться".

Під час свого візиту до Латвії 9-10 серпня Остін зустрівся з посадовцями країни, подякував уряду країни за підтримку України, розміщення у себе американських військових на ротаційній основі.

Остін заявив, що США збільшують розміщення військових в Балтії: "Ми посилюємо розміщення наших сил на ротаційній основі в регіоні і інтенсифікуємо навчання разом із союзниками з Балтії, щоб далі зміцнити нашу боєготовність в регіоні", - сказав Остін перез зустріччю з прем'єр-міністром Латвії Артурсом Крісжанісом в середу.

Остін відвідав латвійську базу ВПС в Лілварде, де зустрівся з американськими військовими. В країні на ротаційній основі перебувають 600 американських солдатів.