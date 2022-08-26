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- Голос Америки
Посольство радить американцям не їхати в Україну на Рош-ха-Шана
Посольство США в Україні повторило заклик до американців не їхати до України. Відомство адресувало це нагадування тим, хто міг планувати відвідати Умань на свято Рош-ха-Шана, іудейський новий рік, наприкінці вересня.
У США щодо України діє 4-та найвища категорії рівня небезпеки подорожей, із позначкою “Не подорожувати”.
У своєму повідомленні Посольство вказує на активний збройний конфлікт в Україні і закликає тих американців, які перебувають в Україні, виїхати, якщо це безпечно, використовуючи комерційний транспорт, чи інші наявні варіанти транспортування в приватному секторі. Відомство також закликає тих, хто залишаєтья в Україні, бути обережними, з огляду на можливі військові напади, злочинність та громадський неспокій.
Утриматись від подорожей до України на Рош-ха-Шана закликали паломників-хасидів і СБУ та Національна поліція України.
"Це пов’язано із високою ймовірністю ракетних обстрілів і дій російської сторони, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і завдання шкоди міжнародному іміджу України", - йдеться в спільному зверненні українських відомств, розміщеному на каналі СБУ в Telegram.
Росія може використати приїзд і масове скупчення паломників для влаштування провокацій, йдеться в повідомленні СБУ та Нацполіції.
Раніше на могилу, де похований засновник брацлавського (бресловського) хасидизму цадик Нахман з Брацлава, який жив наприкінці 18-го століття, щороку приїздило до 50 тисяч євреїв-хасидів. Однак, такі паломництва значно обмежились, через пандемію коронавірусу.
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Вперше Facebook, Twitter усунули прозахідну операцію впливу
Згідно з новим звітом, цього літа Facebook і Twitter вперше видалили мережу підроблених облікових записів користувачів, які пропагували прозахідну політичну позицію іноземній аудиторії та критикували Росію, Китай та Іран.
Облікові записи, які порушували умови роботи соцмереж, «використовували оманливу тактику для просування прозахідних наративів на Близькому Сході та в Центральній Азії» і, ймовірно, являли собою серію таємних кампаній, що охоплювала п’ять років, згідно з звітом Стенфордського університету та Graphika, аналітичної компанії соціальних мереж.
Twitter і Facebook, які поділилися своїми даними про облікові записи з дослідниками, публічно не вказали, хто стоїть за кампаніями. Згідно зі звітом, Twitter назвав США та Велику Британію «імовірними країнами походження» кампаній, а Meta, материнська компанія Facebook і Instagram, назвала США країною походження.
Останніми роками інтернет-компанії усували операції впливу пов'язані з авторитарними режимами у Китаї, Росії та Ірані. Виявлення проамериканської операції впливу в Інтернеті з використанням багатьох подібних методів, таких як фальшиві акаунти та фальшиві послідовники для просування наративу, викликає питання про те, хто стоїть за цими зусиллями, їхні цілі та ефективність операції.
Відповідаючи у четвер на запитання Голосу Америки, чи американські військові створили підроблені облікові записи, бригадний генерал ВПС Пет Райдер, прес-секретар Пентагону, сказав, що чиновникам потрібно буде переглянути дані, надані Facebook або Twitter. Він сказав, що армія США дійсно проводить «операції військової інформаційної підтримки по всьому світу».
«Звичайно, я не збираюся говорити про поточні операції або конкретну тактику, техніку та процедури, окрім того, що я скажу, що ми працюємо в рамках встановленої політики», — сказав він.
Посилання на ЗМІ, інші сайти
Дослідники відзначили, що фейкові облікові записи в соціальних мережах часто публікували посилання на фіктивні медіа-сайти, а також на «джерела, пов’язані з американськими військовими», як-от веб-сайти в Центральній Азії, які називають Центральне командування США своїм спонсором.
Крім того, ці неавтентичні облікові записи мали посилання на статті Голосу Америки, міжнародної телерадіокомпанії, що фінансується з федерального бюджету США, та подібної організації «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода», йдеться у звіті. Фальшиві медіа-сайти копіювали історії з BBC Russia, Голосу Америки та інших джерел.
Кілька призупинених облікових записів у соціальних мережах були пов’язані з фіктивними медіа-акаунтами, що працюють перською мовою, як-от Dariche News, які вважали себе незалежним ЗМІ та мали певний оригінальний вміст. Але, як додається у звіті, «багато їхніх статей були відвертими репостами з фінансованих США перськомовних ЗМІ, включно з Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Радіо Фарда та Голосу Америки на фарсі».
USAGM відповідає
У четвер Агентство США з глобальних медіа, яке контролює Голос Америки та Радіо Свобода, заявило, що не має інформації про ці облікові записи.
"USAGM підтримує лише власні офіційні облікові записи в соціальних мережах і веб-сайти, використовуючи найвищі стандарти, щоб гарантувати, що офіційні облікові записи засновані на фактах, доступні та підлягають перевірці", - сказала Леслі Джексон, речниця, в електронному листі.
Джексон підтвердила, що USAGM не співпрацює з іншими урядовими установами США чи іншими групами для просування новинного контенту через підроблені акаунти в соціальних мережах.
«Зі своєю місією інформувати, залучати та об’єднувати людей у всьому світі на підтримку свободи та демократії, USAGM завжди сприятиме вільному потоку достовірної інформації для тих, хто її потребує, і протистоятиме дезінформації, дезінформації та цензурі», — сказала Джексон.
Тактика
Тактика онлайн-кампаній впливу була схожа на тактику інших подібних кампаній і включала підробку фотографій для створення підроблених облікових записів і використання хештегів і петицій, щоб спробувати отримати підтримку.
Одна група звітів у Центральній Азії була зосереджена на військовій діяльності Росії на Близькому Сході та в Африці, але в лютому перейшла на війну в Україні, «представляючи конфлікт як загрозу для людей у Центральній Азії», йдеться у звіті.
Акаунти, пов’язані з петицією, авторство якої невідоме, «закликає уряд Казахстану заборонити російські телеканали», йдеться у звіті.
Дослідники сказали, що тактика неавтентичних облікових записів насправді не спрацювала для залучення. Більшість публікацій і твітів отримали лише кілька лайків або ретвітів. Більшість облікових записів мали менше 1000 підписників.
До роботи над статтею долучилась кореспондентка ГА в Пентагоні Карла Бабб.
- Голос Америки
Перетворити позашляховик на ракетну установку - на Заході обговорюють надання Україні американських VAMPIRE
Серед нової зброї, яку США планують надати Україні в рамках нового пакету оборонної допомоги, активне обговорення на Заході викликали системи VAMPIRE.
VAMPIRE дозволить перетворити українські позашляховики на смертоносні ракетні установки, пишуть західні ЗМІ, включаючи Forbes, Defense News, Insider, C4ISRNET.
Ці системи, за очікуваннями Пентагону, Україна використає для боротьби з російськими дронами. Заступник міністра оборони США Колін Каль під час брифінгу для преси назвав VAMPIRE "кінетичною системою, яка використовує невелику ракету, щоб, збивати дрони в небі".
VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) - портативна система, яку можна за пару годин встановити на практично будь-яку машину. Система дозволяє запускати високоточні снаряди і боєприпаси із лазернм наведенням, а для управління нею достатньо однієї людини, пише Forbes з посвланням на інформацію компанії-виробника.
Видання вказує - система виробництва компанії L3 Harris встановлюєтья на пікапі, трейлері, або зміцненому даху позашляховика.
Українці вже використовують подібні системи, виробництва Чехії, пише аналітичний центр C4ISRNET, посилаючись на липневий твіт ЗСУ.
Однак, зазначають ЗМІ, системи чеського виробництва зазвичай встановлюють на великі військові машини. Також, на відміну від американських Stinger, система VAMPIRE має чотири дула і може стріляти по декількох цілях без перезарядки, що дозволяє перекривати значні площі, зазначає Business Insider.
Видання Interesting Engineering припускає, що рішення надати такі системи пов'язане зі зміною ситуації на полі бою, бо Росія змогла зміцнити повітряну оборону; українські БПЛА, які ефективно руйнували російське обладнання раніше, тепер стали легкою ціллю, а Росія все більше застосовує дрони.
В Пентагоні ж наголошують на довгостроковому характері цього пакету допомоги.
Нова допомога, зазначають у Пентагоні, не дозволить Росії перемогти Україну в довгостроковій перспективі.
"Як видається, Володимир Путін вважає, що Росія може виграти в довгій грі, протриматись довше, ніж воля українців до боротьби та бажання міжнародної спільноти підтримувати Україну, - заявив Каль. - Цей пакет Ініціативи безпекової допомоги Україні - матеріальна демонстрація того, що це ще один прорахунок Росії".
Оголошений президентом США Джо Байденом у День незалежності України найбільший пакет оборонної допомоги, включає, зокрема 6 додаткових ракетних систем NASAMS із додатковими боєприпасами, до 245 тисяч снарядів для 155-міліметрової артилерії, до 65 тисяч мінометних снарядів калібру 120 міліметрів, до 24 протиартилерійських радарів, безпілотні літальні апарати Puma та обладнання підтримки безпілотних систем Scan Eagle, системи протидії безпілотникам VAMPIRE, безпілотні системи VAMPIRE, ракетні системи лазерного наведення.
- Ілона Войтович
- Голос Америки
Що нового у пакеті допомоги Україні від Пентагона? Відео
Ракети TOW, гаубиці M119, дрони ScanEagle та інше. Новий пакет допомоги обсягом $775 млн має підвищити мобільність українців, зокрема на півдні України, - кажуть у Пентагоні.
Піаніст Фіма Чупахін зіграв гімн України у Нью-Йорку до Дня незалежності. Відео
Український піаніст та композитор із Нью-Йорка Фіма Чупахін зіграв гімн України в одному із найвідоміших парків Великого яблука "Вашингтон Сквер". Чупахін та Razom for Ukraine організували благодійний концерт до Дня Незалежності України 24 серпня.
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