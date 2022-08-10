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- Голос Америки
Остін: здатність РФ атакувати Латвію менше, ніж до вторгнення в Україну
В результаті агресії проти України, Росія втратила багато підготовлених військових а також військове обладнання і це обмежило її здатність проводити наступальні дії, зокрема проти Латвії. Про це очільник Пентагону Ллойд Остін заявив в середу під час спільної прес-конференції з міністром оборони Латвії Артисом Пабріксом.
"Немає сумнівів, що Росія присвятила значну частину своїх найбільш боєздатних сил зусиллям в Україні, і в результаті вона втратила багато важливого обладнання, механізованого обладнання, надзвичайно велику кількість військ, вбитими та пораненими. З цієї точки зору - вони менш здатні, ніж до початку [повномасштабної війни проти України]", - заявив Остін. Він все ж звернув увагу на те, що Росія досі має значні військово-повітряні та морські сили.
Пабрікс назвав Латвію "лакмусовим тестом для військових амбіцій Росії". Серед пріоритетів захисту, латвійських міністр оборони назвав протиповітряну оборону та захист узбережжя. Він відзначив, що загроза того, що Росія використає Білорусь для нападів залишається.
Білорусь втрачає суверенітет. З точки зору нашої безпеки і війська, і це показують напади з території Білорусі на Україну - Білорусь є частиною країни-агресора і з цієї точки зору до неї треба так і ставитисьАртис Пабрікс
Режим Лукашенка продовжує проводити гібридні напади на кордоні з Латвією, а залежність Білорусі від Росії збільшується, наголосив Пабрікс.
"Білорусь втрачає суверенітет. З точки зору нашої безпеки і війська, і це показують напади з території Білорусі на Україну - Білорусь є частиною країни-агресора і з цієї точки зору до неї треба так і ставитись. Білорусь не є незалежною країною", - заявив Пабрікс.
Очільники оборонних відомств висловили рішучу підтримку Україні.
"Результат російського вторгнення до України має бути лише один - Росія має програти, а Україна - перемогти", -вказав Пабрікс.
Не лише США, а більше 50 країн співпрацюють над підтримкою України, зауважив Остін.
"Ми віддані допомозі Україні, наданню Україні обладнання та спроможностей, які дозволяють їй захищати свою суверенну територію. Як ви чули від нашого керівництва - ми будемо це робити стільки, скільки знадобиться. Я говорю з міністрами оборони і не лише в НАТО, а і в інших частинах світу, вони готові допомагати Україні, яка веде гідну боротьбу, досягати успіху в захисті суверенної території стільки, скільки знадобиться".
Під час свого візиту до Латвії 9-10 серпня Остін зустрівся з посадовцями країни, подякував уряду країни за підтримку України, розміщення у себе американських військових на ротаційній основі.
Остін заявив, що США збільшують розміщення військових в Балтії: "Ми посилюємо розміщення наших сил на ротаційній основі в регіоні і інтенсифікуємо навчання разом із союзниками з Балтії, щоб далі зміцнити нашу боєготовність в регіоні", - сказав Остін перез зустріччю з прем'єр-міністром Латвії Артурсом Крісжанісом в середу.
Остін відвідав латвійську базу ВПС в Лілварде, де зустрівся з американськими військовими. В країні на ротаційній основі перебувають 600 американських солдатів.
Всі новини дня
- Голос Америки
Полювання за російською військовою технікою: три дні з українськими операторами «Стугни». Відео
Майже 3 доби на полюванні за російською військовою технікою на Півдні України, провів у травні Андрій Дубчак із загоном українських протитанкістів яким командує Тетяна Чорновол. З міркувань безпеки, ми лише зараз показуємо це відео, що демонструє роботу операторів протитанкового комплексу «Стугна» та небезпеку полювання на техніку ворога.
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G7: Росія має негайно повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС
Країни "Групи семи" закликали Росію негайно повернути контроль над Запорізькою атомною електростанцією Україні, звільнити інші атомні об'єкти а також вивести війська за межі міжнародно визнаних українських кордонів. Про це йдеться в заяві міністрів закордонних справ G7, розміщеній на сайті зовнішньополітичного відомства Німеччини.
Посадовці зауважили - український персонал ЗАЕС мусить мати можливість виконувати свою роботу "без погроз та тиску". Захоплення Росією українських атомних об'єктів та інші дії російського війська становлять загрозу для "безпеки цих об'єктів, значно підвищують ризик нещасних випадків в атомній енергетиці та наражають на небезпеку населення України, сусідніх держав та міжнародної спільноти", - мовиться в заяві.
Країни висловили підтримку зусиллям МАГАТЕ із дотримання безпеки ядерних об'єктів, зокрема організацію візиту інспекторів на ЗАЕС.
МАГАТЕ сподівається надіслати команду експертів на станцію, щоб провести оцінку а також надати допомогу в забезпеченні безпеки.
"Команда МАГАТЕ має прибути на Запорізьку [АЕС], так як ми це зробили щодо Чорнобильської та Південноукраїнської [АЕС] раніше цього року", - твітував директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі раніше цього тижня.
Як повідомляв Голос Америки, після інформації про обстріли захопленої російськими військами української атомної електростанції біля Запоріжжя генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш підтримав заклик допустити міжнародних інспекторів, щоб перевірити безпечність станції.
«Будь-які напади на атомну електростанцію - це самогубна справа і я сподіваюся, що ті напади припиняться. Водночас я сподіваюся, що МАГАТЕ зможе мати доступ до станції і виконати свої повноваження», - сказав керівник ООН.
Українська компанія "Енергоатом" повідомила про обстріли станції 6 та 7 серпня. РФ звинувачує Україну в обстрілі АЕС.
У вівторок Гроссі заявив, на основі інформації української влади, що обстріл майданчика Запорізької АЕС у суботу, 6 серпня, завдав станції певних ушкоджень, але радіація залишається в нормі.
«На основі інформації, наданої Україною, експерти МАГАТЕ оцінили безпосередню загрозу ядерній безпеці внаслідок суботнього інциденту як відстуню», – заявив у вівторок гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії.
- Голос Америки
Данські інструктори навчатимуть українських військових
Данія надішле до Великої Британії інструкторів, щоб навчати українських військових, повідомило Міністерство оборони Данії в середу.
"Данія підтримає британський проект із навчання і спрямує 130 данських військових а також навчатиме українських військових в Данії", - йдеться в заяві Міністерства оборони країни.
В четвер міністри оборони Великої Британії, Данії та України проведуть зустріч в Копенгагені, щоб обговорити співпрацю з військової підтримки України та розмінування, пише Reuters.
Раніше цього місяця про участь в британській програмі навчання українських військових оголосили Канада та Швеція.
«Війна Росії проти України триває вже більше п’яти місяців, і надзвичайно важливо, щоб решта світу продовжувала підтримувати Україну в її боротьбі за суверенітет і самовизначення. Важливо, що Швеція є частиною цих зусиль, і шведські інструктори сприятимуть зміцненню обороноздатності України»,- заявив міністр оборони Швеції Пітер Хултквіст 7 серпня.
4 серпня про приєднання до програми тренувань українських військових оголосила Канада. Збройні сили Канади надішлють до Великобританії 225 військовослужбовців, більшість з яких працюватимуть інструкторами спільно з британськими військовими задля навчання українських Збройних сил. Перші курси під керівництвом Канади проходитимуть за гнучкою навчальною програмою, зосередженою на індивідуальних навичках, необхідних для бойових дій на передовій, включно з поводженням зі зброєю, наданням першої допомоги на полі бою, польовими вміннями, тактикою патрулювання та законами збройних конфліктів.
В програмі з тренувань українських військових у Великій Британії візьмуть участь близько 10 тисяч українців.
Росія запустила іранський супутник, який може бути використаний для слідкування за Україною - ЗМІ
КАЗАХСТАН — Іранський супутник, запущений Росією з Казахстану у вівторок, досяг орбіти, на тлі побоювань, що Москва може використати його для спостереження за військовими цілями в Україні.
Оскільки міжнародна ізоляція Росії зростає після санкцій Заходу, запроваджених через її вторгнення в Україну, Кремль прагне повернути Росію до Близького Сходу, Азії та Африки та знайти нових клієнтів для космічної програми країни.
Виступаючи на контрольованому Москвою космодромі Байконур у казахському степу, глава російського космічного відомства Юрій Борисов привітав «важливу віху в російсько-іранському двосторонньому співробітництві, яка відкриває шлях до реалізації нових і ще більших проектів».
Міністр телекомунікацій Ірану Іса Зарепур, який також був присутній на запуску супутника “Хайям”, назвав цю подію історичною та «поворотною точкою для початку нової взаємодії в галузі космосу між нашими двома країнами».
Речник МЗС Ірану Насер Канані написав у Twitter, що «блискучий шлях науково-технічного прогресу Ісламської Республіки Іран триває, незважаючи на санкції та максимальний тиск ворогів».
Іран, який підтримує зв’язки з Москвою та утримується від критики вторгнення в Україну, намагався відвернути підозри, що Москва може використовувати “Хайям” для шпигування за Україною.
Минулого тижня The Washington Post процитувала анонімних представників західної розвідки, які заявили, що Росія «планує використовувати супутник протягом кількох місяців або довше», щоб допомогти своїм військовим, перш ніж дозволити Ірану перебрати контроль.
Менш ніж через дві години після запуску супутника на ракеті "Союз-2.1b" Іранське космічне агентство (ISA) повідомило, що "наземні станції Іранського космічного агентства" отримали "перші телеметричні дані".
У неділю космічне агентство підкреслило, що Ісламська Республіка контролюватиме супутник «з першого дня», очевидь, реагуючи на повідомлення Post.
"Жодна третя країна не може отримати доступ до інформації", надісланої супутником, через його "зашифрований алгоритм", йдеться в повідомленні.
За даними космічного агентства, метою “Хайям” є «спостереження за кордонами країни», підвищення продуктивності сільського господарства та спостереження за водними ресурсами та стихією.
Іран веде переговори з іншими державами, зокрема з РФ, щодо відновлення ядерної угоди 2015 року.
Сполучені Штати вийшли зі Спільного всеосяжного плану дій у 2018 році за вказівкою тогочасного президента США Дональда Трампа.
Президент Росії Володимир Путін зустрівся з іранським колегою Ебрагімом Раїсі та верховним лідером аятолою Алі Хаменеї в Тегерані минулого місяця - це була одна з небагатьох поїздок Путіна за кордон після вторгнення 24 лютого.
Під час зустрічі Хаменеї з Ірану закликав до «довгострокової співпраці» з Росією, і Тегеран відмовився приєднатися до міжнародного засудження вторгнення Москви до свого прозахідного сусіда.
Іран наполягає, що його космічна програма призначена лише для цивільних і оборонних цілей і не порушує ядерну угоду 2015 року чи будь-яку іншу міжнародну домовленість.
Борисов, який минулого місяця змінив Дмитра Рогозіна на посаді голови Російського космічного агентства, визнав, що російська космічна галузь перебуває у «важкому стані» через напругу у відносинах із Заходом.
За його словами, Росія продовжить свою космічну програму, але припинить діяльність на Міжнародній космічній станції, яка є виключенням для співпраці Москви та Заходу після 2024 року.
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