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Гітанас Науседою - про загрози з боку Росії, очікування від НАТО, та сценарії закінчення війни. Інтерв'ю

Гітанас Науседою - про загрози з боку Росії, очікування від НАТО, та сценарії закінчення війни. Інтерв'ю
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Гітанас Науседою - про загрози з боку Росії, очікування від НАТО, та сценарії закінчення війни. Інтерв'ю

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Серед країн, які збираються на конференцію північно-європейських союзників з підтримки України у Копенгагені – Литва, яка непохитно підтримує українців у їх протистоянні російській агресії.

Про загрози з боку Росії, очікування від НАТО, створення нових міжнародних форумів для протидії Росії, необхідність реформування Ради безпеки ООН та сценарії закінчення війни Мирослава Гонгадзе поговорила з президентом Литви Гітанасом Науседою.

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