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У Центральному парку Нью-Йорка розгорнули український прапор із Книги рекордів України. Відео

  • Голос Америки
У Центральному парку Нью-Йорка розгорнули український прапор із Книги рекордів України. Відео
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У Центральному парку Нью-Йорка розгорнули український прапор із Книги рекордів України. Відео

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До Дня незалежності України, сотні мешканців Нью-Йорка розгорнули у Центральному парку український прапор розміром 60 на 40 метрів. Вперше цей стяг розгорнули ще в 2012 році в Києві - тоді подію занесли до Книги рекордів України, офіційно зафіксувавши, що цей державний прапор є найбільшим у світі.

Відтоді зародилась традиція розгортати його в різних куточках України. Окрім українських міст, прапор вже побував у Польщі, а тепер і в США. Організатори події кажуть, що він буде продовжувати і далі, щоби українці в інших американських штатах також могли відчути частинку Батьківщини, навіть коли вони далеко від дому.

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