ЄС хоче навчальну «місію високого рівня» для українських військових і більше зброї

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Борель підтвердив, що міністри оборони двадцяти семи країн ЄС на зустрічі у вівторок у Празі серед питань військової підтримки України обговорюватимуть створення спеціальної програми навчання українських військовослужбовців.

Борель нагадав, що окремі європейські країни вже навчають українських солдатів використовувати західну зброю, яку Україна отримує для захисту від російської агресії, але наголосив, що йдеться про нову програму навчання, яку він назвав «місією високого рівня».

«Україні потрібна наша підтримка і ми будемо її надавати. Це військова допомога, а також міністри обговорюватимуть ідею створення місії високого рівня для навчання української армії, щоб мати більше доданої вартості, щоб бути більш передбачуваними і щоб надавати українцям потужнішу підтримку», - сказав посадовець перед початком наради, в якій з допомогою відео-зв’язку мав брати участь український міністр оборони Олексій Резніков.

Борель підкреслив, що сьогоднішня нарада керівників європейських оборонних відомств неофіційна, а конкретні рішення будуть схвалені згодом в результаті передбачених в ЄС механізмів.

У Празі цими днями також відбудеться неофіційна зустріч міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, де допомога Україні і можливі додаткові санкції щодо Росії будуть провідними темами.

Український наступ на Херсонщині



Наради європейських урядовців у Празі відбуваються на тлі повідомлень, що українська армія ймовірно розпочала наступ на півдні, щоб звільнити від російських окупантів території в районі Херсона.

Херсон – найбільше українське місто і єдиний обласний центр, який Росія захопила на початку вторгнення 6 місяців тому.

Британське міністерство оборони у повідомленні зранку 30 серпня підтвердило збільшення активності української артилерії на півдні, визнавши, що «зараз неможливо підтвердити масштаби українського наступу».

У британському повідомленні з одного боку підкреслено, що «Росія доклала значних зусиль, щоб зміцнити свої сили на західному березі Дніпра довкола Херсона», а з іншого вказано, що «більшість (російських) підрозділів довкола Херсона напевне недоукомплектовані особовим складом і залежать від вразливих каналів постачання з допомогою поромів і понтонних мостів через Дніпро».