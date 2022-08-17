Експерти закликали Байдена різко збільшити допомогу Києву. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Аналітики закликають США збільшити надати Україні більше систем HIMARS, а також надати далекобійні ракети ATACАMS, дальність дії яких сягає 300 км. Володимир Зеленський в інтерв’ю Washington Post: поставки важкого озброєння суттєво змінили ситуацію на полі бою. У США набирає обертів передвиборча кампанія до проміжних виборів до Конгресу. Бої за Херсон супроводжувалися викраденнями мирних жителів російськими військами. Дрони для ЗСУ. Спектакль «Мама по Скайпу» у Нью-Йорку.