Брифінг Голосу Америки. Резніков та Остін обговорили "Рамштайн-5"

Брифінг Голосу Америки - наживо. Міністри оборони України та США обговорили поставки зброї та наступну зустріч у форматі "Рамштайн". Також дивіться екслюзивне інтервʼю Олексія Резнікова для Голосу Америки. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.