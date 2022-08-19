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Час-Time

Ракети TOW та дрони ScanEagle: новий пакет допомоги США. ЧАС-ТАЙМ

Ракети TOW та дрони ScanEagle: новий пакет допомоги США. ЧАС-ТАЙМ
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Ракети TOW та дрони ScanEagle: новий пакет допомоги США. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Сполучені Штати готують новий пакет оборонної допомоги Україні на 775 мільйонів доларів. В ефірі Час-Тайм. Сполучені Штати оголосили новий пакет оборонної допомоги Україні, вартість якого складатиме 775 мільйонів доларів. Західна розвідка – про невдачі Росії. Нью-Йорк зустрів оваціями «Український оркестр свободи». Питання обмеження віз для росіян обговорять на неформальній нараді міністрів закордонних справ ЄС у Празі наприкінці серпня – ексклюзивне інтерв’ю із Давідом Стуліком. Дивіться Час-Тайм о 22:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю, коментуйте та підписуйтесь на Голос Америки Українською.

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