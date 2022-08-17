Експерти закликали Байдена різко збільшити допомогу Києву. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Аналітики закликають США збільшити надати Україні більше систем HIMARS, а також надати далекобійні ракети ATACАMS, дальність дії яких сягає 300 км. Володимир Зеленський в інтерв’ю Washington Post: поставки важкого озброєння суттєво змінили ситуацію на полі бою. У США набирає обертів передвиборча кампанія до проміжних виборів до Конгресу. Бої за Херсон супроводжувалися викраденнями мирних жителів російськими військами. Дрони для ЗСУ. Спектакль «Мама по Скайпу» у Нью-Йорку.
Випуски
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серпень 16, 2022
Час-Тайм. Резніков – про плани України. Реакції на вибухи в Криму
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серпень 15, 2022
Чи забороняти візи росіянам – дискусія в Європі. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 12, 2022
Час-Тайм. У Пентагоні прокоментували вибух на авіабазі у Криму
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серпень 11, 2022
Час-Тайм. 1,5 млрд євро для України і інші результати наради в Данії
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серпень 10, 2022
Час-Тайм. Вибухи в Криму: реакція США, оцінки експертів
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