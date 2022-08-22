РФ має складнощі з поповненням армії для наступу, припускають ISW, британська розвідка

Російські сили, ймовірно, і надалі будуть нездатні надати достатньо ресурсів для наступальної операції, щоб отримати значні територіальні здобутки. Навіть для того, щоб поновити обмежене територіальне просування, російським силам потрібно буде створити і забезпечити додаткові наступальні групи, обладнання та бойовий дух. Такими оцінками поділився американський Інститут вивчення війни (ISW).

Росія не здатна перетворити тактичні здобутки на операційні успіхи і це, за оцінками, не дозволить Росії зробити значні захоплення території, якщо ситуація на полі бою не матиме значних змін

Російська наступальна операція на сході України, ймовірно, вичерпала обмежену енергію кінця липня і, ймовірно, досягає кульмінації, вказують аналітики. Вони вважають, що Росія не здатна перетворити тактичні здобутки на операційні успіхи і це, за оцінками, не дозволить Росії зробити значні захоплення території, якщо ситуація на полі бою не матиме значних змін. В якості прикладу такої невдачі, аналітики наводять російський наступ на Бахмут та Авдіївку, які не призвели до наступних просувань.

Росії, ймовірно, все важче мотивувати додаткові сили для поповнення регулярних військ на Донбасі, повідомила британська розвідка в понеділок. Посадовці відзначають, що Росія досі називає свої дії в Україні "спеціальною операцією", що зменшує можливості для примусу в рамках закону.

"Командири, як видається, вдаються до прямих фінансових стимулів, а деякі бойові підрозділи вважаються ненадійними для наступальних операцій", - твітує Міністерство оборони Британії в понеділок.

У відомстві вказують на соцмедійні відео, на яких, як вказується, видно військових так званої ЛНР, які відмовляються долучатись до наступальних операцій в Донецькій області, незважаючи на залякування та погрози командирів.