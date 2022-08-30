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ЄС хоче навчальну «місію високого рівня» для українських військових і більше зброї
Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Борель підтвердив, що міністри оборони двадцяти семи країн ЄС на зустрічі у вівторок у Празі серед питань військової підтримки України обговорюватимуть створення спеціальної програми навчання українських військовослужбовців.
Борель нагадав, що окремі європейські країни вже навчають українських солдатів використовувати західну зброю, яку Україна отримує для захисту від російської агресії, але наголосив, що йдеться про нову програму навчання, яку він назвав «місією високого рівня».
«Україні потрібна наша підтримка і ми будемо її надавати. Це військова допомога, а також міністри обговорюватимуть ідею створення місії високого рівня для навчання української армії, щоб мати більше доданої вартості, щоб бути більш передбачуваними і щоб надавати українцям потужнішу підтримку», - сказав посадовець перед початком наради, в якій з допомогою відео-зв’язку мав брати участь український міністр оборони Олексій Резніков.
Борель підкреслив, що сьогоднішня нарада керівників європейських оборонних відомств неофіційна, а конкретні рішення будуть схвалені згодом в результаті передбачених в ЄС механізмів.
У Празі цими днями також відбудеться неофіційна зустріч міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, де допомога Україні і можливі додаткові санкції щодо Росії будуть провідними темами.
Український наступ на Херсонщині
Наради європейських урядовців у Празі відбуваються на тлі повідомлень, що українська армія ймовірно розпочала наступ на півдні, щоб звільнити від російських окупантів території в районі Херсона.
Херсон – найбільше українське місто і єдиний обласний центр, який Росія захопила на початку вторгнення 6 місяців тому.
Британське міністерство оборони у повідомленні зранку 30 серпня підтвердило збільшення активності української артилерії на півдні, визнавши, що «зараз неможливо підтвердити масштаби українського наступу».
У британському повідомленні з одного боку підкреслено, що «Росія доклала значних зусиль, щоб зміцнити свої сили на західному березі Дніпра довкола Херсона», а з іншого вказано, що «більшість (російських) підрозділів довкола Херсона напевне недоукомплектовані особовим складом і залежать від вразливих каналів постачання з допомогою поромів і понтонних мостів через Дніпро».
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Пентагон: про наступ українських сил та низький моральний стан російських військ
В очікуванні контрнаступу українських військ російські сили не переміщували підкріплення зі сходу або півдня, а моральний стан російських сил дуже низький. Про це повідомив ЗМІ високопосадовець Пентагону під час брифінгу в понеділок, 29 серпня.
Ми бачимо, що співвідношення чисельності українських та російських сил на півдні стало значно більш паритетним. Українські сили слідують військовій доктрині та розуміють, що для атаки потрібно більше сил ніж потрібно для оборони.високопосадовець Пентагону
«Ми бачили чимало звітів, у яких говорилося про моральний стан російських військових. […] Їх моральний стан жалюгідний в Херсонській області», - заявив високопосадовець Міноборони США. На думку представників Пентагону, в Росії «навряд чи вийде» зібрати армію з 1,15 мільйона військових: «В Росії історично не виходило збирати особовий склад армії, відповідно до їх цілей».
«Ми бачимо, що співвідношення чисельності українських та російських сил на півдні стало значно більш паритетним. Українські сили слідують військовій доктрині та розуміють, що для атаки потрібно більше сил, ніж потрібно для оборони», - заявив високопосадовець Пентагону.
Під час брифінгу не прокоментували подробиці щодо заяв українського військового керівництва про контрнаступ, додавши, що буде відомо більше інформації протягом наступних 24-36 годин.
«Чи українські сили в наступі? Так. Чи це контрнаступ? Не знаю. Ми бачили певні наступальні дії в Херсонські області протягом минулих кількох тижнів», - додає представник Пентагону.
Коментуючи ситуацію із ЗАЕС, високопосадовець Пентагону зауважив, що американські вчені, які стежать за ситуацією із радіацією навколо станції, «поки що не помітили жодних ознак підвищеного або аномального рівня радіації».
Нагадаємо, що керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк повідомила в понеділок в коментарі для Hromadske, що сили оборони України перейшли в наступ в деяких напрямках.
Під час брифінгу для преси вона підтвердила новину і закликала набратись терпіння. «Найголовніше, що треба знати: будь-яка військова операція потребує тиші. Те, що такий ажіотаж викликає будь-яка новина з фронту, це дуже неправильно. Наразі в умовах гібридної війни треба усвідомлювати, що будь-які дії, навіть якщо вони дуже надихають, мають провестися і мати логічне завершення. Тільки тоді вони будуть результативними. Новина є, вона всіх надихнула, далі треба набратися терпіння».
Дивіться також: Реакція Заходу на заяви України про контрнаступ. ЧАС-ТАЙМ
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