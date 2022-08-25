У Центральному парку Нью-Йорка розгорнули український прапор із Книги рекордів України. Відео

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Відтоді зародилась традиція розгортати його в різних куточках України. Окрім українських міст, прапор вже побував у Польщі, а тепер і в США. Організатори події кажуть, що він буде продовжувати і далі, щоби українці в інших американських штатах також могли відчути частинку Батьківщини, навіть коли вони далеко від дому.