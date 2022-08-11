Гітанас Науседою - про загрози з боку Росії, очікування від НАТО, та сценарії закінчення війни. Інтерв'ю

Про загрози з боку Росії, очікування від НАТО, створення нових міжнародних форумів для протидії Росії, необхідність реформування Ради безпеки ООН та сценарії закінчення війни Мирослава Гонгадзе поговорила з президентом Литви Гітанасом Науседою.
Про загрози з боку Росії, очікування від НАТО, створення нових міжнародних форумів для протидії Росії, необхідність реформування Ради безпеки ООН та сценарії закінчення війни Мирослава Гонгадзе поговорила з президентом Литви Гітанасом Науседою.
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