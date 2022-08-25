Відтоді зародилась традиція розгортати його в різних куточках України. Окрім українських міст, прапор вже побував у Польщі, а тепер і в США. Організатори події кажуть, що він буде продовжувати і далі, щоби українці в інших американських штатах також могли відчути частинку Батьківщини, навіть коли вони далеко від дому.
У Центральному парку Нью-Йорка розгорнули український прапор із Книги рекордів України. Відео
- Голос Америки
До Дня незалежності України, сотні мешканців Нью-Йорка розгорнули у Центральному парку український прапор розміром 60 на 40 метрів. Вперше цей стяг розгорнули ще в 2012 році в Києві - тоді подію занесли до Книги рекордів України, офіційно зафіксувавши, що цей державний прапор є найбільшим у світі.