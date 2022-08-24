Авіатори із України та США вітають українців із Днем Незалежності. Відео

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Останні 8 років американець тренував українських авіаторів. Зокрема, в рамках навчань «Чисте небо» та «Безпечне небо». Нині це найбільші міжнародні тренування в історії незалежної України. Минулого року "Джерсі” пішов у відставку в званні підполковника ВПС США, а вже цієї весни, після повномасштабного вторгнення РФ, став співзасновником “Wingmen for Ukraine”, організації волонтерів, які допомагають ВПС ЗСУ.