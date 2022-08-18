Брифінг Голосу Америки. Група експертів закликала Білий дім надати Україні ракети ATACMS
Брифінг Голосу Америки - наживо. Група із 17 впливових американських експертів закликала адміністрацію США збільшити військову допомогу Україні, включно з наданям ракет ATACMS, дальність дії яких сягає до 300 км. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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